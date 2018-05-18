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Единороссы оценят себя наадекватность
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Единороссы оценят себя наадекватность
Газета № 086 (2810) (1805) Политика, 00:00
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Единороссы оценят себя наадекватность
Внутрипартийный рейтинг будут учитывать при выдвижении кандидатов на выборы
«Единая Россия» готова ввести систему оценки деятельности своих депутатов — в том числе их адекватности в отношениях с людьми в плане морального облика и риторики. Об этом РБК рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

​Оценка морального облика

В понедельник, 21 мая, единороссы проведут конференцию, на которой будет обсуждаться обновление партии и ее участие в реализации послания президента Федеральному собранию. На ней будет предложено ввести внутрипартийную оценку деятельности депутатов всех уровней, рассказал РБК секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Парламентариев будут оценивать по тому, как они работают с избирателями, насколько выполняют предвыборные обещания, а также по «их адекватности в отношениях с людьми в плане риторики и морального облика», уточнил Турчак. Оценка по критерию морального облика нужна, поскольку было немало случаев, когда единороссы «попадали в разные ситуации, а партия при этом несла репутационные потери», пояснил он.

Для оценки деятельности депутатов планируется ввести балльную систему, ее показатели будут учитываться при выдвижении кандидатов на следующие выборы. Осуществлять внутрипартийный контроль, как предполагается, будут специальные комиссии на уровне региональных отделений и на уровне президиума генсовета партии, сообщил Турчак.

Как именно это предложение будет реализовано на практике, руководство партии еще не просчитывало. «Пока что речь идет про смыслы, а не про методологию», — заявил РБК источник в руководстве «Единой России».

Галочка в личное дело

О намерении провести ребрендинг и обновление «Единой России» Турчак заявил в январе 2018 года. Единороссов часто упрекают «за косность, неповоротливость, отсутствие кадровой ротации», поэтому партию нужно перенастроить, запустив новые инструменты взаимодействия с избирателями, пояснял он. После этого руководство «Единой России» анонсировало внутрипартийную дискуссию, которая длилась месяц. В ее рамках региональные отделения должны были представить свои предложения по обновлению партии. На конференции в понедельник единороссы обсудят эти предложения, и по итогам будет принята соответствующая резолюция, рассказал РБК Турчак.

В ходе ближайшей избирательной кампании в заксобрания и муниципальные органы власти (единый день голосования пройдет в сентябре) кандидаты от партии будут обсуждать инициативы по обновлению с избирателями, а в октябре пройдет съезд партии, на котором единороссы внесут новшества в устав, уточнил Турчак.

Андрей Турчак (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Еще одно новшество, которое намерены внедрить единороссы, — перевод части работы на цифровую основу, сказал секретарь генсовета «Единой России». В этом году заработает коммуникационная платформа партии, через которую планируется запустить систему электронного голосования на праймериз; на этой же платформе будет действовать система онлайн-мониторинга социального самочувствия регионов. У каждого единоросса будет на платформе личный кабинет, также для единороссов введут электронный партбилет.

Планируется усовершенствовать и работу общественных приемных депутатов, рассказал РБК источник в руководстве партии власти. «Мы предлагаем исключить практику приема граждан помощниками депутатов. У каждого депутата должна быть прямая связь с избирателями», — заявил собеседник РБК.

Любое нарушение новых правил — «это галочка в личное дело», говорит высокопоставленный источник РБК в «Единой России». «За год до следующих выборов в Госдуму будет очередь из желающих продлить полномочия, а перед этой очередью будет таблица с показателями, как он отработал», — резюмирует источник.

Заявка на контроль

Введение новых критериев оценки партийных представителей — логичный шаг, для того чтобы придать партии субъектность, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «[Это способ] не обостряя конфликты с другими институтами, попытаться инвентаризировать имеющиеся активы, в том числе депутатский корпус, и преодолеть элемент конфедеративности внутри «Единой России», где региональные отделения и депутаты регионального и муниципального уровня нередко идентифицируют себя прежде всего как представители команд губернатора или мэра, не особенно соотнося с центральным аппаратом партии», — поясняет эксперт. Поэтому новые предложения — это заявка и на контроль со стороны руководства партии, и на шанс быть поощренными для тех, кто максимально активен, говорит Виноградов.

При этом успешность предложений на практике будет дифференцироваться в зависимости от региона, полагает он. «Многое будет зависеть от деталей, восприятия партийцами, губернаторами. Шаги логичные, а дальше надо мониторить ход их реализации», — резюмирует эксперт.

Идея ввести оценку работы депутатского корпуса «Единой России» достаточно хороша, но нужно разработать методику, «чтобы не было сведения счетов и перекосов», считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Реформа предполагает использование демократических процедур во внутрипартийной конкуренции, и в данном случае имеет большое значение открытость и публичность процесса, говорит он.

Что касается инициативы, касающейся совершенствования работы общественных приемных, то «депутат должен вспоминать об избирателях не только в выборный период, но и в межвыборный», говорит эксперт. «Именно в межвыборный период формируется базовый электорат любой партии», — подчеркивает Костин.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Андрей Турчак , Единая Россия
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