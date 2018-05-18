Трамп поиграл ракетами

Президент США пригрозил России санкциями за нарушение ДРСМД

Президент США поручил подготовить пакет ограничений против России за нарушение договора о ракетах. Решение Трампа формально и необязательно приведет к санкциям, а сам документ давно должен уступить место новому, говорят эксперты

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Политический ритуал

Президент США Дональд Трамп в среду, 16 мая, поручил своим министрам подготовить план по введению санкций против России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Поручение опубликовано на сайте Белого дома.

«В соответствии с полномочиями, возложенными на меня как на президента Конституцией и законами США, я поручаю госсекретарю США (Майку Помпео. — РБК) в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки исполнить требования, изложенные в разделе 1244 «С» закона о военном бюджете на 2018 финансовый год», — говорится в распоряжении на сайте Белого дома. Трамп, впрочем, не объяснил, как Москва нарушила договор.

Подраздел 1244 «С» закона о военном бюджете, на который ссылается Трамп в своем распоряжении, озаглавлен как «Доклад по плану введения дополнительных санкций против России». Он обязывает президента подготовить и представить конгрессу США план мер в отношении лиц, несущих ответственность за невыполнение Россией условий договора о РСМД.

Согласно подразделу закона, санкции могут быть введены против лиц, ответственных за отдачу приказов по неисполнению договора о РСМД или содействовавших этому процессу, а также против высокопоставленных членов российского правительства. Список лиц должен быть представлен в докладе. Среди возможных мер, кроме прочего, — блокировка любых транзакций, связанных с собственностью на территории США, запрет въезда в США или аннулирование визы.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя 17 мая в Совете Федерации распоряжение Трампа, назвал претензии США к России по выполнению ДРСМД «дешевым политическим ритуалом». «Никакого элемента движения к чему-то более разумному с точки зрения преодоления проблем, которые сами американцы создали, голословно обвиняя нас в нарушении договора и не откликаясь на наши призывы заняться профессионально ситуацией с ДРСМД, в том числе снять наши озабоченности в связи с их известными шагами, никаких действий в этом смысле не предпринимается», — сказал он.

Рябков также не исключил, что Вашингтон действительно введет против Москвы дополнительные санкции, отметив, что за полтора года у власти администрация Трампа уже 12 раз расширяла антироссийские санкции. По его словам, после этого ситуация в отношениях между странами только усугубится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что​ Россия никогда не нарушала ДРСМД, четко следует своим обязательствам и намерена и дальше их выполнять.

Взаимные упреки

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан между СССР и США в 1987 году и вступил в силу в 1988 году. Согласно договору страны отказываются от использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

За последние несколько лет Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора. Вашингтон настаивает, что Россия проводит испытания запрещенных договором ракет — в частности, речь идет о комплексе 9M729 (SSC-8), информации о котором практически нет в открытом доступе.

Ликвидация ракет средней и малой дальности, 1989 год (Фото: Владимир Веленгурин / ТАСС)

Россия же считает, что это США нарушают договор, размещая в Европе пусковые установки противоракет (Mk 41), которые гипотетически могут быть использованы для размещения крылатых ракет. Кроме того, Россия высказывала претензии США в связи с использованием при испытаниях средств ПРО ракет-мишеней, сходных по характеристикам с ракетами средней и малой дальности. Также Москва настаивает на том, что американские ударные беспилотники с радиусом действия свыше 500 км попадают под определение крылатых ракет наземного базирования.

Кроме того, в военном бюджете США на 2018 финансовый год впервые появилась статья о выделении $58 млн на «контрмеры в ответ на нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности». В числе прочих мер она предполагает разработку США наземной ракеты средней дальности. Однако Вашингтон отмечает, что новое оружие не будет противоречить ДРСМД.

12 мая комитет палаты представителей конгресса США по делам вооруженных сил одобрил меру, которая позволит Трампу выйти из ДРСМД, если Россия его нарушит.

Будущее контроля над вооружениями

Распоряжение Трампа разработать план по введению санкций не означает, что США непременно введут против России дополнительные ограничительные меры или выйдут из ДРСМД, говорит научный сотрудник Кеннановского института при Центре им. Вудро Вильсона Майкл Кофман. «Закон о военном бюджете на 2018 год требует от исполнительной власти разработки вариантов наказания России за нарушение договора о РСМД. Так работает наше правительство: Трамп подписал указ, чтобы изучить варианты санкций, а не чтобы сразу ввести их», — говорит собеседник РБК.

Эксперт считает, что сейчас странам намного важнее позаботиться о сохранении Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Этот договор был подписан Россией и США в 2011 году и истекает в 2021 году. Согласно ему количество ядерных боезарядов должно быть сокращено до 1550 единиц, а носителей — до 700. После истечения СНВ-3 «будущее контроля над вооружениями будет под большим вопросом», добавляет Кофман: «Как бы то ни было, я думаю, что ДРСМД — это мертвый договор и его не удастся сохранить».

О выходе на целевые показатели СНВ-3 Москва и Вашингтон объявили в феврале 2018 года. Стороны могут при взаимном желании продлить его действие еще на пять лет, до 2026 года. Ранее опрошенные РБК российские эксперты отмечали: для продления СНВ-3 достаточно политической воли, которой сейчас, в период затянувшегося кризиса в российско-американских отношениях, может не хватить. Работу же над новым соглашением вместо его продления нужно начинать уже сейчас. Договор на замену СНВ-3 может включать в себя ограничения по более широкому спектру вооружений — например, тактическому ядерному оружию и противоракетной обороне. Но тут, отмечали эксперты, позиции Вашингтона и Москвы по-прежнему далеки друг от друга.

В своем докладе за май 2018 года эксперт Норвежского института оборонных исследований Катаржина Кубяк отметила, что ДРСМД нуждается либо в сохранении и последующем создании на его базе общемирового режима ликвидации ракет, либо же в «контролируемом разрушении» одновременно с обсуждением соглашений на замену ему и СНВ-3. «Надо отметить, что никакие объемы военного и экономического давления Запада не заставят Москву вновь выполнять условия договора о РСМД, первую роль тут играет дипломатия», — подчеркнула Кубяк. В «подвешенном состоянии» ДРСМД находиться бесконечно не может, это следует из политических мотивов как Москвы, так и Вашингтона, уверена эксперт.