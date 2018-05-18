Как в мире регулируют доступ к данным пользователей

Принимая опасные для развития Рунета решения, российские власти часто ссылаются на мировой опыт, но применять его на деле не хотят

У стремления российских регуляторов заблокировать мессенджер Telegram из-за его якобы нежелания сотрудничать со спецслужбами в борьбе с терроризмом есть определенный международный контекст. В последнее десятилетие правовое регулирование использования интернета в национальном праве различных стран расширяется и изменяется, затрагивая в том числе сферу отношений, связанных со сбором и хранением данных пользователей. Шифрование трафика, к которому прибегают различные ИT-компании, осознается как проблема национальной безопасности и в развитых странах. Особенно когда речь идет о массовом применении так называемого оконечного шифрования, когда сервис просто не обладает возможностью передачи ключей для расшифровки сообщений.

Дебаты о том, нужно ли на законодательном уровне заставлять владельцев сервисов снижать уровень шифрования, идут с начала 1990-х годов, когда АНБ США планировало устанавливать в устройства для пользователей специальные чипы для перехвата и расшифровки коммуникаций. Компания Blackberry в 2000-х многократно сталкивалась с требованиями различных стран передать ключи шифрования, которые применялись на ее коммуникаторах.

Однако, несмотря на заявления политиков, законодательного решения проблемы шифрованного трафика в мире пока не найдено. Практически все предлагаемые схемы содержат в себе серьезные изъяны, которые могут нанести ущерб безопасности миллионов граждан, — если вы создаете уязвимость в виде возможности передачи ключей на сторону, ею обязательно кто-то воспользуется. А судебные решения, подобные попытке бразильского суда заблокировать WhatsApp в декабре 2016 года за отказ предоставить информацию полиции по конкретному уголовному делу (вердикт был быстро отменен вышестоящей инстанцией), остаются редкими для правовых государств.

При этом спецслужбы не сидят сложа руки: после утечки на WikiLeaks массива документов ЦРУ под условным названием Vault7 мы узнали, что важным направлением их деятельности стало создание инструментов для таргетированного взлома устройств и перехвата коммуникаций.

Неверные предпосылки

В сфере хранения данных пользователей международный законодательный опыт, безусловно, богаче. Именно на него ссылались разработчики известного «пакета Яровой».​

Принятый летом 2016 года и вступающий в силу с 1 июля этого года пакет законов (ФЗ №374, ФЗ №375) обязывает операторов связи и организаторов распространения информации (ОРИ) хранить не только метаданные (информацию о самом факте и времени общения пользователей), но и (до шести месяцев) непосредственно данные, передаваемые пользователями в рамках телекоммуникационных услуг. Обзор публичных заявлений лиц, принимающих решения, а также текстов документов, сопровождавших «пакет Яровой» на этапе его внесения и рассмотрения в Госдуме (пояснительные записки к проекту закона и пр.), позволяет заключить, что тезис о принципиальной необходимости и целесообразности нормы о хранении данных опирается на два допущения:

Подобные механизмы являются опробованными и востребованными в мировой практике регулирования. Например, автор «пакета», депутат Госдумы Ирина Яровая, подчеркивала, что «в иностранном законодательстве то, что мы обсуждаем с точки зрения хранения информации, есть уже давно».

Хранение операторами связи данных пользователей, а также хранение метаданных о сеансах предоставления таких услуг эффективно помогают правоохранительным органам бороться с терроризмом и вообще с преступностью.

Парадокс в том, что оба эти утверждения не опираются на доказательную базу и статистику. Свидетельств серьезного изучения международного опыта российскими чиновниками не появилось и сейчас — спустя почти два года после принятия закона.

Избирательное хранение

На самом деле требований к сплошному хранению данных «по умолчанию» в мире нет нигде. Большинство правовых государств идут по пути хранения метаданных с возможностью постановки на запись всего содержания коммуникаций конкретных пользователей в случае выявления потенциальной угрозы (период записи данных варьируется от трех месяцев до двух лет). Запись осуществляется на основании судебного ордера, официально направленного в адрес оператора связи уполномоченным органом. А во Франции, например, это должен быть личный приказ премьер-министра, одобренный специальной комиссией, в которую входят представители парламента, судебной системы и правоохранительных органов. При этом во всех западных странах предусмотрен целый ряд ограничений на решения уполномоченных органов о «сплошной» записи и публичные инструкции относительно порядка принятия таких решений. Например, в рекомендациях Advocate General of EU (структура Европейского суда) закреплены следующие критерии законности режима сбора и хранения информации о пользователях:

Законные основания для сбора информации.

Недопущение нарушения прав граждан. В частности, в пределах возможного должен соблюдаться режим защиты персональных данных.

Цель сбора должна соответствовать общественным интересам.

Методы должны быть адекватны целям.

Сбор данных должен быть абсолютно необходим для достижения целей.

Цели должны соответствовать демократическим принципам.

В большинстве стран установлены четкие требования к защите собираемых данных и предусмотрена ответственность за утечки, в том числе для государственных органов, а также обязательное уведомление о всех фактах утечек или взломов систем записи хранения. А 25 мая вступает в силу новый Европейский регламент о защите персональных данных, который уже на уровне законодательства ЕС устанавливает, что «сплошное» хранение данных пользователя без решения суда незаконно.

Отдельно нужно отметить, что финансирование деятельности по сбору и хранению данных носит в большинстве стран смешанный характер — существенная часть затрат операторов связи компенсируется через систему государственных грантов или компенсаций. Оборудование, которое устанавливается на стороне операторов связи, предоставляется государством и оплачивается за его счет.

В целом законодательные акты развитых стран, направленные на обеспечение безопасности в информационно-коммуникационной сфере, предельно детализированы и занимают обычно сотни страниц. Ситуация, подобная российской, когда за три месяца до вступления в силу «пакета Яровой» еще не были известны даже объем и срок хранения данных, просто невозможна.