Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБК
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,58 61,80 EUR Нал. 73,83 72,98 USD Бирж. 62,19 +0,46 EUR Бирж. 73,31 +0,42 USD ЦБ. 61,82 -0,48 EUR ЦБ. 73,02 -0,76 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 7991,00 -336,00 MOEX 2323,51 -0,64% RTS 1181,61 -0,69% Brent 79,49 -0,10% DJIA 24713,98 -0,22% Nasdaq 7382,47 -0,21% FTSE 7787,97 +0,70%
Как в мире регулируют доступ к данным пользователей
Лента новостей
Госдеп заявил об ответственности России за химатаки в Сирии 03:55, Политика В ДНР погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев 03:22, Политика В Total допустили рост цен на нефть до $100 за баррель в 2018 03:03, Экономика В Минобороны рассказали о защите Арктики стратегическими ракетоносцами 02:59, Политика Мадуро пообещал преподать урок демократии на выборах 02:40, Политика Во Франции предъявили обвинения другу напавшего на людей в Париже чеченца 02:35, Общество В Госдуме предложили штрафы за злоупотребление правом на митинги 02:21, Общество Предложивший разбомбить мост в Крым журналист пояснил свои слова 02:08, Политика Instagram запустил функцию репостов 02:03, Технологии и медиа Двое погибли при столкновении школьного автобуса с грузовиком в США 01:58, Общество В Минкомсвязи поддержали идею о введении «умных» счетчиков 01:27, Технологии и медиа В Viber сообщили о блокировке используемых мессенджером серверов 01:08, Технологии и медиа Следствие закрыло дело против математика Богатова 00:38, Общество Вертолет Ми-2 разбился в Ставрополье 00:34, Общество СМИ сообщили о приговоренном к смертной казни в Ираке россиянине 00:19, Общество В США умер историк и советник Рейгана Ричард Пайпс 00:06, Общество Единороссы оценят себя на адекватность 00:00, Политика ЦБ усилит контроль над продажей банками чужих финансовых продуктов 00:00, Финансы Госучреждения из-за санкций переведут валютные счета в Казначейство 00:00, Экономика Главе группы компаний «Роспан» Колесникову предъявили обвинение в хищении 17 мая, 23:47, Общество На чемпионате мира по хоккею определились все полуфиналисты 17 мая, 23:46, Спорт Трамп допустил повторение «ливийского сценария» в КНДР 17 мая, 23:44, Политика Тест: кто важнее для бизнеса - миллениалы или поколение Z 17 мая, 23:39, РБК и Билайн Путин увидел условия для вывода иностранных вооруженных сил из Сирии 17 мая, 23:31, Политика Директором ЦРУ впервые в истории стала женщина 17 мая, 23:12, Политика В ДНР сообщили о гибели военных НАТО после взрыва машины под Авдеевкой 17 мая, 23:01, Политика Доход жены Кадырова за год снизился в 35 раз 17 мая, 22:53, Общество В Москве задержали главу МСМ-5 Обида Ясинова 17 мая, 22:36, Общество
Как в мире регулируют доступ к данным пользователей
Газета № 086 (2810) (1805) Технологии и медиа, 17 мая, 19:39
0
Карен Казарян Как в мире регулируют доступ к данным пользователей
Принимая опасные для развития Рунета решения, российские власти часто ссылаются на мировой опыт, но применять его на деле не хотят

У стремления российских регуляторов заблокировать мессенджер Telegram из-за его якобы нежелания сотрудничать со спецслужбами в борьбе с терроризмом есть определенный международный контекст. В последнее десятилетие правовое регулирование использования интернета в национальном праве различных стран расширяется и изменяется, затрагивая в том числе сферу отношений, связанных со сбором и хранением данных пользователей. Шифрование трафика, к которому прибегают различные ИT-компании, осознается как проблема национальной безопасности и в развитых странах. Особенно когда речь идет о массовом применении так называемого оконечного шифрования, когда сервис просто не обладает возможностью передачи ключей для расшифровки сообщений.

Дебаты о том, нужно ли на законодательном уровне заставлять владельцев сервисов снижать уровень шифрования, идут с начала 1990-х годов, когда АНБ США планировало устанавливать в устройства для пользователей специальные чипы для перехвата и расшифровки коммуникаций. Компания Blackberry в 2000-х многократно сталкивалась с требованиями различных стран передать ключи шифрования, которые применялись на ее коммуникаторах.

Однако, несмотря на заявления политиков, законодательного решения проблемы шифрованного трафика в мире пока не найдено. Практически все предлагаемые схемы содержат в себе серьезные изъяны, которые могут нанести ущерб безопасности миллионов граждан, — если вы создаете уязвимость в виде возможности передачи ключей на сторону, ею обязательно кто-то воспользуется. А судебные решения, подобные попытке бразильского суда заблокировать WhatsApp в декабре 2016 года за отказ предоставить информацию полиции по конкретному уголовному делу (вердикт был быстро отменен вышестоящей инстанцией), остаются редкими для правовых государств.

При этом спецслужбы не сидят сложа руки: после утечки на WikiLeaks массива документов ЦРУ под условным названием Vault7 мы узнали, что важным направлением их деятельности стало создание инструментов для таргетированного взлома устройств и перехвата коммуникаций.

Неверные предпосылки

В сфере хранения данных пользователей международный законодательный опыт, безусловно, богаче. Именно на него ссылались разработчики известного «пакета Яровой».​

Принятый летом 2016 года и вступающий в силу с 1 июля этого года пакет законов (ФЗ №374, ФЗ №375) обязывает операторов связи и организаторов распространения информации (ОРИ) хранить не только метаданные (информацию о самом факте и времени общения пользователей), но и (до шести месяцев) непосредственно данные, передаваемые пользователями в рамках телекоммуникационных услуг. Обзор публичных заявлений лиц, принимающих решения, а также текстов документов, сопровождавших «пакет Яровой» на этапе его внесения и рассмотрения в Госдуме (пояснительные записки к проекту закона и пр.), позволяет заключить, что тезис о принципиальной необходимости и целесообразности нормы о хранении данных опирается на два допущения:

  • Подобные механизмы являются опробованными и востребованными в мировой практике регулирования. Например, автор «пакета», депутат Госдумы Ирина Яровая, подчеркивала, что «в иностранном законодательстве то, что мы обсуждаем с точки зрения хранения информации, есть уже давно».
  • Хранение операторами связи данных пользователей, а также хранение метаданных о сеансах предоставления таких услуг эффективно помогают правоохранительным органам бороться с терроризмом и вообще с преступностью.

Парадокс в том, что оба эти утверждения не опираются на доказательную базу и статистику. Свидетельств серьезного изучения международного опыта российскими чиновниками не появилось и сейчас — спустя почти два года после принятия закона.

Избирательное хранение

На самом деле требований к сплошному хранению данных «по умолчанию» в мире нет нигде. Большинство правовых государств идут по пути хранения метаданных с возможностью постановки на запись всего содержания коммуникаций конкретных пользователей в случае выявления потенциальной угрозы (период записи данных варьируется от трех месяцев до двух лет). Запись осуществляется на основании судебного ордера, официально направленного в адрес оператора связи уполномоченным органом. А во Франции, например, это должен быть личный приказ премьер-министра, одобренный специальной комиссией, в которую входят представители парламента, судебной системы и правоохранительных органов. При этом во всех западных странах предусмотрен целый ряд ограничений на решения уполномоченных органов о «сплошной» записи и публичные инструкции относительно порядка принятия таких решений. Например, в рекомендациях Advocate General of EU (структура Европейского суда) закреплены следующие критерии законности режима сбора и хранения информации о пользователях:

  • Законные основания для сбора информации.
  • Недопущение нарушения прав граждан. В частности, в пределах возможного должен соблюдаться режим защиты персональных данных.
  • Цель сбора должна соответствовать общественным интересам.
  • Методы должны быть адекватны целям.
  • Сбор данных должен быть абсолютно необходим для достижения целей.
  • Цели должны соответствовать демократическим принципам.

В большинстве стран установлены четкие требования к защите собираемых данных и предусмотрена ответственность за утечки, в том числе для государственных органов, а также обязательное уведомление о всех фактах утечек или взломов систем записи хранения. А 25 мая вступает в силу новый Европейский регламент о защите персональных данных, который уже на уровне законодательства ЕС устанавливает, что «сплошное» хранение данных пользователя без решения суда незаконно.

Отдельно нужно отметить, что финансирование деятельности по сбору и хранению данных носит в большинстве стран смешанный характер — существенная часть затрат операторов связи компенсируется через систему государственных грантов или компенсаций. Оборудование, которое устанавливается на стороне операторов связи, предоставляется государством и оплачивается за его счет.

В целом законодательные акты развитых стран, направленные на обеспечение безопасности в информационно-коммуникационной сфере, предельно детализированы и занимают обычно сотни страниц. Ситуация, подобная российской, когда за три месяца до вступления в силу «пакета Яровой» еще не были известны даже объем и срок хранения данных, просто невозможна.

Об авторах
Карен Казарян генеральный директор Института исследований интернета
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение
Материалы по теме
Эксперты при кабмине раскритиковали проект Роскомнадзора о блокировках Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.