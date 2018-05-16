Владимир Путин утвердил структуру нового правительства

Новое правительство Дмитрия Медведева во многом сохранило старую структуру — в нем будет десять вице-премьеров и 22 министра, включая главу нового Министерства науки и высшего образования

Владимир Путин и Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

​10 вице-премьеров на 22 министерства

Владимир Путин во вторник, 15 мая, обсудил в Сочи с премьером Дмитрием Медведевым структуру нового кабинета. «С учетом того что действующая структура правительства доказала свою работоспособность, каких-то принципиальных изменений, масштабных в структуре не предлагается», — сказал президенту Медведев.

Президент предложения главы правительства одобрил, через час после их встречи на сайте Кремля появился указ о структуре правительства. Согласно документу в новом правительстве останутся десять вице-премьеров. Входящий в это число первый вице-премьер будет также занимать должность министра финансов (как ранее заявлял Медведев, на эту позицию планируется Антон Силуанов). Вице-премьерские полномочия также получат полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (эту должность сейчас занимает Юрий Трутнев) и глава аппарата Белого дома (Константин Чуйченко).

Согласно указу в структуре нового правительства число министерств вырастет с 21 до 22 в результате появления Министерства науки и высшего образования.

Разделение Минобрнауки

Как и писал ранее РБК, Минобрнауки разделен на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. В Миннауки вольется Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Агентство по надзору за образованием (Рособрнадзор) будет подчиняться напрямую правительству. Этот надзорный орган будет осуществлять контроль как над средней школой, так и над высшей школой и наукой, заявил Медведев.

«Речь идет о том, чтобы разделить Министерство образования на два отдельных органа власти, которые будут заниматься вопросами образования в стране. А именно — Министерство просвещения, в компетенцию которого входят вопросы общей образовательной деятельности, то есть школ и среднего специального образования, и Министерство науки и высшего образования», — объяснил Медведев на встрече с Путиным. (Ранее источники РБК в правительстве и Госдуме называли основными претендентами на пост главы нового министерства Григория Трубникова и Михаила Котюкова.)

Разделение Минобрнауки на два ведомства является правильным решением — первое уделит больше внимания школьному образованию, а второе займется объединением вузов и науки, сказал РБК глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), ректор РУДН и бывший министр образования Владимир Филиппов.

«В абсолютном большинстве крупных стран Министерство школьного образования отделено от министерств, которые занимаются высшим образованием и наукой. Особенно, конечно, это актуально для России, где более 40 тыс. школ», — отметил он. Филиппов считает, что школьное образование терялось в структуре единого Минобрнауки.

При этом он уверен, что Министерство науки и высшего образования «архиназрело для России, даже перезрело». «Мировые рейтинги, в которых наши вузы не на ведущих позициях, оценивают университеты в первую очередь по уровню науки, а у нас наука еще со времен СССР в значительной степени была отделена от университетов. И сейчас можно будет намного больше сделать, чтобы объединить науку и высшие учебные заведения», — добавил Филиппов.

Связь станет цифрой

Кроме того, согласно указу Минкомсвязь преобразуется в Министерство цифрового развития. Задачей нового министерства будет реализация «цифровой повестки дня», объяснил Медведев. Ранее о возможном создании Министерства цифрового развития в структуре нового правительства сообщал «Коммерсантъ». По данным источников издания, автором идеи подобного ведомства стал замглавы аппарата правительства Максим Акимов, предложенный Медведевым на пост вице-премьера по цифровой экономике, транспорту и связи. Преобразование Минкомсвязи в новую структуру должно по идее Акимова помочь программе цифровизации госвласти и экономики. Вероятным главой нового министерства собеседники издания назвали Константина Носкова, руководителя аналитического центра при правительстве.

Максим Акимов (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

МЭР остался без заграницы

Реформа правительства затронет также Минэкономразвития — ведомство расстанется с торгпредствами, которые перейдут в ведение Министерства промышленности. «Это позволит сконцентрироваться именно на вопросах поддержки экспорта наших промышленных предприятий, нашего технологического экспорта», — сказал Медведев. Он отметил, что это те задачи, которыми «и так сейчас занимается Минпромторг».

У России 57 торговых представительств за рубежом, следует из данных Минэкономразвития. Они входят в структуру дипломатических представительств и управляются послом, занимаются «обеспечением проведения внешнеэкономической политики» и «недопущением возникновения осложнений в торгово-экономических отношениях» с зарубежными странами.

На «развитие деятельности» торгпредств в 2018 году выделяется 5,2 млрд руб. (порядка 3% всех расходов Минэкономразвития), следует из данных федерального бюджета. Министр экономического развития Максим Орешкин в марте рассказывал о «переформатировании» российских торгпредств касательно «их перехода на проектную деятельность» и взаимодействие с Российским экспортным центром. Игорь Шувалов, пока еще исполняющий обязанности первого вице-премьера (Медведев не предлагал включить его в состав нового правительства), указывал, что торгпредства не справляются со своими задачами за рубежом и руководство торгпредствами для многих «до сих пор является синекурой».

Имена будущих министров Медведев не объявил, пообещав представить их президенту в пятницу, 18 мая.