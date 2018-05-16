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Азартные рекламодатели нашли в Сети лазейку
Газета № 084 (2808) (1605) Технологии и медиа, 08:00
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Азартные рекламодатели нашли в Сети лазейку
ФАС обозначила сферу своей ответственности в интернете
ФАС дала свое определение Рунета: это сайты, зарегистрированные лишь в трех доменных зонах — .ru, .su и .рф. На все остальные ресурсы, например на YouTube, действие закона «О рекламе», по мнению службы, не распространяется
Игорь Артемьев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Виртуальная территория

У Федеральной антимонопольной службы нет полномочий оценивать, соответствует ли российскому законодательству реклама, размещенная на ​YouTube. Это следует из ответа заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова на обращение ассоциации «Интернет-видео» (копия есть у РБК).

Еще в апреле ассоциация, объединяющая онлайн-кинотеатры ivi.ru, Megogo, TVZavr, Amediateka и TV1000Play, обратила внимание ФАС на то, что на сервисе YouTube размещается реклама онлайн-казино AdmiralX, Azino777 и др. На приложенных к письму скриншотах видно, что ролики сопровождаются подписями на русском языке, то есть реклама адресована прежде всего российской аудитории.

Реклама азартных игр и их организаторов в интернете в России запрещена, согласно ст. 27 закона «О рекламе», поэтому ассоциация и просила ФАС, в чьи полномочия входит контроль за соблюдением рекламного законодательства, принять меры.

Закон «О рекламе» распространяется на все виды рекламы, независимо от места ее производства, если реклама распространяется на территории России, напоминает в своем ответе ассоциации Андрей Кашеваров. Но, отмечает чиновник, отличительной особенностью интернета является возможность с компьютера, расположенного на территории России, получить доступ к информации, размещенной в других странах.

ФАС, учитывая особенности правового регулирования интернета и признавая Рунет «виртуальной территорией Российской Федерации», полагает, что под действие закона «О рекламе» попадают только сайты, зарегистрированные в трех доменных зонах — .ru, .su и .рф, указывает Кашеваров.

Принадлежащий американской Google видеосервис YouTube зарегистрирован в доменной зоне .com, она не является частью Рунета, поэтому, констатирует чиновник, у службы «отсутствуют полномочия по рассмотрению изложенного в обращении вопроса».

Видеосервис № 1

Ассоциация «Интернет-видео», по словам ее гендиректора Алексея Бырдина, «обескуражена» ответом ФАС. «Находясь в конкуренции с YouTube, российские видеосервисы вправе ожидать от ФАС единого подхода к действующим ограничениям в рекламе вне зависимости от доменных зон», — сказал Бырдин.

Дать корректное и непротиворечивое определение Рунету действительно непросто, признал вице-президент российского офиса Internet Adverting Bureau (IAB) Алексей Беляев. По его мнению, это прежде всего российская аудитория. Правда, тут, оговаривается эксперт, сразу появляются нюансы: стоит ли учитывать только граждан России или это все, кто в данный момент находится на территории России, или также и те, кто, находясь за рубежом, осознает себя россиянином и специально заходит на сайты с русскоязычным контентом.

YouTube — один из самых популярных ресурсов у проживающих в России интернет-пользователей, по данным Mediascope. В феврале этого года хотя бы раз в день на сайт YouTube с десктопов и мобильных устройств заходили 16,1 млн человек в возрасте 12–64 лет, проживающих в крупных городах. Выше показатели только у «Яндекса» (23,7 млн), «ВКонтакте» (23 млн) и Google (в доменах .ru и .com). Таким образом, YouTube является и самым крупным по аудитории видеосервисом в России.

Фото: Toby Melville / Reuters

При оценке интернет-сегмента всего российского рекламного рынка учитываются деньги, которые заплатили интернет-площадкам и их посредникам покупатели рекламы в России, рассказал Белов. По его мнению, YouTube бесспорно является одним из заметных игроков сегмента интернет-рекламы.

Google, напоминает представитель его российского офиса, не раскрывает свои показатели по отдельным странам. В пресс-службе также добавили, что Google действует «в рамках законодательства» тех стран, где присутствует американская интернет-компания.

Всего в 2017 году рекламодатели потратили в Рунете, по оценке IAB, 166,3 млрд руб., из них 87,4 млрд руб. заработал «Яндекс» со своей рекламной сетью, 23,8 млрд руб. — Mail.Ru Group, владелец соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», почтового сервиса и пр. На все остальные площадки, таким образом, пришлось 55,1 млрд руб. В 2017 году выручка YouTube в России могла составить примерно 2 млрд руб., оценил собеседник РБК на рекламном рынке.

Лазейка.com

Предложенное ФАС определение Рунета, безусловно, оригинальное, считает управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. «Хорошо, что ФАС пытается определить объективные критерии территориальной сферы регулирования закона «О рекламе» в интернете, — сказал он. — Эта проблема объективно стоит перед всем рекламным рынком, и любую инициативу госоргана можно только приветствовать, даже если сама позиция сформулирована довольно спорно». ​

В то же время, отметил Кравченко, разъяснение ФАС позволяет многим сайтам фактически игнорировать закон «О рекламе» из-за того, что они зарегистрированы в иностранных или международных доменных зонах. «Вряд ли это в среднесрочной перспективе устроит саму ФАС», — добавил юрист.

Подход Роскомнадзора

Определения, связанные с функционированием интернета (сайт, страница сайта, доменное имя, сетевой адрес и т.п.), дает ст. 2 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». При этом, как напомнили в пресс-службе Роскомнадзора, закон не делит информационные ресурсы на содержащие русскоязычный контент и все остальные.

Закон об информации распространяется на все интернет-ресурсы, которые доступны на территории России, уточнили в ведомстве. Именно поэтому на территории России ограничивается доступ, например, к зарубежным сайтам с детской порнографией, пропагандой наркотиков и наркомании, другим интернет-ресурсам с информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, объясняют в Роскомнадзоре.

В конце 2016 года Роскомнадзор обязал операторов связи заблокировать американскую сеть LinkedIn, зарегистрированную в доменной зоне .com, — она отказалась перенести серверы для хранения персональных данных российских пользователей в Россию. В апреле этого года Роскомнадзор добился в суде блокировки мессенджера Telegram, чья веб-версия зарегистрирована в зоне .org. Созданный Павлом Дуровым сервис отказался передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений.

В доменной зоне .com, к примеру, зарегистрирована созданная Павлом Дуровым и принадлежащая сейчас Mail.Ru Group самая популярная соцсеть страны «ВКонтакте» (vk.com). В 2017 году ее выручка, основным источником которой является реклама, составила 13,8 млрд руб. Пресс-секретарь Mail.Ru Group Оксана Кличникова отказалась раскрыть рекламные доходы «ВКонтакте», а также ответить, распространяются ли, по мнению группы, на соцсеть нормы закона «О рекламе».

«У нас нет пока понимания, есть ли у той или иной площадки технические возможности не просто таргетировать рекламное сообщение на определенную территорию, но и вносить затем в это сообщение изменения», — заявил РБК Андрей Кашеваров. При этом, заверил чиновник, ФАС готова скорректировать свою позицию.

Реклама утекает в интернет

Расходы на рекламу в России в первом квартале 2018 года возросли на 13%, до 105,5–106,5 млрд руб., объявила во вторник, 15 мая, Ассоциация коммуникационных агентств России. На те же 13%, до 44,3–44,8 млрд руб., увеличились рекламные доходы телеканалов. 1,2% этой суммы составила политическая реклама, следует из данных Национального рекламного альянса. Пока этот учрежденный вещателями продавец телерекламы сохраняет консервативный прогноз для телерекламного сегмента в 2018 году — по итогам года ожидается рост на 10%.

Наилучшую динамику в январе—марте 2018 года традиционно продемонстрировал интернет — рост рекламных доходов интернет-площадок составил 22%, до 43–44 млрд руб. При этом один участник рынка — Mail.Ru Group («ВКонтакте», «Одноклассники», почтовый сервис и пр.) — в первом квартале увеличил свою рекламную выручку на 40%, до 6,5 млрд руб.

Доходы сегмента Out of Home (реклама на уличных щитах, в бизнес-центрах, транспорте и т.д.) остались на уровне первого квартала 2017 года — 10,7 млрд руб. Рекламные доходы радиостанций возросли на 4%, до 3,7 млрд руб. Продолжает снижаться рекламная выручка издателей. Пресса — единственный медиасегмент, показавший снижение рекламных доходов: минус 12%, до 3,9–4,1 млрд руб.

Авторы: Сергей Соболев, Мария Истомина.
Теги: интернет-реклама , Федеральная антимонопольная служба , YouTube , Google , «ВКонтакте» , Mail.Ru Group ...
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