«Сумма» уменьшилась на Панченко

О том, что Александр Панченко покидает «Сумму», РБК рассказал источник, близкий к группе. Это подтвердили официальный представитель «Суммы» и сам топ-менеджер.
«В компании я занимался новыми проектами, главный из которых — предстоящая приватизация «Трансконтейнера» и дальнейшая интеграция оператора с FESCO для создания «национального чемпиона». В итоге, как известно, правительство решило отложить продажу пакета оператора, намеченную на 2018 год. С учетом сложившихся обстоятельств руководство «Суммы» решило пока приостановить проекты развития и оптимизировать структуру», — сказал он РБК.
В апреле стало известно, что правительство отложило приватизацию крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» на неопределенный срок. «Сумма», владеющая 25,07% «Трансконтейнера», была одним из основных претендентов на пакет РЖД, составляющий 50,2%.
Сумма активов
Группа «Сумма» владеет активами в портовой логистике, нефтегазовом секторе, строительстве, телекоме и инжиниринге. Среди принадлежащих группе активов — компания FESCO, контейнерный оператор «Трансконтейнер», один из крупнейших портовых операторов Европы — Новороссийский морской торговый порт (НМТП), Объединенная зерновая компания, «Интэкс», инжиниринговые компании «ГлобалЭлектроСервис», «Стройновация» и другие.
Останется в советах
Панченко также входит в совет директоров двух транспортных компаний, входящих в «Сумму», — FESCO и «Трансконтейнера». По его словам, он «пока точно остается» в этих советах и продолжит участвовать во всех корпоративных мероприятиях.
8 мая FESCO сообщила, что Панченко не включен в состав совета директоров компании для избрания на собрании акционеров 31 мая. Он вернется в совет директоров компании позже и сохранит свой пост в совете «Трансконтейнера», сказал РБК представитель «Суммы».
Александр Панченко начал работать в «Сумме» в 2012 году в качестве советника владельца группы Зиявудина Магомедова. С 2012 по 2014 год работал менеджером направления инвестиционных проектов группы, а с 2016 года — в должности первого заместителя гендиректора. По словам топ-менеджера, сейчас он рассматривает поступившие предложения о новом трудоустройстве.
Об уходе Панченко из «Суммы» стало известно спустя полтора месяца после ареста Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Их подозревают в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В деле семь эпизодов преступлений, общий ущерб оценен в 2,5 млрд руб. Бизнесменов арестовали 31 марта, а 10 мая им предъявили официальные обвинения в организации преступного сообщества. По данным «Коммерсанта», в обвинении утверждается, что Зиявудин Магомедов был «лидером сообщества и отвечал в нем за экономику», а Магомед «обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций». Подозреваемые не признали свою вину, отмечала газета.
Из топ-менеджеров «Суммы» в деле фигурирует только гендиректор группы Лейла Мамедзаде. По словам ее адвоката Александра Забейды, «Мамедзаде была допрошена в статусе свидетеля, обвинение ей не предъявлено, мера пресечения не избиралась».
По образцу ЮКОСа
«Когда у компании нет внятных перспектив (а текущая ситуация такова, что у «Суммы» нет перспектив, нет понимания, что будет с компанией дальше), то менеджмент начинает потихоньку расходиться», — говорит управляющий партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Роман Тышковский. Он называет два примера такого развития событий — аресты главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Ходорковский провел в тюрьме более десяти лет по обвинению в уклонении от уплаты налогов и других эпизодах и лишился большинства своих активов, на свободу он вышел только в конце 2013 года. Евтушенков оказался под домашним арестом в сентябре 2014 года по обвинению в отмывании средств при приватизации «Башнефти», но вскоре после того, как «Система» вернула контрольный пакет этой нефтяной компании государству, бизнесмена освободили, а затем закрыли уголовное дело.
История с Евтушенковым была «достаточно короткой», и, находясь под домашним арестом, он, скорее всего, мог принимать участие в управлении компанией, замечает Тышковский. Но дело Магомедовых скорее напоминает историю Ходорковского, предупреждает эксперт. Уже сейчас понятно, что это дело будет долгим, учитывая, с какой жесткостью ведется процесс, поэтому неудивительно, что менеджмент покидает группу «Сумма», заключает он.
Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич отмечает, что применение мер пресечения по уголовному делу (заключение под стражу, домашний арест) в отношении владельца крупного бизнеса часто рассматривается недобросовестными лицами как сигнал к атаке на активы такого бизнесмена. «Однако грамотно выстроенная структура владения собственностью, как в случае с «Суммой», как правило, не позволяет эту собственность отобрать», — добавляет он.
Такой же точки зрения придерживается гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, гендиректор «Суммы» Лейла Мамедзаде «вполне компетентна, чтобы удержать управление». «Какие-то глобальные риски отсутствуют», — отмечает он. Уход Панченко не отразится на деятельности компании, потому что он в основном обслуживал интересы Магомедова и не занимался оперативным управлением, резюмирует эксперт.