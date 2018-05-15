«Сумма» уменьшилась на Панченко

Из группы Зиявудина Магомедова уходит топ-менеджер

Первый заместитель гендиректора группы «Сумма» Александр Панченко покидает этот пост. Причина — несостоявшаяся приватизация крупнейшего железнодорожного оператора «Трансконтейнер», принадлежащего РЖД, пояснил Панченко РБК

Александр Панченко (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

​О том, что Александр Панченко покидает «Сумму», РБК рассказал источник, близкий к группе. Это подтвердили официальный представитель «Суммы» и сам топ-менеджер.

​«В компании я занимался новыми проектами, главный из которых — предстоящая приватизация «Трансконтейнера» и дальнейшая интеграция оператора с FESCO для создания «национального чемпиона». В итоге, как известно, правительство решило отложить продажу пакета оператора, намеченную на 2018 год. С учетом сложившихся обстоятельств руководство «Суммы» решило пока приостановить проекты развития и оптимизировать структуру», — сказал он РБК.

В апреле стало известно, что правительство отложило приватизацию крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» на неопределенный срок. «Сумма», владеющая 25,07% «Трансконтейнера», была одним из основных претендентов на пакет РЖД, составляющий 50,2%.

Сумма активов Группа «Сумма» владеет активами в портовой логистике, нефтегазовом секторе, строительстве, телекоме и инжиниринге. Среди принадлежащих группе активов — компания FESCO, контейнерный оператор «Трансконтейнер», один из крупнейших портовых операторов Европы — Новороссийский морской торговый порт (НМТП), Объединенная зерновая компания, «Интэкс», инжиниринговые компании «ГлобалЭлектроСервис», «Стройновация» и другие.

Останется в советах

​Панченко также входит в совет директоров двух транспортных компаний, входящих в «Сумму», — FESCO и «Трансконтейнера». По его словам, он «пока точно остается» в этих советах и продолжит участвовать во всех корпоративных мероприятиях.

8 мая FESCO сообщила, что Панченко не включен в состав совета директоров компании для избрания на собрании акционеров 31 мая. Он вернется в совет директоров компании позже и сохранит свой пост в совете «Трансконтейнера», сказал РБК представитель «Суммы».

Александр Панченко начал работать в «Сумме» в 2012 году в качестве советника владельца группы Зиявудина Магомедова. С 2012 по 2014 год работал менеджером направления инвестиционных проектов группы, а с 2016 года — в должности первого заместителя гендиректора. По словам топ-менеджера, сейчас он рассматривает поступившие предложения о новом трудоустройстве.

Об уходе Панченко из «Суммы» стало известно спустя полтора месяца после ареста Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Их подозревают в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В деле семь эпизодов преступлений, общий ущерб оценен в 2,5 млрд руб. Бизнесменов арестовали 31 марта, а 10 мая им предъявили официальные обвинения в организации преступного сообщества. По данным «Коммерсанта», в обвинении утверждается, что Зиявудин Магомедов был «лидером сообщества и отвечал в нем за экономику», а Магомед «обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций». Подозреваемые не признали свою вину, отмечала газета.

Из топ-менеджеров «Суммы» в деле фигурирует только гендиректор группы Лейла Мамедзаде. По словам ее адвоката Александра Забейды, «Мамедзаде была допрошена в статусе свидетеля, обвинение ей не предъявлено, мера пресечения не избиралась».

По образцу ЮКОСа

«Когда у компании нет внятных перспектив (а текущая ситуация такова, что у «Суммы» нет перспектив, нет понимания, что будет с компанией дальше), то менеджмент начинает потихоньку расходиться», — говорит управляющий партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Роман Тышковский. Он называет два примера такого развития событий — аресты главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Ходорковский провел в тюрьме более десяти лет по обвинению в уклонении от уплаты налогов и других эпизодах и лишился большинства своих активов, на свободу он вышел только в конце 2013 года. Евтушенков оказался под домашним арестом в сентябре 2014 года по обвинению в отмывании средств при приватизации «Башнефти», но вскоре после того, как «Система» вернула контрольный пакет этой нефтяной компании государству, бизнесмена освободили, а затем закрыли уголовное дело.

История с Евтушенковым была «достаточно короткой», и, находясь под домашним арестом, он, скорее всего, мог принимать участие в управлении компанией, замечает Тышковский. Но дело Магомедовых скорее напоминает историю Ходорковского, предупреждает эксперт. Уже сейчас понятно, что это дело будет долгим, учитывая, с какой жесткостью ведется процесс, поэтому неудивительно, что менеджмент покидает группу «Сумма», заключает он​. ​

​Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич отмечает, что применение мер пресечения по уголовному делу (заключение под стражу, домашний арест) в отношении владельца крупного бизнеса часто рассматривается недобросовестными лицами как сигнал к атаке на активы такого бизнесмена. «Однако грамотно выстроенная структура владения собственностью, как в случае с «Суммой», как правило, не позволяет эту собственность отобрать», — добавляет он.

Такой же точки зрения придерживается гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, гендиректор «Суммы» Лейла Мамедзаде «вполне компетентна, чтобы удержать управление». «Какие-то глобальные риски отсутствуют», — отмечает он. Уход Панченко не отразится на деятельности компании, потому что он в основном обслуживал интересы Магомедова и не занимался оперативным управлением, резюмирует эксперт.