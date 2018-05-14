Можно ли запретить создание искусственной жизни

Голландские ученые вырастили почти настоящий эмбрион и тем самым дали новый повод для этических дискуссий о том, где проходит граница между мертвым и живым, одушевленным и неодушевленным

Начнем с того, что спор о том, что есть одушевленное (и заслуживающее гуманного отношения), а что — нет, родился не в результате появления абортов, ЭКО или синтетической биологии. Он гораздо старше, просто раньше он велся в других терминах и другими методами. Сейчас ученые ищут в организме человека и других существ сознание, проводя для этого МРТ мозга и изучая его электрическую активность. Средневековые люди были лишены такой роскоши, но вопрос этот волновал их не меньше. Несколько упрощая, можно сказать, что сознание тогда называлась душой, а наличие души предполагало возможность ее спасти и попасть в рай. Довольно быстро возник вопрос, есть ли душа у животных. Святой Франциск Ассизский в XIII веке проповедовал животным — то есть предполагал у них душу? Официальная католическая церковь не давала на этот вопрос однозначного ответа: на протяжении столетий разные папы высказывали диаметрально противоположные точки зрения (недавно почти признал наличие души у животных папа Франциск).

Прошли годы, эпоха Просвещения провозгласила главенство разума, научные исследования дали принципиально новое понимание того, как устроено человеческое сознание. Но и ученых, и обычных людей по-прежнему интересует вопрос: что мыслит, а что — нет? Только теперь дебаты сфокусированы на жизни, созданной в чашке Петри. Можно сказать, что понятие «гомункул» — искусственный человек из лаборатории средневекового алхимика — вновь стало актуальным.

Что (или кого) уже удалось создать ученым?

Стволовые клетки​

Стволовые клетки — это «прапрадедушки» всех клеток, из которых в процессе формирования многоклеточного организма строится все его многообразие: кожа, мышцы, разные типы нервных клеток и так далее, — этот процесс называется дифференциацией. Всего в организме человека более 220 видов клеток — и все они когда-то были стволовыми. Первая стволовая клетка — зигота, получающаяся при слиянии яйцеклетки и сперматозоида. Медицина уже давно научилась использовать стволовые клетки для получения клеток другого типа, и это огромное достижение, однако оно порождает этические вопросы: первыми источниками стволовых клеток были эмбрионы, то есть не родившиеся по той или иной причине дети. С этой проблемой справились в 2006 году, когда были разработаны методы генетического репрограммирования клеток, позволившие получить стволовые клетки из клеток кожи. Авторы метода — Джон Гердон из Англии и Шинья Яманака из Японии — в 2012 году получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Впрочем, моральные вопросы после этого не исчезли, а просто перешли на новый уровень.

Искусственные эмбрионы

Совсем свежая работа ученых из Маастрихтского университета и Нидерландской королевской академии наук рассказала о создании (из тех самых стволовых клеток) эмбрионов мышей, которых затем подсадили фертильным самочкам — и беременность протекала нормально, как если бы эмбрионы были естественными.

Строго говоря, ученые создали не эмбрион, а предэмбрион: структуру, которая называется бластоцистой. Она формируется у млекопитающих после оплодотворения и представляет собой полую сферу менее чем из ста клеток. Клетки внутри бластоцисты формируют эмбрион, а клетки его внешнего слоя — плаценту. Раньше ученые умели создавать отдельно внутреннюю и внешнюю части бластоцисты, а новизна этой работы в том, что впервые удалось совместить их.

Искусственные структуры мозга

Исследователи научились направлять клеточную культуру стволовых клеток в сторону развития нервной ткани, как это происходит у эмбриона. Таким образом вырастили настоящую кору головного мозга. На специальной матрице американские ученые смогли вырастить мини-мозг — не только двумерную кору, но и полушария — как у плода после трех месяцев развития. Австрийские ученые вырастили в биореакторе структуру, имитирующую мозг человека целиком. Американцы интегрировали такой мини-мозг в мозг мыши, и, судя по всему, мозг прижился, отрастил связи с хозяйским мозгом, начал обмениваться не только веществами, но и клетками.

Синтетическая жизнь

Ни больше ни меньше. Крейг Вентер, синтетический биолог из США — ученый-одиночка, ушедший из академической науки и создавший частный исследовательский институт, еще в 2010 году опубликовал работу по созданию бактериальной клетки с полностью синтетическим геномом. То есть клетка уже была, однако в нее внедрили синтетический ДНК вместо родного. И она продолжала жить и функционировать. Несмотря на то что ДНК бактерий неизмеримо проще ДНК любого многоклеточного организма, это достижение демонстрирует высочайший уровень понимания того, как функционируют живые организмы — на уровне молекул, в мельчайших деталях.

Зачем это нужно?

Конечно, не для того, чтобы биороботы бегали по улицам или служили в армии. Нужно помогать обычным, появившимся на свет или пытающимся появиться естественным путем людям. Больным требуются органы для трансплантации — было бы хорошо их вырастить. Люди еще очень мало знают о ранних стадиях развития эмбриона, а именно в этот момент закладывается многое из того, что будет определять жизнь и здоровье человека. Лабораторные модели могут помочь в изучении этого вопроса и объяснить, например, почему у женщин происходят выкидыши. Структуры, построенные из клеток заболевшего человека или специально модифицированные для моделирования болезни, помогают разрабатывать лекарства от самых разных болезней — от рака до болезни Альцгеймера. Кроме того, у нас есть фрагменты ДНК вымерших организмов и предков человека — было бы очень интересно их изучить «вживую».

Что здесь не так?

Все и ничего. Дело в том, что как только мы создаем искусственный организм, возникает вопрос: а есть ли у него право на жизнь? Пока речь шла о бактериях, например вырабатывающих инсулин для диабетиков, вопрос не стоял — они же бактерии. Нет проблем и с выращиванием органов вроде печени — ну печень и печень (мышам уже выращивают). Но мозг? В какой момент в чашке Петри или биореакторе возникнет разум? Ответа на этот вопрос нет, потому что нет и окончательного ответа на вопрос о том, где находится и как работает разум у живого человека. Есть понимание отдельных аспектов, но не целого — мозг потрясающе сложен и совершенен. Поэтому ученые будут двигаться постепенно — изучая и мозг, и модели, вырабатывая и адаптируя этические правила таких исследований (по аналогии с уже существующими нормами для ведения опытов на животных).

А также встречая сопротивление в обществе, в котором многие продолжают поиски души внутри себя и не считают, что этот поиск можно доверить генетикам. Есть ли смысл в радикальных запретах на те или иные разработки? По гамбургскому счету — нет. Хороший пример — США с их консервативным религиозным обществом, где довольно долго действовал запрет на государственное финансирование исследований эмбриональных стволовых клеток. В итоге впечатляющие — как фундаментально, так и рыночно — результаты были достигнуты в других странах, или в США, но на частные деньги. Стволовые клетки с индуцированной плюрипотентностью (те самые, искусственные — из клеток кожи) пришли на смену эмбриональным, этическая дилемма снялась, но время было упущено — ведь разработки в этой сфере не велись, а значит, ​не создавались научные школы, не накапливались компетенции. Результаты этих разработок, спасающие жизни людей, конечно, внедряются повсеместно, как внедрен ГМО-инсулин.

Я думаю, что мы увидим воспетых фантастами детей со специально отобранными генами — лучших возможных детей​ своих родителей. Сейчас медицина позволяет иметь детей женщинам и мужчинам, которые не смогли бы стать родителями естественным путем, а также выжить — людям, которые естественным путем должны умереть (тем же врожденным диабетикам). Родить гарантированно здорового ребенка — следующий шаг и естественное стремление, которое не остановит никакой религиозный фундаментализм.