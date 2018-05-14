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Почему нельзя запрещать выпускникам уезжать за рубеж
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Почему нельзя запрещать выпускникам уезжать за рубеж
Газета № 082 (2806) (1405) Экономика, 11 мая, 17:13
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Иван Любимов Почему нельзя запрещать выпускникам уезжать за рубеж
Чтобы технология, появившаяся в развитых странах, попала в Россию, важно, чтобы российские ученые как можно раньше стали частью международных команд, создающих инновации

Все чаще от представителей российской власти, как и от топ-менеджеров некоторых компаний, можно услышать рассуждения о том, что неплохо бы ограничить право выпускников российских университетов на работу или учебу за рубежом. То образовательный фонд, возглавляемый двоюродным племянником президента, предложит не выпускать за рубеж обладателей красных дипломов, то менеджер ИТ-компании выскажется за запрет иностранным компаниям искать будущих сотрудников в российских вузах, то депутат Думы поддержит фактическое возвращение к советским правилам распределения выпускников.

Уже не утечка

На первый взгляд такие инициативы направлены на благую цель — помочь российской экономике накопить столь нужный для ее развития человеческий капитал. Ведь утечка относительно редких и потому особенно ценных для догоняющей экономики умов замедляет возможность распространения в ней современных технологий. Однако в целом такой взгляд на эмиграцию квалифицированного труда из менее развитых стран в более развитые экономики давно устарел. Действительно, во времена низкого уровня технологического развития в развивающихся экономиках последние главным образом теряли, а развитые страны, напротив, выигрывали от миграции умов. Однако в результате развития и усложнения некоторых догоняющих экономик, в частности Китая и Индии, явление утечки умов дополнилось другим — циркуляцией умов. В значительной мере именно благодаря этой циркуляции произошло накопление человеческого капитала и развитие технологичного предпринимательства в двух крупнейших по численности населения странах мира. От циркуляции умов также выиграли экономики Латинской Америки и Африки, где, в частности, среди членов правительства или председателей центральных банков можно встретить ученых с мировой известностью. Более того, если соответствующие сектора развиваются достаточно быстро, то выпускники элитных учебных заведений все чаще отказываются от планов даже временного переезда в богатую страну. Такие предпочтения, в частности, все чаще демонстрируют выпускники Индийского института технологии — небольшой сети элитных инженерных школ, готовящих инженерный корпус по разным специальностям.

Если раньше развитые страны выигрывали от утечки умов из менее развитых экономик, то циркуляция умов, напротив, превратилась для них в проблему. В частности, бывший президент США Барак Обама отмечал в одном из посланий конгрессу, что политика, при которой обучающиеся в США иностранцы затем возвращаются в страны своего происхождения, не имеет для США никакого смысла. Реагируя на эти изменения, многие богатые страны внесли поправки в свое визовое законодательство ради того, чтобы квалифицированные иммигранты остались работать в них, а не возвращались в страну происхождения или переезжали в другие развитые экономики.

Таким образом, в современном мире уже невозможно вести речь об одностороннем направлении квалифицированной миграции. Движение, и довольно масштабное, есть в обе стороны. Если некоторым странам не удается в достаточных масштабах возвращать своих соотечественников, это значит, что в них есть отличительные особенности, делающие непривлекательным для квалифицированных специалистов такое возвращение. Если в экономике ненадежно защищены права собственности, поддержка властями технологичных компаний неэффективна, необходимая инфраструктура недостаточна, то хорошему специалисту в случае возвращения можно рассчитывать не на открытие своей компании, а на работу в какой-нибудь из существующих и, вполне вероятно, технологически и управленчески отсталых национальных компаний. Такие возможности едва ли будут превосходить те карьерные альтернативы, которые есть у специалиста в развитой зарубежной экономике.

Запрет не поможет

Однако можно задать следующий вопрос. Пусть со временем утечка умов сменилась их циркуляцией, а Россия из-за своих институциональных и прочих проблем не смогла в достаточной мере получить выгоду от этого изменения. Не стоит ли в связи с этим тем более ограничить выезд квалифицированных специалистов, если стране их вернуть сложнее, чем Китаю или Индии?

Увы, уровень технологий сегодня настолько сложен, что серьезно говорить о том, что знаний вчерашних российских студентов будет достаточно для развития серьезных сервисных и индустриальных компаний и кластеров, едва ли возможно. Сегодня новые технологии становятся результатом усилий крупных и опытных команд, включающих в себя самых разных специалистов. Для того чтобы технология, появившаяся в развитых странах, попала в такую догоняющую экономику, как российская, лучше постараться стать частью таких команд. Если это удается, то более опытный участник группы поделится с новичком той частью ноу-хау, которую нельзя найти в книгах и академических статьях. Кроме того, такого рода команды часто являются частью технологических кластеров, поэтому у новичка появляется возможность заимствовать знания и организационные решения не только ​у своих коллег, но также и у участников других команд и сотрудников компаний, входящих в кластер.

После нескольких лет работы в таком кластере бывший новичок, скорее всего, начнет подумывать об альтернативах развития своей карьеры. Среди возможностей, которые рассмотрит специалист, будет и возвращение в страну происхождения с сохранением контактов с зарубежным технологическим кластером. Такой шаг может показаться наиболее подходящим для продолжения карьеры, если специалист сможет участвовать на родине в воспроизведении того, чем он занимался за рубежом. Он задумается о создании компании, которая станет пионером на соответствующем национальном рынке, а через некоторое время, возможно, выйдет и на международный уровень. Если в стране происхождения для этого существуют серьезные возможности, то возвращение специалиста становится более вероятным.

Если масштаб циркуляции умов увеличивается, то в догоняющей экономике возникают свои технологичные кластеры и у новых выпускников уменьшаются стимулы уезжать. Ведущих экспертов, которых прежде можно было встретить только в далекой развитой стране, теперь можно найти, никуда не уезжая. Именно такие изменения можно, в частности, наблюдать в Китае, Индии и некоторых других странах.

Сегодня в немногочисленных технологичных секторах российской экономики, таких как ИТ-индустрия или атомная энергетика, выпускники могут получить возможности для неплохой профессиональной карьеры. Однако в других секторах это едва ли возможно из-за отсутствия передовых команд специалистов, хороших управленцев, надежно защищенных прав собственности и многого другого.

Увы, представители российской власти и топ-менеджмента пробуют найти решение проблемы недостаточно быстрого накопления человеческого капитала не в виде ослабления существующих ограничений, а в виде создания новых. Вместо того чтобы стимулировать российских граждан к более масштабному участию в ​процессе циркуляции умов, предлагается затруднить их участие в этом процессе. Такие меры потенциально могут оставить здесь большее число выпускников, но это вряд ли поможет появлению и развитию в экономике новых технологичных компаний и отраслей.

 
Об авторах
Иван Любимов старший научный сотрудник Института Гайдара
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , утечка мозгов , студенты , изоляция России
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