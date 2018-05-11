«Эра» встала на магистральный путь

Минобороны определило стройподрядчика военного технополиса в Анапе

Военный технополис «Эра» в Анапе будет строить крупнейший подрядчик МЧС и Минобороны — компания «Бамстройпуть». Она выиграла контракт на строительство объектов первой очереди на сумму около 3 млрд руб.

Сергей Шойгу (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

«Покер у меня сегодня»

Первый этап строительства военного инновационного технополиса «Эра» в Анапе будет осуществлять компания «Бамстройпуть», рассказал РБК источник в Минобороны. Эту информацию подтвердили РБК гендиректор и совладелец компании Игорь Тушкевич, а также в пресс-службе Минобороны.

По словам источника, контракт между «Бамстройпутем» и главным военным строительным управлением по специальным объектам​ (входит в состав военно-строительного комплекса Минобороны) был подписан 7 апреля этого года в соответствии с решением заместителя министра обороны Тимура Иванова. Стоимость работ составит около 2,8 млрд руб., сообщил источник РБК. Тушкевич стоимость контракта называть отказался. По его словам, компания «Бамстройпуть» «победила в неравной и бескомпромиссной борьбе».

«Работу ведем мы собственными силами и подрядчиками. Головной исполнитель — ГВСУ по спецобъектам, наша организация у них — подрядная», — сказал Тушкевич.

«Эра» для Сергея Шойгу Инновационный технополис «Эра» — это своего рода военная версия «Сколково». Технополис строится в Анапе на месте закрытых на реконструкцию санаториев Минобороны. Как указано в концепции технополиса (есть в распоряжении РБК), «Эра» станет специализированным научно-исследовательским и производственным комплексом со своими лабораториями и инжиниринговыми центрами, в котором будут разрабатываться продукты для российского оборонно-промышленного комплекса. «Эра» будет организована по кластерному принципу. Планируется, что кластеров будет три: научно-исследовательский, научно-образовательный и научно-производственный.



Помимо опытных специалистов и ученых к работе в технополисе будут привлекать аспирантов, курсантов и студентов. В частности, на базе «Эры» сформированы четыре сводные научные роты. Кроме того, на территории технополиса будет создана школа-лагерь для одаренных детей. Их будут «воспитывать в духе патриотизма» и готовить к обучению в вузах сразу по нескольким специальностям, которые связаны с укреплением обороны страны. Начальником «Эры» назначен бывший замдиректора Рособоронзаказа, заместитель председателя военно-научного комитета Вооруженных сил ​Федор Дедус. Научным руководителем — президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, старший брат находящегося под санкциями российского миллиардера Юрия Ковальчука.

На вопрос, будет ли выполнять «Бамстройпуть» все этапы строительных работ, Тушкевич ответил, что это покажут результаты следующих конкурсов. «Как повезет. Мы в карты сели играть — покер у меня сегодня, завтра покера нет», — отшутился гендиректор «Бамстройпути», добавив, что «безмерно горд оказанным доверием».

На первом этапе сооружения технополиса будут проведены строительно-монтажные работы на объектах, находящихся на территории санатория «Южный», рассказал источник РБК в Минобороны. «Это несколько многоэтажных корпусов плюс комплекс открытых объектов спортивного назначения и некоторые другие объекты», — уточнил собеседник.

По его словам, 12 апреля 33 специалиста компании «Бамстройпуть» начали ​обследовать объекты технополиса и прокладывать временные коммуникации.

В Минобороны также сообщили РБК, что компания «Бамстройпуть» будет выполнять первый этап строительства технополиса «по результатам конкурсной процедуры». «До 1 сентября этого года будут полностью введены в эксплуатацию конгресс-центр и объекты жизнеобеспечения, жилой блок для операторов научных рот российских вооруженных сил, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и тренажерами, а также ряд технических объектов и площадок», — рассказали РБК в военном ведомстве, подчеркнув, что предыдущий опыт взаимодействия Минобороны с компанией «Бамстройпуть» был положительным.

Вторая очередь строительства, включающая создание научно-технического и научно-производственного центров, должна завершиться к 2020 году, добавили в Минобороны.

Президент России Владимир Путин и Сергей Шойгу на презентации военного инновационного технополиса «Эра» (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Подрядчик для Шойгу

Управление строительством «Бамстройпуть» было создано в Амурской области в 1971 году, чтобы достроить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) от города Тайшет в Иркутской области до Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. В 1992 году управление было преобразовано в АО и расширило портфель заказов. На сайте компании указано, что с 1995 года основным заказчиком «Бамстройпути» является МЧС, «которое привлекло компанию к работам по ликвидации последствий стихийных бедствий» в нескольких регионах. До середины 2010-х стройки для МЧС оставались для компании главными проектами: в частности, «Бамстройпуть» построил для министерства здание Национального центра управления в кризисных ситуациях, здание главного управления по Московской области, несколько учебных заведений, медицинских центров и спортивных комплексов.

В 2012 году Сергей Шойгу ушел из МЧС: сначала на должность губернатора Московской области, затем — министра обороны России. Вскоре после этого, как отмечал журнал РБК, начал меняться и портфель госзаказов «Бамстройпути». К 2015 году МЧС расторгло последние контракты с «Бамстройпутем» на два строившихся здания в Москве — Академии государственной противопожарной службы МЧС и 201-квартирного жилого дома для сотрудников ведомства. Причиной стали «угроза нарушения целостности несущих конструкций, угроза жизни и здоровью людей и существенные нарушения в части неисполнения обязательств», говорилось в приказе о расторжении, опубликованном на сайте МЧС.

Уже в 2014 году компания начала получать контракты Минобороны, в том числе на строительство комплекса на Фрунзенской набережной Москвы, реконструкцию Военной академии Генштаба, строительство клиники в Москве, нескольких военных городков в Севастополе и др. Последние несколько лет «Бамстройпуть» застраивал военно-патриотический парк «Патриот»: компания возвела в Кубинке конгресс-центр парка, строит стрелковый клуб и магазин для концерна «Калашников», выставочный павильон «Алмаз-Антея» и демоцентры для Объединенной судостроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

«Бамстройпуть» входит в 500 крупнейших компаний России (445-е место) по версии РБК. Владельцами ОАО «Бамстройпуть» являются ​Антон Абдурахманов (84%) и Игорь Тушкевич (3%), следует из базы данных СПАРК. По итогам 2017 года выручка компании превысила 7 млрд руб., чистая прибыль составила почти 1 млрд руб.