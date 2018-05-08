Цифра не укрыла от кредиторов

Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБК
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,40 62,54 EUR Нал. 75,63 74,69 USD Бирж. 62,93 +0,43 EUR Бирж. 75,01 +0,22 USD ЦБ. 62,71 -0,49 EUR ЦБ. 74,81 -0,83 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 9380,00 -144,50 MOEX 2297,12 +0,33% RTS 1153,85 +0,63% Brent 75,60 +0,05% DJIA 24357,32 +0,39% Nasdaq 7265,21 +0,77% FTSE 7567,14 +0,86%
Суд над криптой: можно ли считать кошелек с биткоинами имуществом
Лента новостей
В Красноярске загорелся дворец спорта 03:09, Общество СКР начал проверку после частичного обрушения пятиэтажки в Саратове 02:43, Общество В ЕС обсудят новые санкции из-за «подрыва суверенитета» Украины 02:12, Политика Новый тренер Медведевой назвал главную цель подготовки фигуристки 01:59, Общество В IT-компании «Ланит» после смерти основателя сменился президент 01:23, Технологии и медиа Организаторы «Бессмертного полка» в Минске ответили на запрет шествия 01:17, Общество ФСБ провела учения по предотвращению теракта на Крымском мосту 00:47, Общество Минобороны назвало предварительную причину крушения вертолета в Сирии 00:03, Политика Минюст включил Фонд помощи осужденным Ольги Романовой в реестр иноагентов 00:01, Общество Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге 07 мая, 23:36, Общество В Сирии разбился российский боевой вертолет Ка-52 07 мая, 23:29, Политика Ирак подписал соглашение с BP о разработке месторождений в Киркуке 07 мая, 23:25, Бизнес Украинцы назвали главные проблемы своей страны 07 мая, 23:22, Политика Под Тулой мужчина взял в заложники полуторагодовалую дочь 07 мая, 23:08, Общество Кабмин четвертого периода: как изменится руководство правительства России 07 мая, 23:07, Политика И снова указы: что Путин поручил правительству на следующие шесть лет 07 мая, 23:06, Экономика Хоккеист, обогнавший Третьяка: цифры, факты и люди ЧМ по хоккею 07 мая, 22:48, Спорт Лидер System of a Down спел на митинге сторонников Пашиняна в Ереване 07 мая, 22:41, Политика Колобков прокомментировал уход Медведевой от Тутберидзе 07 мая, 22:31, Общество Белый дом передал поздравления Трампа Путину со вступлением в должность 07 мая, 22:07, Политика Игорь Ротенберг вдвое сократил долю в операторе «Платона» 07 мая, 21:52, Бизнес Суд назначил белорусу два года колонии за участие в конфликте в Донбассе 07 мая, 21:52, Общество Умер писатель и искусствовед Михаил Герман 07 мая, 21:46, Общество США расширили санкции в отношении Венесуэлы 07 мая, 21:34, Политика «Транснефть» снизила транзит через Украину из-за жалоб потребителей 07 мая, 21:20, Бизнес Глава разведки Ирака рассказал о местонахождении лидера ИГ 07 мая, 21:16, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 07 мая, 21:09, РБК и Билайн Власти Крыма прокомментировали план Киева по борьбе с «агрессией» России 07 мая, 21:05, Политика
Суд над криптой: можно ли считать кошелек с биткоинами имуществом
Газета № 079 (2803) (0805) Финансы, 07 мая, 13:53
0
Цифра не укрыла от кредиторов
Суд впервые признал криптовалюту имуществом
Впервые в России криптовалюта была признана имуществом. Апелляционный суд разрешил взыскать с должника биткоины, несмотря на то что правовая база для исполнения этого решения по-прежнему находится в стадии разработки
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Прецедентное дело

Девятый арбитражный апелляционный суд впервые признал криптовалюту имуществом — 7 мая он обязал должника дать конкурсному управляющему доступ к содержимому криптокошелька для включения его в конкурсную массу, рассказал РБК по итогам рассмотрения апелляционной жалобы финансовый управляющий Алексей Леонов, выступавший истцом.

В МЧС предупредили о риске пожаров из-за майнинга криптовалют
Технологии и медиа

Суд рассматривал ходатайство Леонова о разрешении разногласий между ним и Ильей Царьковым. В октябре 2017 года Царьков был признан банкротом, его долг перед компанией ООО «Рикас Финанс» по договору поручительства составлял более 18 млн руб. В ходе личного банкротства Царькова была начата реализация его имущества, которой занимался Леонов. Царьков рассказал Леонову, что у него есть криптовалютный кошелек на платформе Blockchain.info. Управляющий предложил Царькову включить криптовалюту в конкурсную массу должника. Однако Царьков не согласился, сославшись на то, что криптовалюта не является имуществом, после чего Леонов обратился в суд. Царьков по требованию суда раскрыл сумму средств в своем криптокошельке — 0,2 биткоина (около $1860 по сегодняшнему курсу).

Арбитражный суд в конце февраля отказал во включении криптовалюты в конкурсную массу в деле о банкротстве. По мнению суда, из-за отсутствия законодательного регулирования криптовалют невозможно однозначно определить, к какой категории относятся цифровые валюты — «активам», «информации» или «денежным суррогатам». Суд счел, что криптовалюта представляет собой «некоторый набор символов знаков, содержащийся в информационной системе», доступ к которой «осуществляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети с использованием специального программного обеспечения».​

Принципиальным отличием реальных денег в цифровом виде от криптовалюты суд назвал то, что во первом случае требуется внести на определенный счет или в электронный кошелек обычные деньги, а криптовалюты появляются сразу в электронном виде. Аргументация апелляционной инстанции, пересмотревшей это решение, пока не известна. Полное обоснование решения суда пока не опубликовано на официальном сайте​.

Представитель Царькова, генеральный директор правового бюро «Омега» Геннадий Уваркин, рассказал, что его клиент не согласен с решением суда, но так как оно вступает в силу незамедлительно, уже завтра планирует передать управляющему пароль к криптокошельку. «Мы оставляем за собой право оспорить данное решение», — добавил он. «Финансовый управляющий должен избрать варианты реализации имущества и представить их в суде, но, учитывая отсутствие практики продажи криптовалют, процедура может затянуться, и у нас будет время, чтобы обжаловать решение», — сказал Уваркин.

Правила для криптоинвесторов: как не помешать подъему новой индустрии
Мнение

Крипта как имущество

Новое судебное решение соответствует идеологии законодательства о банкротстве, направленной на реализацию всего ценного имущества в интересах кредиторов, считает директор группы по оказанию юридических услуг для технологических проектов Deloitte Артем Толкачев. Если бы суд оставил решение первой инстанции в силе, взыскание имущества в принципе могло существенно осложниться из-за того, что должники получили бы возможность переводить активы в криптовалюты, не подлежащие изъятию, сказал эксперт.

Криптовалюта с точки зрения действующего гражданского законодательства может быть отнесена к категории «иное имущество», считает руководитель направления банкротств и несостоятельности компании «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Однако сейчас ни в Гражданском кодексе, ни в других правовых актах это понятие не раскрывается. Для квалификации криптовалюты в качестве иного имущества можно обратиться к практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которой под «имуществом» понимается все, что обладает экономической ценностью для участников гражданского оборота и допускает переход от одного лица к другому, отметил юрист. В практике ЕСПЧ к имуществу относятся, например, деловая репутация и деловые связи, а также потенциальные будущие доходы при условии, что возможность их получения реальна и документально подтверждена.

Как рассказал РБК Алексей Леонов, реализация имущества должника в виде криптовалюты будет проходить в соответствии с законом «О несостоятельности» по аналогии с уступкой прав требования должника. После того как криптовалюта попадет в конкурсную массу, управляющий разработает положение об условиях и сроках реализации имущества, при этом он самостоятельно оценит стоимость криптовалюты, ориентируясь на текущий биржевой курс. Потом криптовалюта наряду с другим имуществом банкрота будет реализована управляющим на специальных торгах.

Формального запрета на такие обменные операции нет, но существует отрицательная практика по приему платежей от продажи криптовалюты на уровне банков, вызванная позицией Банка России, утверждает ведущий эксперт Deloitte Ксения Осипова. В последней версии законопроекта «О цифровых финансовых активах», который был внесен в Госдуму в марте, обмен криптовалюты на рубли разрешать не предполагается. Именно это стало предметом споров между Минфином и ЦБ, разработавшими документ. Против обмена криптовалюты на рубли выступает регулятор.

В ЦБ и Минфине на просьбу РБК прокомментировать судебное решение о признании криптовалюты имуществом не ответили.​

Авторы: Екатерина Литова, Анна Михеева, Анастасия Криворотова.
Теги: криптовалюта , банкротство
Материалы по теме
Арбитраж не признал криптовалюту имуществом Финансы
Верховный суд отменил решение о блокировке сайта о криптовалютах Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.