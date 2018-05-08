Цифра не укрыла от кредиторов

Суд впервые признал криптовалюту имуществом

Впервые в России криптовалюта была признана имуществом. Апелляционный суд разрешил взыскать с должника биткоины, несмотря на то что правовая база для исполнения этого решения по-прежнему находится в стадии разработки

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Прецедентное дело

Девятый арбитражный апелляционный суд впервые признал криптовалюту имуществом — 7 мая он обязал должника дать конкурсному управляющему доступ к содержимому криптокошелька для включения его в конкурсную массу, рассказал РБК по итогам рассмотрения апелляционной жалобы финансовый управляющий Алексей Леонов, выступавший истцом.

Суд рассматривал ходатайство Леонова о разрешении разногласий между ним и Ильей Царьковым. В октябре 2017 года Царьков был признан банкротом, его долг перед компанией ООО «Рикас Финанс» по договору поручительства составлял более 18 млн руб. В ходе личного банкротства Царькова была начата реализация его имущества, которой занимался Леонов. Царьков рассказал Леонову, что у него есть криптовалютный кошелек на платформе Blockchain.info. Управляющий предложил Царькову включить криптовалюту в конкурсную массу должника. Однако Царьков не согласился, сославшись на то, что криптовалюта не является имуществом, после чего Леонов обратился в суд. Царьков по требованию суда раскрыл сумму средств в своем криптокошельке — 0,2 биткоина (около $1860 по сегодняшнему курсу).

Арбитражный суд в конце февраля отказал во включении криптовалюты в конкурсную массу в деле о банкротстве. По мнению суда, из-за отсутствия законодательного регулирования криптовалют невозможно однозначно определить, к какой категории относятся цифровые валюты — «активам», «информации» или «денежным суррогатам». Суд счел, что криптовалюта представляет собой «некоторый набор символов знаков, содержащийся в информационной системе», доступ к которой «осуществляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети с использованием специального программного обеспечения».​

Принципиальным отличием реальных денег в цифровом виде от криптовалюты суд назвал то, что во первом случае требуется внести на определенный счет или в электронный кошелек обычные деньги, а криптовалюты появляются сразу в электронном виде. Аргументация апелляционной инстанции, пересмотревшей это решение, пока не известна. Полное обоснование решения суда пока не опубликовано на официальном сайте​.

Представитель Царькова, генеральный директор правового бюро «Омега» Геннадий Уваркин, рассказал, что его клиент не согласен с решением суда, но так как оно вступает в силу незамедлительно, уже завтра планирует передать управляющему пароль к криптокошельку. «Мы оставляем за собой право оспорить данное решение», — добавил он. «Финансовый управляющий должен избрать варианты реализации имущества и представить их в суде, но, учитывая отсутствие практики продажи криптовалют, процедура может затянуться, и у нас будет время, чтобы обжаловать решение», — сказал Уваркин.

Крипта как имущество

Новое судебное решение соответствует идеологии законодательства о банкротстве, направленной на реализацию всего ценного имущества в интересах кредиторов, считает директор группы по оказанию юридических услуг для технологических проектов Deloitte Артем Толкачев. Если бы суд оставил решение первой инстанции в силе, взыскание имущества в принципе могло существенно осложниться из-за того, что должники получили бы возможность переводить активы в криптовалюты, не подлежащие изъятию, сказал эксперт.

Криптовалюта с точки зрения действующего гражданского законодательства может быть отнесена к категории «иное имущество», считает руководитель направления банкротств и несостоятельности компании «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Однако сейчас ни в Гражданском кодексе, ни в других правовых актах это понятие не раскрывается. Для квалификации криптовалюты в качестве иного имущества можно обратиться к практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которой под «имуществом» понимается все, что обладает экономической ценностью для участников гражданского оборота и допускает переход от одного лица к другому, отметил юрист. В практике ЕСПЧ к имуществу относятся, например, деловая репутация и деловые связи, а также потенциальные будущие доходы при условии, что возможность их получения реальна и документально подтверждена.

Как рассказал РБК Алексей Леонов, реализация имущества должника в виде криптовалюты будет проходить в соответствии с законом «О несостоятельности» по аналогии с уступкой прав требования должника. После того как криптовалюта попадет в конкурсную массу, управляющий разработает положение об условиях и сроках реализации имущества, при этом он самостоятельно оценит стоимость криптовалюты, ориентируясь на текущий биржевой курс. Потом криптовалюта наряду с другим имуществом банкрота будет реализована управляющим на специальных торгах.

Формального запрета на такие обменные операции нет, но существует отрицательная практика по приему платежей от продажи криптовалюты на уровне банков, вызванная позицией Банка России, утверждает ведущий эксперт Deloitte Ксения Осипова. В последней версии законопроекта «О цифровых финансовых активах», который был внесен в Госдуму в марте, обмен криптовалюты на рубли разрешать не предполагается. Именно это стало предметом споров между Минфином и ЦБ, разработавшими документ. Против обмена криптовалюты на рубли выступает регулятор.

В ЦБ и Минфине на просьбу РБК прокомментировать судебное решение о признании криптовалюты имуществом не ответили.​