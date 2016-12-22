В МЧС предупредили о риске пожаров из-за майнинга криптовалют

Майнинг криптовалюты может увеличить вероятность аварии на энергетических сетях и создает риск пожаров. Об этом говорится в документе центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия», передает «РИА Новости».

«Возрастает вероятность аварий на энергетических сетях в связи с увеличением нагрузки на них при майнинге криптовалют», — отмечается в документе.



В МЧС отметили, что майнинг осуществляется за счет использования мощностей компьютера, который требует больших затрат энергии. Из-за этого повышается нагрузка на электрические сети, которые на нее не рассчитаны. В центре «Антистихия» отметили, что это создает риск возникновения пожаров.

В феврале владелец и гендиректор компании-разработичка антивируса «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский сообщил, что хакеры разработали новую схему, которая заставляет чужие компьютеры майнить криптовалюту. По его словам, такие вредоносные скрипты могут быть вставлены не только в код сайтов, но и в рекламные ролики, которые идут на YouTube. В «Лаборатории Касперского» отметили, что из-за этого может быть понижена производимость компьютера, а также может повыситься рост энергопотребления. «В процессе майнинга компьютер работает на износ, а дымок из системного блока надолго внесет вас в списки противников криптовалют», — отметили в компании.