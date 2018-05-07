«Русский OneWeb» ждет решения ВЭБа

Спутниковый проект стоимостью 299 млрд руб. отложен

Срок работ над гибридной системой спутниковой и сотовой связи нового типа сдвигается. Вопрос финансирования проекта стоимостью 299 млрд руб. не был рассмотрен в утвержденные сроки

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Первоначальный сбой

О планах создать глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС) стало известно осенью 2017 года: проект вошел в план мероприятий направления «Цифровая инфраструктура» в госпрограмме «Цифровая экономика». Общая стоимость проекта, график реализации которого в декабре утвердила правительственная комиссия по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, оценивалась в 299 млрд руб. до 2020 года.

Но, как рассказал РБК источник, близкий к рабочей группе проекта, запланированные на первый квартал 2018 года мероприятия по разработке системы признаны невыполненными. Основная задача, которую планировалось решить за январь—март текущего года: наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) должен был принять решение о финансировании на основе представленного «Роскосмосом» (автор ГМИСС) инвестиционного проекта. Но решение принято не было, утверждает собеседник РБК. По словам другого источника, близкого к разработчикам концепции ГМИСС, решение, кто будет финансировать создание системы, как и то, целесообразно ли это, в принципе до сих пор не принято.

Директор направления «Информационная инфраструктура» автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» Дмитрий Марков подтвердил РБК, что рабочая группа решила, что запланированные на первый квартал мероприятия по проекту не были завершены, поскольку наблюдательный совет ВЭБа не принял решение о финансировании проекта. «Насколько нам известно, в настоящее время готовятся изменения в план мероприятий направления программы «Цифровая экономика» в части данного проекта, которые будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний рабочей группы», — отметил Марков. Согласно календарю, опубликованному на сайте АНО, заседание запланировано на 24 мая.

Осталось в планах

Принять решение о выделении финансирования ВЭБ должен на основании концепции ГМИСС, которую разрабатывает «дочка» «Роскосмоса» — «Российские космические системы» (РКС). В соответствии с новой концепцией изменить собственную стратегию по развитию направления «Спутниковая связь» должен был и сам «Роскосмос».

В РКС переадресовали вопросы РБК в головную организацию. Представитель центра коммуникаций «Роскосмоса» сообщил, что «по проекту ГМИСС работа идет по плану». По его словам, РКС разработали концепцию новой системы и передали ее в «Роскосмос», ВЭБ и АНО «Цифровая экономика». Проект учтен в мероприятиях стратегии «Роскосмоса», на него «получен официальный положительный ответ», сообщил представитель госкорпорации. По его словам, сейчас ВЭБ и Федеральный центр проектного финансирования прорабатывают конкретную схему финансирования. «Этот пункт планируется сдвинуть по времени для более детальной проработки проекта», — отметил он.

Представитель ВЭБа подтвердил, что РКС презентовали банку концепцию проекта. «Участниками совместной рабочей группы (РКС, ВЭБ и «Ростелеком») проработано предложение по созданию проектной компании, консорциума, с целью уточнения и реализации бизнес-модели проекта, — отметил представитель ВЭБа. — В рамках процедур управления программой «Цифровая экономика» проводится работа по корректировке плана мероприятий по данному проекту». По его словам, вопрос о финансировании проекта ВЭБом действительно пока не выносился на рассмотрение.

Глобальные ожидания

Как рассказывали ранее источники РБК, ГМИСС должна стать «русским ответом OneWeb». OneWeb — это телекоммуникационная компания из Великобритании, планирующая запустить 720 низкоорбитальных спутников, которые охватят всю территорию планеты и позволят предоставить услугу доступа в интернет в местах, где его до сих пор не было, в частности в Африке. Полноценная работа OneWeb в России оказалась под вопросом. Против выделения частот российскому «УанВеб» (совместное предприятие OneWeb и АО «Спутниковая система «Гонец») выступил Роскомнадзор. Если ведомство не изменит свое мнение, «УанВеб» не сможет официально продавать услуги на территории России.

Ранее эксперты сомневались в целесообразности запуска российского аналога OneWeb. «Российская система сможет продава​ть услуги дружественным нам странам — Белоруссии, Венесуэле, возможно, странам Евразийского экономического союза, Кубе, но большой вопрос, найдется ли в них достаточное количество платежеспособных пользователей, чтобы окупить затраты на подобную глобальную систему», — заявил РБК глава спутникового оператора AltegroSky Сергей Пехтерев.​