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Россия поскупилась на глобальный тренд
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Россия поскупилась на глобальный тренд
Газета № 078 (2802) (0705) Технологии и медиа, 03 мая, 13:51
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Россия поскупилась на глобальный тренд
Инвестиции в отечественные технологические стартапы упали до $100 млн в 2017 году
В прошлом году российские технологические стартапы привлекли в 60 раз меньше средств, чем в 2016-м, подсчитал «Ростелеком» в исследовании перспективных трендов инфокоммуникационных технологий
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В 2017 году Россия опустилась в рейтинге стран по объему вложений в технологические стартапы, заняв 36-е место со $100 млн инвестиций. Об этом говорится в исследовании «Ростелекома» «Мониторинг глобальных трендов цифровизации» (копия есть у РБК). Примерно на таком же уровне находятся Италия и Аргентина. В 2016 году Россия занимала девятое место с суммой более $6 млрд, на нее приходилось 0,9% из около $700 млрд общих инвестиций в технологии за тот период.​

США сохранили лидерство по сумме привлеченных инвестиций, хотя она оказалась в несколько раз ниже, чем в 2016 году: $123,2 млрд против более $530 млрд.

В 2017 году США уступили первое место Китаю по количеству зарегистрированных патентов (249,2 тыс. против 145,9 тыс. у США), а также научных публикаций (407,7 тыс. против 234,2 тыс. у США). Россия по количеству патентов находится в рейтинге на восьмой строке (4 тыс.), а в 2016 году занимала седьмое место. По количеству научных публикаций она заняла в рейтинге 10-е место по сравнению с 13-м в прошлом году. Всего в 2017-м было опубликовано 40,1 тыс. исследований, посвященных технологической тематике.

В итоге Китай оказался на первом месте в рейтинге стран, обладающих наибольшими возможностями для развития технологических трендов, говорится в исследовании «Ростелекома». В числе лидеров также названы США и Япония. Россия заняла 11-е место в общем рейтинге.

В исследовании отмечается, что с 2015 года инвестиционная активность России в технологическом секторе снижается. По словам вице-президента «Ростелекома» Бориса Глазкова, в стране не хватает денег на исследования и разработки. «При таких ограниченных ресурсах, как у России, не стоит пытаться охватить все, лучше сфокусироваться на отдельных важных направлениях, чтобы в них добиться результатов мирового уровня», — отметил он. У России сильная научная школа, связанная с математикой и информационными технологиями, напомнил Глазков, это позволяет удерживать хорошие позиции в развитии направлений искусственного интеллекта и машинного обучения. Среди факторов, которые могли бы улучшить положение страны в развитии цифровых трендов, он также назвал создание условий для научного сообщества, чтобы ученые не уезжали за рубеж.

Рейтинг, составленный машиной

В исследовании «Ростелекома» также приведен рейтинг глобальных трендов цифровизации. Наиболее важными направлениями компания назвала мобильную связь, искусственный интеллект и электронную коммерцию. Рейтинг составлялся на основе анализа 6 млн научных публикаций, патентов, сделок слияния и поглощения, а также публикаций в специализированных изданиях, который проводился с помощью алгоритма машинного обучения, разработанного «дочкой» «Ростелекома» компанией «Айкумен — информационные бизнес-системы».

Как определяли важность технологии

Значимость трендов выражается в исследовании с помощью интегрального веса технологии. Интегральный вес — это усредненный балл при оценке направления по упоминаемости в научных статьях, базах патентов и по информации о сделках и поглощениях, пояснил Глазков. Этот показатель отображает, насколько данное направление развития важно для компаний, отраслей и государств. Мобильной связи был присвоен показатель 2,17 балла, искусственному интеллекту и электронной коммерции — 1,61 и 1,04 балла соответственно.

«Ростелеком» проводил подобное исследование второй год подряд. На основе данных об инвестициях в компании, созданных в 2017 году, был составлен рейтинг привлекательности мировых технологических трендов. Первое место в нем заняли компании, занимающиеся разработками, связанными с искусственным интеллектом: в них за прошлый год было инвестировано $3,547 млрд. В беспилотный транспорт — $3,056 млрд, в робототехнику — $3,023 млрд. В 2016 году лидирующие строки рейтинга также занимали эти направления, но сейчас объем инвестиций увеличился в десятки раз.

Руководство к действию

Как пояснил Глазков, компания проводила исследование в первую очередь для внутренних нужд. «Исследование нужно, чтобы компания внутри понимала, куда движется мир, имела ориентиры для собственного стратегического планирования, — отметил топ-менеджер «Ростелекома». — Мы также думаем над тем, чтобы начать продавать исследования, проведенные с помощью тех же методов в других отраслях, хотя опыт прошлого года показал, что пока это не очень востребовано рынком».

В марте «Ростелеком» представил новую стратегию развития компании на 2018–2022 годы. План развития предполагает «переход к платформенной бизнес-модели» по примеру таких компаний, как Amazon, Apple, Google, Alibaba, Facebook, AirBnB и Uber. Платформа должна будет связать разработчиков цифровых услуг с конечными пользователями.

Новая стратегия должна позволить увеличить выручку «Ростелекома» до 375 млрд руб. к 2022 году. Оператор планировал направлять от 1 до 5% выручки на инвестиции в высокие технологии, такие как виртуальные сети, искусственный интеллект, индустриальный интернет, безопасность, биометрия.

Старший аналитик по телекоммуникациям «Уралсиб Кэпитала» Константин Белов считает, что для компании из традиционного телекома «нормально и правильно» искать новые направления развития технологий. «Ростелеком» пытается искать и успешно находит новые источники дохода, это хорошая стратегия. Доля доходов от новых услуг неплохо росла в последнее время, что является показателем успеха», — отметил он. «Вряд ли они собираются стать лидерами во всех передовых направлениях сразу, но, учитывая их ведущую роль среди телеком-компаний и значительные инвестиции государства, шансы достичь успеха в части инновационных сфер есть», — согласен аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.
Автор: Евгения Баленко, Анна Балашова.
Теги: «Ростелеком» , мобильная связь , искусственный интеллект , робототехника
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