Дмитрий Страшнов пошел на удобрения

Бывший гендиректор «Почты России» возглавит Eurochem Group

Дмитрий Страшнов займет пост главы Eurochem с 1 июля 2018 года. Перед ним стоят амбициозные задачи: в этом году компания начинает производство хлористого калия и планирует занять 10% мирового рынка

Дмитрий Страшнов (Фото: Александр Вильф / «РИА Новости»)

Бывший гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов, работающий с ноября 2017 года на посту операционного директора Eurochem Group, назначен новым главным исполнительным директором компании, сообщает пресс-служба Eurochem. В сообщении отмечается, что на новую должность он перейдет с 1 июля 2018 года, сменив на этом посту Дмитрия Стрежнева, руководившего компанией 15 лет — с 2003 года. Он сохранит место в совете директоров группы.

«Дмитрий — сильный стратег и управленец, и я уверен, что он сохранит фокус на достижении глобальных целей по развитию компании», — прокомментировал назначение Страшнова председатель совета директоров Eurochem Александр Ландиа, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Eurochem — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, преимущественно азотных и фосфорных. Головной офис группы расположен в швейцарском Цуге, производственные предприятия — в Бельгии, Китае, Казахстане, Литве и России, а сеть дистрибуции — в Европе, странах СНГ, Азии, Северной и Южной Америке. Штат сотрудников Eurochem насчитывает более 25 тыс. человек. Миллиардеру Андрею Мельниченко принадлежит 90% Eurochem, Стрежневу — 10%.

Сам Страшнов назвал большой честью назначение на руководящий пост в период запуска крупных калийных проектов и выхода группы на новый этап развития.​ Eurochem реализует два проекта по строительству калийных рудников — на базе Верхнекамского месторождения в Пермском крае (Усольский калийный комбинат) и Гремячинского месторождения в Волгоградской области («Волгакалий»). Мощность двух очередей Усольского калийного комбината составит 3,7 млн т, а «Волгакалия» — 4,6 млн т. К 2024–2025 годам Eurochem​ планирует производить 8,3 млн т калийных удобрений в год, заняв около 10% мирового рынка. Компания уже инвестировала в оба проекта $4,13 млрд, общий объем инвестиций составит $7 млрд.

Первую пробную партию хлористого калия компания выпустила на Усольском комбинате 13 марта. Товарное производство хлористого калия в Пермском крае начнется в апреле, а на «Волгокалии» будет запущено в начале третьего квартала, говорил 13 апреля Стрежнев на конференции Sberbank CIB «Металлургия и горнодобывающая промышленность. Производство удобрений». По его словам, всего в этом году компания выпустит 500–600 тыс. т химиката. До последнего времени единственным производителем калия в России был «Уралкалий».

Страшнов руководил «Почтой России» в 2013–2017 годах, а до этого был топ-менеджером сотового оператора Tele2, Electrolux и Philips Consumer Electronics. Страшнов является уникальным для российского рынка управленцем, он эффективно справлялся с задачами в Tele2 и «сотворил настоящее чудо» с «Почтой России» (c 2013 по 2016 год выручка предприятия выросла на 24%, до 165 млрд руб., чистая прибыль — в 72 раза, до 1,7 млрд руб.), поэтому для Eurochem он — хорошее кадровое приобретение, говорит управляющий партнер российского офиса международной компании по подбору управленческого персонала Odgers Berndtson Роман Тышковский. То, что Страшнов не знает химическую отрасль, не минус, а наоборот, дает ему возможность привнести в достаточно консервативный сектор лучшие практики управления, добавляет он. По оценке Тышковского, вознаграждение топ-менеджера в Eurochem может превышать $10 млн в год. С представителем Eurochem связаться не удалось, Страшнов пока не ответил на запрос РБК.