Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБК
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,75 61,64 EUR Нал. 76,23 74,88 USD Бирж. 62,16 -0,56 EUR Бирж. 75,41 -0,47 USD ЦБ. 62,73 +0,12 EUR ЦБ. 75,76 -0,42 EUR/USD 1,21 +0,00 BTC/USD Бирж. 9011,10 -228,90 MOEX 2301,49 +0,68% RTS 1167,12 +1,77% Brent 74,44 -0,41% DJIA 24311,19 -0,05% Nasdaq 7119,80 +0,02% FTSE 7502,21 +1,09%
Дмитрий Страшнов пошел на удобрения
Лента новостей
В Техасе арестовали сына экс-президента Гвинеи за рабовладельчество 02:49, Общество СМИ узнали о возможной смене главы управления внутренней политики Кремля 02:49, Политика Израиль нанес авиаудар по военно-морским объектам ХАМАС 02:18, Политика В Пентагоне рассказали о судьбе американских войск в Южной Корее 02:00, Политика Три человека погибли при крушении медицинского вертолета в США 01:33, Общество В Турции сообщил о намерении действовать в Сирии совместно с США 01:19, Политика Один человек погиб при взрыве автомобиля в Киеве 01:03, Общество Великобритания отказалась признавать дипломы российских вузов 00:39, Общество В Бирмингеме водитель сбил двух человек возле мечети 00:17, Общество В Крыму ответили на предложение депутата Рады забрать Крымский мост 00:08, Политика Меркель рассказала об оценке Германией и США антироссийских санкций 27 апр, 23:47, Политика Доклад конгресса США о «вмешательстве России»: факты и рекомендации 27 апр, 23:36, Политика СКР завел дело после перестрелки в Екатеринбурге 27 апр, 23:24, Общество Школьники доложили Путину об увеличении территории России 27 апр, 23:08, Политика Минфин США отреагировал на решение Дерипаски сократить долю в En+ 27 апр, 23:01, Бизнес Баскетболисты ЦСКА в 15-й раз за 16 лет вышли в «Финал четырех» Евролиги 27 апр, 22:37, Спорт Путин второй раз за месяц попал на обложку журнала Newsweek 27 апр, 22:29, Политика МАК назвал имя обвинившего «Саратовские авиалинии» в убийстве людей 27 апр, 22:05, Общество Трамп прокомментировал итоги расследования о его сговоре с Россией 27 апр, 21:51, Политика Врио премьера Армении похвастался «интересным опытом переговоров» 27 апр, 21:46, Политика Депутат Рады предложил забрать Крымский мост «в качестве контрибуции» 27 апр, 21:31, Политика СМИ узнали о переговорах Арсена Венгера с «Пари Сен-Жермен» 27 апр, 21:30, Спорт Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном 27 апр, 21:29, Политика На бывшем полигоне под Калининградом при взрыве мины погиб ребенок 27 апр, 21:03, Общество Косметическая операция: как Андрей Трубников создает популярные бренды 27 апр, 21:00, Свое дело  Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 27 апр, 20:59, РБК и Билайн Rambler Group прокомментировала блокировки словами «победителей не будет» 27 апр, 20:45, Технологии и медиа Столтенберг отметил рост оборонных расходов всех членов НАТО 27 апр, 20:27, Политика
Дмитрий Страшнов пошел на удобрения
Газета № 077 (2801) (3004) Бизнес, 27 апр, 13:25
0
Дмитрий Страшнов пошел на удобрения
Бывший гендиректор «Почты России» возглавит Eurochem Group
Дмитрий Страшнов займет пост главы Eurochem с 1 июля 2018 года. Перед ним стоят амбициозные задачи: в этом году компания начинает производство хлористого калия и планирует занять 10% мирового рынка
Дмитрий Страшнов (Фото: Александр Вильф / «РИА Новости»)

Бывший гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов, работающий с ноября 2017 года на посту операционного директора Eurochem Group, назначен новым главным исполнительным директором компании, сообщает пресс-служба Eurochem. В сообщении отмечается, что на новую должность он перейдет с 1 июля 2018 года, сменив на этом посту Дмитрия Стрежнева, руководившего компанией 15 лет — с 2003 года. Он сохранит место в совете директоров группы.

«Дмитрий — сильный стратег и управленец, и я уверен, что он сохранит фокус на достижении глобальных целей по развитию компании», — прокомментировал назначение Страшнова председатель совета директоров Eurochem Александр Ландиа, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Eurochem — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, преимущественно азотных и фосфорных. Головной офис группы расположен в швейцарском Цуге, производственные предприятия — в Бельгии, Китае, Казахстане, Литве и России, а сеть дистрибуции — в Европе, странах СНГ, Азии, Северной и Южной Америке. Штат сотрудников Eurochem насчитывает более 25 тыс. человек. Миллиардеру Андрею Мельниченко принадлежит 90% Eurochem, Стрежневу — 10%.

Сам Страшнов назвал большой честью назначение на руководящий пост в период запуска крупных калийных проектов и выхода группы на новый этап развития.​ Eurochem реализует два проекта по строительству калийных рудников — на базе Верхнекамского месторождения в Пермском крае (Усольский калийный комбинат) и Гремячинского месторождения в Волгоградской области («Волгакалий»). Мощность двух очередей Усольского калийного комбината составит 3,7 млн т, а «Волгакалия» — 4,6 млн т. К 2024–2025 годам Eurochem​ планирует производить 8,3 млн т калийных удобрений в год, заняв около 10% мирового рынка. Компания уже инвестировала в оба проекта $4,13 млрд, общий объем инвестиций составит $7 млрд.

Дмитрий Страшнов — РБК: «Все время не хватало «политического спонсорства»
Технологии и медиа

Первую пробную партию хлористого калия компания выпустила на Усольском комбинате 13 марта. Товарное производство хлористого калия в Пермском крае начнется в апреле, а на «Волгокалии» будет запущено в начале третьего квартала, говорил 13 апреля Стрежнев на конференции Sberbank CIB «Металлургия и горнодобывающая промышленность. Производство удобрений». По его словам, всего в этом году компания выпустит 500–600 тыс. т химиката. До последнего времени единственным производителем калия в России был «Уралкалий».

Страшнов руководил «Почтой России» в 2013–2017 годах, а до этого был топ-менеджером сотового оператора Tele2, Electrolux и Philips Consumer Electronics. Страшнов является уникальным для российского рынка управленцем, он эффективно справлялся с задачами в Tele2 и «сотворил настоящее чудо» с «Почтой России» (c 2013 по 2016 год выручка предприятия выросла на 24%, до 165 млрд руб., чистая прибыль — в 72 раза, до 1,7 млрд руб.), поэтому для Eurochem он — хорошее кадровое приобретение, говорит управляющий партнер российского офиса международной компании по подбору управленческого персонала Odgers Berndtson Роман Тышковский. То, что Страшнов не знает химическую отрасль, не минус, а наоборот, дает ему возможность привнести в достаточно консервативный сектор лучшие практики управления, добавляет он. По оценке Тышковского, вознаграждение топ-менеджера в Eurochem может превышать $10 млн в год. С представителем Eurochem связаться не удалось, Страшнов пока не ответил на запрос РБК.

Спор на 95 млн

В ноябре 2016 года прокуратура потребовала завести дело на Страшнова: гендиректора «Почты России» заподозрили в том, что он злоупотребил полномочиями и незаконно начислил себе в июне 2015 года вознаграждение в размере 95,4 млн руб. Это решение, пояснили в прокуратуре, было принято на основе документов, показавших чистую прибыль компании в размере 1,2 млрд руб. Но власти настаивали, что прибыль у госпредприятия образовалась из-за целевого финансирования из бюджета в размере 5,4 млрд руб. и эти деньги были выделены на покрытие убытков, объем которых составил 4 млрд руб. В августе 2017 года Басманный суд Москвы постановил арестовать счета Страшнова, проходившего по делу свидетелем. В январе 2018 года арест, наложенный более чем на 95 млн руб. на счета бывшего главы «Почты России», был снят.

Авторы: Тимофей Дзядко, Валерия Комарова, Евгений Калюков.
Теги: Дмитрий Страшнов
Материалы по теме
Страшнов покинул пост главы «Почты России» с правительственной грамотой Общество
Дворкович оценил работу «Почты России» под управлением Страшнова Технологии и медиа
Владелец РБК объяснил приглашение Страшнова в совет директоров Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.