Суд снял арест со счетов бывшего главы «Почты России» на 95 млн руб.

Решение разблокировать счета Дмитрия Страшнова принял Басманный суд. Экс-руководитель «Почты России» проходит свидетелем по делу о начислении ему завышенной зарплаты и бонусов в 2015 году

Дмитрий Страшнов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Арест, наложенный на более чем 95 млн руб. бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова, снят. В Басманном суде Москвы сообщили РБК, что «материалы о продлении ареста имущества Страшнова Д.Е. не поступали». Деньги были ранее арестованы по делу о превышении должностных полномочий, по которому экс-глава «Почты» проходит свидетелем.

Знакомый с ситуацией источник «Интерфакса» пояснил, что «у следствия отпали основания для ареста этих денежных средств».

Страшнов руководил «Почтой России» в 2013–2017 годах, в ноябре 2016 года прокуратура потребовала завести на него дело: его заподозрили в том, что он злоупотребил полномочиями и незаконно начислил себе в июне 2015 года вознаграждение в размере 95,4 млн руб. Это решение, пояснили в прокуратуре, было принято на основе документов, показавших чистую прибыль почты в 1,2 млрд руб. Но власти настаивали, что прибыль у госпредприятия образовалась из-за целевого финансирования из бюджета в размере 5,4 млрд руб., эти деньги были выделены на покрытие убытков, объем которых составил 4 млрд руб.

В марте 2017 года в Следственном комитете заявили, что завели уголовное дело в связи с премиями Страшнова. Фигурантом дела стала сотрудница Минкомсвязи Ирина Лаптева, которая, по версии следствия, рассчитала неверное вознаграждение главе «Почты России».

В интервью РБК в июле прошлого года Страшнов говорил, что размер его вознаграждения был «легитимным». «То, что касается всей этой истории, которая продолжается на протяжении последнего полугода, не исключаю, что это может быть определенный элемент информационного давления на меня и на команду. Мы сотрудничаем со следствием, встречаемся, даем показания», — добавил он.

В августе прошлого года Басманный суд Москвы постановил арестовать счета Страшнова. Подозреваемым по делу бывший глава «Почты России» не проходит — он находится в статусе свидетеля.