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Ин и Ын нашли общий язык
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Ин и Ын нашли общий язык
Газета № 077 (2801) (3004) Политика, 27 апр, 17:37
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Ин и Ын нашли общий язык
О чем договорились лидеры двух Корей на первых переговорах
По итогам первых больше чем за десять лет переговоров лидеры Северной и Южной Кореи договорились покончить с враждебными действиями и заключить мирный договор. Реализация договоренностей будет зависеть от политики США
Ким Чен Ын (слева) и Мун Чжэ Ин (Фото: Korea Summit Press Pool / AP)

Исторические рекорды

В пятницу, 27 апреля, прошла третья в истории встреча главы КНДР и президента Южной Кореи: Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в переговорном комплексе Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне между двумя государствами. Именно там в 1953 году был подписан договор о прекращении огня, послуживший окончанием Корейской войны. Мирного договора между ее участниками нет до сих пор, соглашение же о перемирии Югом подписано не было, Север вышел из него в 2013 году.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который посетил демилитаризованную зону. Предыдущие встречи лидеров КНДР с президентами Южной Кореи проходили в Пхеньяне. Всего в истории их было две: в 2000 и 2007 годах.

Для того чтобы принять участие в переговорах, Ким Чен Ыну пришлось переступить через границу и оказаться на территории Южной Кореи. Таким образом, он стал первым в истории северокорейским лидером, побывавшим на территории соседней страны. До этого было известно только об одном случае посещения Ким Чен Ыном иностранного государства после того, как он стал главой КНДР, — в марте он с официальным визитом посетил Китай.

Состоявшиеся переговоры были, как и на двух предыдущих встречах, наполнены символизмом. Ким и Мун, например, приняли участие в церемонии посадки дерева: была выбрана сосна, которую лидеры стран присыпали землей с горы Пэктусан, расположенной на севере, и горы Халласан, расположенной на территории Южной Кореи.

«Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся», — сказал Ким Чен Ын по итогам переговоров. «Мы один народ, одна кровь. Мы не можем быть разделены», — подчеркнул он.

Лидера КНДР на переговорах сопровождали его сестра Ким Ё Чен и заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Они в феврале участвовали в переговорах в олимпийском Пхёнчхане, которые привели к активизации контактов и проведению встречи лидеров.

Встреча лидеров Южной и Северной Кореи в деревне Пханмунджом. Фотогалерея Еще 6 фото
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СМИ Северной и Южной Кореи в заголовках называли встречу не иначе как исторической.

Декларация о мире

В декларации по итогам переговоров говорится, что лидеры Южной и Северной Кореи подтвердили свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также согласились сократить обычные виды вооружений, чтобы снизить военное напряжение на полуострове.

«Два лидера торжественно заявили перед 80 млн представителей нашего народа и перед всем миром, что не будет больше войны на Корейском полуострове и что открылась новая эра мира», — приводит южнокорейское агентство Yonhap текст совместной декларации, подписанной Кимом и Муном.

Север и Юг также подтвердили, что не будут использовать силу друг против друга, и договорились четко следовать этому соглашению. Сокращение вооружений станет возможно, когда военное напряжение исчезнет и доверие установится на практике.

Они договорились усилить трехсторонние и четырехсторонние переговоры с участием Китая и США, чтобы заменить перемирие мирным договором. Красный Крест проведет переговоры по гуманитарным вопросам, в том числе по проблеме разделенных границей семей, встречи которых должны возобновиться 15 августа (в День освобождения обеих Корей от японской оккупации).

В войне помимо КНДР и Республики Кореи участвовали войска ООН, в которых США занимали доминирующее положение, и добровольцы из Китая, поэтому проведение переговоров с участием указанных стран вполне логично, объясняет ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. Четырехсторонний формат касается именно вопроса о мире и не связан с другими переговорными форматами, например с шестисторонним по денуклеаризации, в котором также участвуют Россия и Япония, указывает эксперт.

​Декларации предыдущих межкорейских саммитов не ставили таких амбициозных целей в области разоружения. Но уже в декларации по итогам встречи 2007 года говорилось, что Юг и Север разделяют желание отменить существующее соглашение о прекращении огня и создать режим прочного мира, для чего готовы к трех- или четырехсторонним переговорам с участием глав непосредственно заинтересованных стран.

Против культа и долгов: куда ездили и с кем встречались лидеры КНДР Еще 6 фото
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Для исполнения достигнутых договоренностей уже 15 мая должны состояться двусторонние переговоры на уровне военного руководства двух стран. Осенью президент Южной Кореи собирается посетить Пхеньян.

Опасности на пути урегулирования

Прошедший саммит, конечно, имеет важное символические значение, но достигнутые договоренности нельзя считать прорывом, оценил предварительные итоги встречи профессор южнокорейского Университета Кукмин Андрей Ланьков в ходе круглого стола на площадке клуба «Валдай»: «Главным было выжать максимум улыбок, объятий, транслировать светские беседы».

Саммит — церемониальное событие, однако он может привести к потеплению отношений между странами, полагает Константин Асмолов. «Сейчас мы действительно наблюдаем своего рода тактическое потепление, но нет полной уверенности в том, что оно перерастет в нечто большее», — добавил эксперт. Кроме того, отмечает Асмолов, публичный эффект от саммита важен южнокорейскому правительству Муна перед местными выборами, которые пройдут по всей стране 13 июня. Ранее издание The Korea Herald называло выборы «первым важным политическим событием для новых властей». На них у правящих левоцентристов пока есть шанс обойти консерваторов.

Проведение встречи сделала возможной жесткая позиция США, солидарны в оценках эксперты. На протяжении 2017 года США в ответ на продолжавшиеся в Пхеньяне ракетные и ядерные испытания грозили военными действиями в отношении КНДР, несколько раз были усилены санкции Совета Безопасности ООН. Угрозы со стороны президента Трампа и его нового советника по национальной безопасности Джона Болтона, призывавшего нанести превентивный удар по северянам, фактически заставили Сеул и Пхеньян играть в одной команде — настолько вооруженный конфликт пугает и Север, и Юг, объясняет Ланьков. С этим эксперт связывает и массированную «позитивную пропаганду» в поддержку саммита в проправительственных южнокорейских СМИ в последние месяцы.

Ким Чен Ын (слева) и Мун Чжэ Ин (Фото: Korea Summit Press Pool / AP)

Президент Трамп в трех твитах приветствовал результаты саммита, отдельно поблагодарив председателя КНР Си Цзиньпина за его вклад в переговоры. Ранее Трамп сообщал, что уже в мае может пройти его встреча с Ким Чен Ыном.

Именно США играют главную роль в решении вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова, поскольку военную ядерную программу из двух стран полуострова развивает только КНДР, зависимость же Сеула от действий и настроений Вашингтона по-прежнему чересчур велика, говорит Асмолов. «Учитывая накал антипхеньянских настроений в США, для Трампа важно добиться капитуляции КНДР или хотя бы так это продать внутри страны. Поэтапная разрядка, которая была бы приемлема для Кима, Белый дом вряд ли устроит», — добавляет он. Нынешняя встреча заложила основы дальнейшего диалога, однако развитие будет зависеть от политики США, согласен бывший посол России в Южной Корее Глеб Иващенцов.

По мнению Ланькова, перед Кимом сейчас стоят две основные задачи — обезопасить себя от удара американцев и добиться хотя бы частичного отката санкций для нормализации торгово-экономического положения. Однако возможности Муна ограничены: он не сможет пойти на крупные экономические уступки, поскольку это станет нарушением санкций Совета Безопасности ООН. Ожидания Ким Чен Ына тем самым могут остаться неисполненными, что в очередной раз замедлит корейское урегулирование.

Важную роль, учитывая наложенные по решению Совбеза ООН ограничения, будет иметь позиция его членов, в первую очередь Китая и России как соседей КНДР, обращает внимание ​Глеб Иващенцов. По его словам, разрешение корейского кризиса сейчас постепенно идет по формату, предложенному Россией и КНР в июле 2017 года, который включает в себя «двойную заморозку» ядерных испытаний КНДР и военных учений США. «Теперь от Москвы и Пекина требуется активное участие в процессе, конструктивное и регулирующее», — уверен Иващенцов.

Авторы: Георгий Макаренко, Полина Химшиашвили.
Теги: Южная Корея , Пхеньян , переговоры , ядерное вооружение
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