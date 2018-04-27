Проблемы на «Пятерочку»

У крупнейшего российского ретейлера существенно упала прибыль

X5 Retail Group показала самое значительное квартальное снижение прибыли с кризисного 2014-го — на 32,6%. Восстанавливать показатели ретейлер рассчитывает за счет более персонифицированного подхода к покупателям

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Чистая прибыль крупнейшего в России ретейлера X5 Retail Group, который управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», за первый квартал 2018 года снизилась на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,63 млрд руб.; выручка выросла на 19,9%, до 351,5 млрд руб. Предыдущим худшим кварталом после кризисного 2014 года был четвертый квартал 2015 года — тогда прибыль снизилась на 25,9%.

Рынку не понравилось

Рынки немедленно отреагировали на эти финансовые результаты. Стоимость одной глобальной депозитарной расписки (GDR) крупнейшего X5 Retail Group упала на Московской бирже на 3,3%, до 1,74 тыс. руб., к моменту закрытия 26 апреля. Максимальное падение цена показала примерно через час после публикации результатов — на 8%, до 1,66 тыс. руб.

GDR компании на Лондонской бирже дешевели на 8,3%, до $26,5, и это была самая низкая цена с конца 2016 года (одна GDR соответствует 0,25% обыкновенной акции). На 19:30 мск снижение составляло 4,4% ($27,7).

Падение прибыли в одном квартале — это еще не критично, замечает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Но, по его словам, рынок скорее реагирует на сокращение показателя EBITDA, который у группы упал в первом квартале на 4%, до 21,27 млрд руб., и рентабельности, которая в основном была выше 7%, а сейчас составила 6,1%. Ранее аналитики допускали, что рентабельность группы будет под давлением, но результаты оказались немного хуже ожиданий, замечает Белов.

​​Котировки X5 Retail Group падают второй день подряд. За 25 апреля GDR X5 Retail Group подешевели на 6%, на момент закрытия стоимость составляла 1,8 тыс. руб. На реакцию инвесторов в том числе повлияла неопределенность с топ-менеджментом «Пятерочки»: в среду компания объявила об уходе Ольги Наумовой с поста гендиректора флагманской для группы сети, поясняется в обзоре VTB Capital. Именно с ней рынок ассоциировал успех основного подразделения в последние годы, поясняет Белов.

У руководства ретейлера были расхождения с Наумовой во взглядах на стратегию, сообщил на телефонной конференции с инвесторами исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. До сих пор команда «Пятерочки» была сконцентрирована на росте, но при изменившихся условиях рынка нужен другой подход. По его словам, под управлением нового гендиректора, которого выберут из внутренних кандидатов, компания сосредоточится на эффективности.

X5 Retail Group образовалась благодаря объединению двух сетей — «Пятерочки» и «Перекрестка» — в 2006 году. Тогда «Пятерочка», основанная Андреем Рогачевым и Александром Гирдой, уже вышла на IPO и насчитывала более 750 магазинов — в пять с лишним раз больше, чем «Перекресток». С тех пор «Пятерочка» оставалась флагманской сетью ретейлера и была основным драйвером роста группы. Когда по итогам 2017 года выручка X5 Retail Group выросла на 25,5%, самый большой вклад внесла «Пятерочка», которая выросла на 29%. Она в том числе обеспечила X5 Retail Group лидерство на рынке: компания обошла своего основного конкурента — ретейлер «Магнит».

Однако по итогам первого квартала лучший рост выручки показал «Перекресток»: его продажи увеличились на 22,9%, а «Пятерочки» — на 21,6%. Кроме того, «Пятерочка» начала терять покупателей: трафик компании сократился на 2,2% впервые с 2014 года, по данным VTB Capital.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Вслед за конкурентами

Первый квартал — исторически самый сложный в плане рентабельности, заметила главный финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич на телефонной конференции. По ее словам, падение чистой прибыли первого квартала 2018 года связано в том числе с эффектом высокой базы 2017 года, когда квартальные результаты были «аномально высокими». Рентабельность по EBITDA в 2017 году составила 7,6%, в 2016-м — 7,1%, в 2015-м — 7,2%, в 2014 году — 6,8%.

На рентабельность повлияла и низкая продуктовая инфляция, которая отражается на всех игроках розничного рынка, заметила Демяшкевич. Рентабельность главного конкурента X5 Retail Group, «Магнита», в первом квартале тоже сократилась — на 0,8 п.п., до 7,1%. X5 Retail Group рассчитывает, что инфляция вырастет в течение 2018 года, но даже при самом плохом развитии событий руководство группы все равно планирует сохранить маржу больше 7%, подчеркнула она.

На результаты X5 Retail Group инвесторы отреагировали «несколько нервно», в том числе из-за общей рыночной ситуации, замечает Белов. В отличие от «Магнита» и «Дикси», X5 Retail Group долгое время отличалась способностью сохранять высокую рентабельность, наращивая объемы выручки и открывая все больше магазинов, поясняет он.

Но сейчас это становится все сложнее — магазинам приходится держать низкие цены и наращивать объемы продаж по промоакциям из-за снижения доходов покупателей. Доля выручки по промоакциям в первом квартале 2018 года в «Пятерочке» и «Перекрестке» составила около 30–35% и чуть больше — в «Карусели», заметила Демяшкевич. Такая ситуация сложилась не сама по себе — она вызвана поведением покупателей и сможет измениться, только если будет заметно повышение покупательской уверенности, добавила она.

Покупатели в России сейчас зависимы от скидок как никогда, показало последнее исследование «Индекс Иванова», которое готовит Sberbank CIB. Согласно ему, доля респондентов, пользующихся рекламными предложениями, составила 59%. Доля тех, кто посещает магазины исключительно ради рекламных акций, составила 49% — это самый большой показатель с 2013 года.

Персонификация как лекарство

Дальнейшие инвестиции в наращивание площадей и маркетинг приносят уже не такой эффект, как раньше, поясняет аналитик «ВТБ Капитала» Мария Колбина. С этой проблемой столкнулись все крупные сети, вытекает из исследования Oliver Wyman. Расширение торговых площадей уже не дает крупнейшим российским ретейлерам сопоставимого увеличения доходов, говорится в отчете консалтинговой компании. В уже освоенных регионах им приходится сталкиваться со своими конкурентами, а в новых городах спрос может оказаться слишком низким, поясняли аналитики Oliver Wyman.

Такое положение вещей говорит о том, что X5 Retail Group подошла к новому этапу своего развития, говорит Колбина. Теперь сети необходимо выработать более персонифицированный подход к покупателю, замечает она. По ее словам, магазины должны предлагать личные скидки, востребованные для своей локации ассортимент и сервис, а управление должно быть более локальным. Для увеличения эффективности ретейлерам нужен рост частоты покупок и среднего чека, а эти показатели напрямую зависят от удовлетворенности покупателя, подтверждают аналитики Oliver Wyman.