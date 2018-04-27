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Данные утекают, доходы прибывают
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Данные утекают, доходы прибывают
Газета № 076 (2800) (2704) Бизнес, 26 апр, 08:55
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Данные утекают, доходы прибывают
Facebook обнародовал финансовые результаты за первый квартал 2018 года
Скандал с утечкой данных пользователей не повлиял на финансовые показатели Facebook: и выручка, и чистая прибыль компании в первом квартале возросли. Несмотря на призывы бойкотировать соцсеть, ее аудитория также увеличилась
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Facebook растет

Facebook, Inc. впервые после скандала с использованием информации из профайлов пользователей без их разрешения представила данные о выручке и аудитории. Как следует из отчетности компании за первый квартал 2018 года, ее выручка увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до $11,966 млрд. Чистая прибыль — на 63%, почти до $5 млрд​.

Большую часть выручки, как и раньше, составляют доходы от рекламы — $11,795 млрд. При этом на рынок США и Канады приходится 47% выручки Facebook. Еще четверть — на Азиатско-Тихоокеанский регион, 17,5% — на Европу, 9,8% — на остальные страны мира.​

Прибыль компании на одну акцию составила $1,69, в первом квартале прошлого года — $1,04. Результаты превзошли ожидания аналитиков, отметило издание The Wall Street Journal.

Руководство компании признало, что должно уделять больше внимания регулированию платформы, причем этого удастся достичь без потрясений: компания не будет менять условия работы рекламодателей, отключать какие-либо функции соцсети или предлагать платные услуги своим клиентам.

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Скандал с последствиями

Как выяснилось в марте этого года, компания Cambridge Analytica получила данные из профайлов 87 млн пользователей Facebook и использовала их для прогнозирования политических предпочтений избирателей, в частности, в ходе президентской кампании в США в 2016 году. Компания выкупила данные пользователей Facebook у Александра Когана, который разработал приложение-тест Thisisyourdigitallife для составления психологического портрета. Без ведома пользователя приложение анализировало профиль не только проходившего тест человека, но и его друзей. Расчеты строились на информации о городе проживания пользователя, его лайках, списке друзей и других открытых данных из профайла.

Скандал спровоцировал падение котировок Facebook. Ряд известных личностей в знак протеста удалили свои аккаунты из соцсети. Например, так поступили сооснователь Apple Стив Возняк, актер Джим Кэрри, также были удалены аккаунты компаний Илона Маска Tesla и SpaceX.

Однако, несмотря на скандал, по итогам первого квартала в соцсети было 2,196 млрд активных пользователей в месяц. Это на 67 млн больше, чем на конец 2017 года. По сравнению с первым кварталом прошлого года аудитория Facebook возросла на 13%. Большая часть аудитории — 40% — сосредоточена в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, еще 17,2% — в Европе, 11% — в США и Канаде.

В то же время представителям Facebook пришлось отвечать на вопросы властей США и Великобритании. Сначала самого Цукерберга заслушали в сенате США. В четверг, 26 апреля технический директор Facebook Майкл Шрепфер отвечал на вопросы комитета британского парламента по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий. Среди прочего власти этой страны интересовались, могла ли использоваться информация, имеющаяся в распоряжении Cambridge Analytica, для влияния на избирателей в ходе референдума по Brexit (выхода Великобритании из Европейского союза). Как сообщил Шрепфер в письменных показаниях, по оценке компании, чуть более 1 тыс. пользователей из Великобритании устанавливали приложение Thisisyourdigitallife, всего к его разработчикам могла попасть информация из около 1 млн профайлов жителей этой страны. Шрепфер опроверг, что между канадской консалтинговой фирмой AggregateIQ, потратившей на рекламу, связанную с Brexit, $2 млн, и Cambridge Analytica была какая-либо связь. Кроме того, он заявил, что Россия в преддверии референдума о выходе Великобритании из ЕС потратила $1 на пропаганду Brexit в Facebook.

Кроме представителя Facebook показания госорганам Великобритании давал Александр Коган. В них среди прочего отмечалось, что данные, собранные с помощью теста, были «более точными, чем случайные догадки», но не отражающими реальную картину.

Авторы: Павел Казарновский, Евгения Баленко.
Теги: Facebook , Марк Цукерберг , данные пользователей , скандал
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