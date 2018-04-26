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Хрупкая коалиция: сможет ли правящая партия сама избрать премьера Армении
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Хрупкая коалиция: сможет ли правящая партия сама избрать премьера Армении
Газета № 075 (2799) (2604) 25 апр, 18:42
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Пашинян на одну фракцию ближе к победе
В Армении раскололась правящая коалиция
Армянская националистическая партия «Дашнакцутюн» вышла из коалиции с правящей Республиканской партией. Теперь для избрания своего кандидата в премьер-министры армянской оппозиции не хватает всего нескольких голосов
Фото: Armenian Prime Minister's Offi / Imago / ТАСС

Распад коалиции

Партия «Дашнакцутюн», входившая на правах младшего партнера Республиканской партии в состав правящей в Армении коалиции, 25 апреля объявила о выходе из нее.

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, мы заявляем об отказе от участия в политической коалиции», — говорится в заявлении националистов. В нем подчеркивается, что парламент должен избрать главой правительства человека, облеченного доверием народа и способного преодолеть политический кризис, и обеспечить условия для проведения досрочных парламентских выборов.

Согласно Конституции Армении, глава правительства, в руках которого после реформы 2015 года сосредоточена практически вся власть в стране, избирается парламентом. Для избрания кандидату необходимо получить простое большинство голосов депутатов — 53 из 105.

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Союз с «Дашнакцутюном» обеспечивал Республиканской партии полный контроль над Национальным собранием Армении: вместе партии контролировали 65 из 105 мест. Отказ «Дашнакцутюна» от продолжения союза не означает автоматической потери республиканцами контроля над парламентом, так как правящая партия имеет в Национальном собрании 58 мест, а «Дашнакцутюн» — только семь. Однако теперь ее большинство становится хрупким: в среду Эмон Марукян, депутат от оппозиционного альянса «Елк», лидер которого Никол Пашинян претендует на то, чтобы возглавить на переходный период правительство страны в качестве «народного премьера», выразил уверенность в том, что оппозиция сможет получить недостающие голоса за счет «Дашнакцутюна» и «перебежчиков» из Республиканской партии.

Старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Константин Труевцев заявил РБК, что выход партии «Дашнакцутюн» из коалиции означает, что партия «готовит себе почву, чтобы получить больше мест на следующих внеочередных парламентских выборах». «Очевидно, что коалиция с Республиканской партией начинает компрометировать «Дашнакцутюн», — отметил Труевцев.

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Сбор голосов

До выхода «Дашнакцутюна» из правящей коалиции оппозиция контролировала в Национальном собрании 40 мест: девять было у «Елк», 31 — у «Процветающей Армении», руководимой одним из богатейших людей страны Гагиком Царукяном. Для избрания своего кандидата в премьер-министры ей не хватало 13 голосов. Теперь не хватает только шести.

«Процветающая Армения» нередко голосовала за законодательные инициативы большинства, часть ее депутатов поддержала утверждение премьером 17 апреля Сержа Саргсяна. Однако за час до отставки последнего партия выпустила заявление в поддержку вышедших на улицу людей. В среду партия подтвердила, что присоединяется к волне всенародного протеста. Со ссылкой на источники армянская газета «Жаманак» сообщила, что Пашинян и Царукян провели во вторник встречу и договорились о поддержке «Процветающей Арменией» кандидатуры Пашиняна. О его выдвижении в премьеры от фракции «Елк» было объявлено вечером 25 апреля.

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Кто будет выдвинут в премьеры от Республиканской партии — пока неизвестно. После того как 23 апреля после многодневных акций протеста подал в отставку премьер Серж Саргсян, обязанности главы правительства исполняет Карен Карапетян, прежде занимавший должность первого заместителя премьера.

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После своего назначения Карапетян выразил сомнение в том, что лидер охвативших Армению протестов Пашинян является истинным избранником народа: «Я не знаю никакой страны, где избранный народом кандидат выбирается так. Для этого существуют выборы. Там есть граждане, которые недовольны. Но как измерить, хотят эти граждане Никола Пашиняна?» Однако Карапетян признал, что инициатор протеста может быть выдвинут кандидатом в премьеры: «Эта политическая сила сегодня в Национальном собрании имеет возможность представить своего кандидата согласно Конституции, нормам и тем правилам игры, которые сегодня действуют. Пусть представят, пусть их фракция представит, но не заявляют: «Мы избранники народа», поскольку выборы не состоялись».

Руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян в среду исключил возможность голосования членов фракции за Пашиняна в случае его выдвижения на пост премьера.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев полагает, что выход «Дашнакцутюна» из союза с Республиканской партией означает, что Карапетяну, в случае его выдвижения в премьеры, не удастся опереться на коалицию.

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Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина.
Теги: Армения
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