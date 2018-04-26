Чем плоха система поддержки малого и среднего бизнеса

Чиновники ориентированы на оказание помощи максимальному числу предпринимателей, даже если меры поддержки никак не отразятся на динамике реального бизнеса

Федеральный бюджет ежегодно тратит на поддержку малого и среднего бизнеса миллиарды рублей — более 100 млрд с 2010 года. Если посмотреть на созданную в России при участии Минэкономразвития инфраструктуру поддержки предпринимательства, то она покажется очень разветвленной — около 700 различных центров, фондов и других организаций. Есть региональные центры инжиниринга (РЦИ), кластерного развития (ЦКР), поддержки предпринимательства (ЦПП), поддержки экспорта (ЦПЭ) и много других. Они оказывают предпринимателям услуги бесплатно или на условиях софинансирования: проводят технический, финансовый или управленческий аудит, содействуют в получении господдержки или маркетинговых услуг, помогают разработать программу модернизации, технического перевооружения и развития производства. Но в большинстве регионов страны эта система работает неэффективно.

Ненужные услуги

Центры, о которых идет речь, в основном поддерживают производственные предприятия, но в российском малом и среднем бизнесе их доля не так уж велика — не более 10%. В результате между чиновниками возникает конкуренция за производственников, стремление навязать им как можно больше услуг в целях выполнения своего KPI — количественного, но не качественного. Это неизбежно приводит к дублированию функций у разных объектов инфраструктуры поддержки. Например, и ЦКР, и РЦИ, и ЦПП предлагают услугу по составлению бизнес-плана.

Я видел результаты многих аудитов, проведенных такими структурами для своих клиентов, которые ни к чему не приводили — никакие реальные проекты в итоге не запускались. В чем смысл такой работы? Мне могут возразить: мол, на основе результатов аудита можно создать программу модернизации и развития предприятия. Но, во-первых, главное для предпринимателя — возможность привлечь деньги на оборотный капитал и развитие по минимальной ставке в кратчайшие сроки. Во-вторых, никакие рейтинги, аудиты и программы модернизации не могут убедить банки выдать кредит: им важны залоги и финансовое состояние заемщика.

Предпринимателю нужны услуги, итогом которых может стать привлечение инвестиций. Поэтому необходимо разделять техническое консультирование (подбор технологии и оборудования, разработку технологии), услуги маркетинга и продвижения на рынке, а также услуги, направленные на финансовое развитие предприятия (аудит с рекомендациями по корректировке отчетности, разработку бизнес-плана и финансовой модели, формирование «дорожной карты» по источникам финансирования с учетом всех мер господдержки, банковский консалтинг).

Сейчас от инфраструктуры поддержки бизнеса требуют максимального охвата подопечных, а не фокуса на конкретных проектах. Отчасти это объясняется снижением расходов федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса — с 21,5 млрд руб. в 2014 году до 7,5 млрд руб. в 2017-м. В 2017 году правительство решило «сосредоточить усилия на нефинансовых мерах поддержки» и на охвате такими мерами большего количества предпринимателей. Но такой количественный KPI не идет на пользу качеству.

Опыт показывает, что ценность услуги повышается, если предприниматель частично оплачивает ее за свой счет. В этом случае для него более важен результат, он жестче спрашивает за него. Системе поддержки бизнеса нужны сильные сервисные структуры с опытом работы, особенно в привлечении финансирования. Я убежден, что объем инвестиций в малые и средние предприятия должен быть главным критерием эффективности инфраструктуры поддержки, а услуги, связанные с организацией финансирования, должны оказываться по единому стандарту по всей стране.

Рыночная поддержка

Учитывая, что финансирование объектов инфраструктуры неуклонно снижается, наверняка встанет вопрос о возможности выхода центров поддержки бизнеса на самоокупаемость. Оказание платных услуг является очевидным выходом из ситуации. Главное, чтобы эти услуги были качественные и востребованные. Для этого крайне необходима онлайн-система — прикладной каталог всех существующих финансовых инструментов, как коммерческих (кредиты, лизинг, факторинг, банковские гарантии), так и государственных (субсидии, гранты, займы). Он должен быть интегрирован с существующими автоматизированными системами Минпромторга, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минсельхоза, институтов развития и крупнейших банков.

Чтобы повысить эффективность работы с инфраструктурой поддержки МСП (малое и среднее предпринимательство. — РБК), я бы дал предпринимателям три совета: