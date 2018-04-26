Пиррова «Победа»

В Минтрансе раскритиковали зарубежную экспансию российского лоукостера

Замглавы Минтранса Александр Юрчик выступил против агрессивной экспансии лоукостера «Победа» на зарубежные рынки. Ведомство будет «напоминать» авиакомпании, что ее главная задача — перевозка пассажиров по России, сказал он

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

У Минтранса есть вопросы к «агрессивному» развитию международных направлений единственного российского лоукостера «Победа», заявил РБК замруководителя ведомства Александр Юрчик, который курирует авиаотрасль.

«Дело в том, что «Победа» задумывалась и создавалась государственной авиакомпанией для российского пассажира и в первую очередь для внутрироссийских перевозок. А сейчас мы столкнулись с тем, что авиакомпания начала агрессивно развивать свои международные направления», — отметил он.

По данным Минтранса, в 2016 году доля внутрироссийских полетов у «Победы» составляла 88%, а в 2017 году — только 75%. Всего авиакомпания в 2017 году перевезла 4,583 млн пассажиров, следует из данных Росавиации.

Юрчик отмечает, что политику компании «понять можно», поскольку она хочет «завоевывать все свободные рынки». «Мы не будем их в этом ограничивать, но будем им напоминать о том, что их главная задача — перевозки российского пассажира. И будем через своих представителей в совете директоров, конечно, предлагать взвешенно выстраивать стратегию и динамику развития «Победы», — заявил Юрчик.

​В совет директоров «Победы» входят только сотрудники группы «Аэрофлот» (владеет 100% компании). А в совете директоров самого «Аэрофлота» представители государства занимают шесть из 11 мест (у Росимущества 51,2% авиакомпании), включая первого зампреда ВЭБа Михаила Полубояринова, главу «Ростеха» Сергея Чемезова и президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

Представитель «Победы» сказала РБК, что в летнем расписании 2018 года частота региональных рейсов «Победы» увеличена в два раза, кратно увеличен разлет из Санкт-Петербурга. «Победа» с большим удовольствием развивает региональную сеть, повышая авиамобильность населения России и создавая новый пассажиропоток», — подчеркнула она.

В целом Юрчик, однако, похвалил лоукостер, который начал полеты в декабре 2014 года. «Победа» пришла на уже сформировавшийся заполненный рынок, и ей пришлось очень жестко, очень последовательно завоевывать свое место под солнцем. И то, что она заняла свою нишу и сформировалась как эффективная развивающаяся авиакомпания, их заслуга», — отметил замминистра. Компания уже в 2015 году вышла на чистую прибыль 37 млн руб., а по итогам 2017 года этот показатель достиг 2,8 млрд руб. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев неоднократно подчеркивал высокую эффективность этой «дочки».

Первый год работы «Победа» осуществляла рейсы только по территории России. Но уже в декабре 2015 года она получила допуск для полетов за границу — в столицу Словакии Братиславу. Сейчас, согласно данным сайта «Победы», авиакомпания также летает в Армению, Грузию, Германию, на Кипр, во Францию, в Испанию, Италию, Турцию, Черногорию и Чехию. Во вторник, 24 апреля, авиакомпания запросила допуск для полетов в Лондон.

Лоукостер неоднократно оспаривал в судах отказы Росавиации и Минтранса в допуске на международные направления. Подобных исков против Росавиации за последнее десятилетие не было, жалоба «Победы» является исключением, говорил РБК управляющий партнер Heads Consulting Александр Базыкин в октябре 2017 года, когда компания подала первый такой иск.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что логика Минтранса понятна: «Мы их создали, чтобы увеличивать доступность перевозок внутри страны, а они зашибают длинный рубль непонятно где». И факторы влияния у Минтранса есть, говорит Пантелеев. Однако он отмечает, что зарубежные направления традиционно более доходные, а «количество рентабельных маршрутов в России ограничено», поэтому авиакомпания ищет и будет искать доходные маршруты для зарабатывания прибыли.