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Пиррова «Победа»
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Пиррова «Победа»
Газета № 075 (2799) (2604) Бизнес, 25 апр, 15:54
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Пиррова «Победа»
В Минтрансе раскритиковали зарубежную экспансию российского лоукостера
Замглавы Минтранса Александр Юрчик выступил против агрессивной экспансии лоукостера «Победа» на зарубежные рынки. Ведомство будет «напоминать» авиакомпании, что ее главная задача — перевозка пассажиров по России, сказал он
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

У Минтранса есть вопросы к «агрессивному» развитию международных направлений единственного российского лоукостера «Победа», заявил РБК замруководителя ведомства Александр Юрчик, который курирует авиаотрасль.

«Дело в том, что «Победа» задумывалась и создавалась государственной авиакомпанией для российского пассажира и в первую очередь для внутрироссийских перевозок. А сейчас мы столкнулись с тем, что авиакомпания начала агрессивно развивать свои международные направления», — отметил он.

По данным Минтранса, в 2016 году доля внутрироссийских полетов у «Победы» составляла 88%, а в 2017 году — только 75%. Всего авиакомпания в 2017 году перевезла 4,583 млн пассажиров, следует из данных Росавиации.

Юрчик отмечает, что политику компании «понять можно», поскольку она хочет «завоевывать все свободные рынки». «Мы не будем их в этом ограничивать, но будем им напоминать о том, что их главная задача — перевозки российского пассажира. И будем через своих представителей в совете директоров, конечно, предлагать взвешенно выстраивать стратегию и динамику развития «Победы», — заявил Юрчик.

​В совет директоров «Победы» входят только сотрудники группы «Аэрофлот» (владеет 100% компании). А в совете директоров самого «Аэрофлота» представители государства занимают шесть из 11 мест (у Росимущества 51,2% авиакомпании), включая первого зампреда ВЭБа Михаила Полубояринова, главу «Ростеха» Сергея Чемезова и президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

Представитель «Победы» сказала РБК, что в летнем расписании 2018 года частота региональных рейсов «Победы» увеличена в два раза, кратно увеличен разлет из Санкт-Петербурга. «Победа» с большим удовольствием развивает региональную сеть, повышая авиамобильность населения России и создавая новый пассажиропоток», — подчеркнула она.

В целом Юрчик, однако, похвалил лоукостер, который начал полеты в декабре 2014 года. «Победа» пришла на уже сформировавшийся заполненный рынок, и ей пришлось очень жестко, очень последовательно завоевывать свое место под солнцем. И то, что она заняла свою нишу и сформировалась как эффективная развивающаяся авиакомпания, их заслуга», — отметил замминистра. Компания уже в 2015 году вышла на чистую прибыль 37 млн руб., а по итогам 2017 года этот показатель достиг 2,8 млрд руб. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев неоднократно подчеркивал высокую эффективность этой «дочки».

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Бизнес

Первый год работы «Победа» осуществляла рейсы только по территории России. Но уже в декабре 2015 года она получила допуск для полетов за границу — в столицу Словакии Братиславу. Сейчас, согласно данным сайта «Победы», авиакомпания также летает в Армению, Грузию, Германию, на Кипр, во Францию, в Испанию, Италию, Турцию, Черногорию и Чехию. Во вторник, 24 апреля, авиакомпания запросила допуск для полетов в Лондон.

Лоукостер неоднократно оспаривал в судах отказы Росавиации и Минтранса в допуске на международные направления. Подобных исков против Росавиации за последнее десятилетие не было, жалоба «Победы» является исключением, говорил РБК управляющий партнер Heads Consulting Александр Базыкин в октябре 2017 года, когда компания подала первый такой иск.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что логика Минтранса понятна: «Мы их создали, чтобы увеличивать доступность перевозок внутри страны, а они зашибают длинный рубль непонятно где». И факторы влияния у Минтранса есть, говорит Пантелеев. Однако он отмечает, что зарубежные направления традиционно более доходные, а «количество рентабельных маршрутов в России ограничено», поэтому авиакомпания ищет и будет искать доходные маршруты для зарабатывания прибыли.

Автор: Василий Маринин.
Теги: Минтранс , «Победа»
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