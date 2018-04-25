Персональный протест перешел в межпартийный

Почему усугубляется политический кризис в Армении

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о готовности возглавить правительство Армении и отказался от переговоров с исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном. Переговоры возможны только на условиях оппозиции, заявил он

Никол Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / «РИА Новости»)

Обострение от Пашиняна

Поздним вечером 24 апреля лидер оппозиционных протестов Никол Пашинян заявил о своем решении отказаться от переговоров с исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном. Карапетян возглавил правительство в понедельник, после того как демонстранты добились отставки Сержа Саргсяна. В тот же день было объявлено, что переговоры о дальнейшем урегулировании политического кризиса Пашинян и Карапетян проведут в среду.

Вечером во вторник Пашинян на пресс-конференции подтверждал готовность к переговорам. После отставки Саргсяна должны быть выполнены и другие требования — назначение его премьером, проведение досрочных выборов в парламент, напомнил их журналистам лидер протестов.

«Никол Пашинян отказался от переговоров, пока его требования по их формату не будут выполнены. Мы ждем ответа. Не будет ответа — не будет переговоров», — пояснил РБК позицию соратник Пашиняна, член партии «Гражданский договор» Ален Симонян. В интервью агентству tert.am пресс-секретарь Пашиняна Тигран Авинян рассказал: оппозиция настаивает, что переговоры могут идти только вокруг тех пунктов, которые были заявлены Пашиняном. Республиканцы возражают против такой постановки вопроса, сообщил Авинян.

Заявление Пашиняна стало неожиданностью. Большую часть дня активных политических событий не происходило. 24 апреля в Армении отмечается траурная дата — годовщина геноцида армян в Османской Турции в 1915 году. День традиционно выходной, и его главным событием в Ереване является шествие к траурному комплексу «Цицернакаберд».

Карапетян днем 24 апреля провел заседание Совета безопасности, на котором призвал всех уполномоченных гарантировать нацбезопасность, а международных партнеров уверил в том, что Армения остается приверженной ранее взятым на себя обязательствам.

Пашинян, как и Карапетян, посетил «Цицернакаберд», а вечером дал пресс-конференцию, на которой и заявил о том, что премьером после ухода Саргсяна должен стать он. «Новым премьер-министром должен стать тот, кого выберет народ. Естественно, получается, что это Пашинян», — пояснил Симонян. Он уверен, что выдвижение Пашиняна в премьеры поддержит народ на митингах и депутаты в парламенте.

«Я настаиваю: ни один из членов Республиканской партии не может стать премьером. Не имеет смысла сопротивляться. Им не стоит стремиться сохранить власть», — сказал на пресс-конференции Никол Пашинян. Если Республиканская партия откажется передать власть, будут новые протесты, пригрозил политик.​

От утверждения до выборов

Согласно Конституции Армении, после отставки премьера в семидневный срок фракции Национального собрания (парламента) имеют право выдвигать своих кандидатов на пост премьера. Для его утверждения необходима поддержка большинства депутатов (всего их 105). Если премьер-министра не удается избрать с первой попытки, через семь дней проводится новое голосование. В повторном голосовании могут участвовать кандидаты, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если и со второй попытки премьер не получает поддержки большинства депутатов, то парламент распускается и проходят досрочные выборы (не ранее чем через тридцать и не позднее чем через сорок пять дней после роспуска парламента).

Сам Никол Пашинян возглавляет партию «Гражданский договор» (четыре депутата в парламенте), входящую вместе с партиями «Просвещенная Армения» и «Республика» (еще пять депутатов) в оппозиционную фракцию «Елк». Еще 31 мандат у фракции «Царукян», называющей себя оппозиционной, но поддержавшей Пашиняна всего за час до отставки Саргсяна. Депутаты от этой фракции нередко голосуют в поддержку правящей коалиции. В частности, за утверждение Саргсяна премьером 17 апреля проголосовали десять депутатов фракции.

Большинство же по итогам выборов 2017 года занимает Республиканская партия (58 депутатов), которая состоит в правящей коалиции с националистической «Дашнакцутюн» (семь депутатов).

Как будут развиваться события, пока сказать сложно. ​«У нас очень трудные времена, давайте обсудим через пару дней», — отказался обсуждать с РБК во вторник возможность утверждения Пашиняна премьером депутат Ширак Торосян от фракции Республиканской партии. Позиции по премьеру пока нет, соглашается другой депутат РПА, Акоп Акопян. «Этот вопрос решится через три-четыре дня. Все должны договориться и решить», — сказал он.

Многое будет зависеть от переговоров Карапетяна и Пашиняна. «Завтра Карапетян и Пашинян будут лично встречаться, после этого мы уже будем принимать решение. Потом уже [после встречи] будет заседание [парламента], на котором примем решение», — сказал РБК депутат Вардеван Григорян от фракции «Царукян». «Отвечу прямо: у нас в партии («Процветающая Армения». — РБК) пока не было заседания, чтобы обсудить эти вопросы. Пока что этого вопроса в повестке нет», — поделился депутат фракции Ваге Энфиаджян.

Нет единства даже во фракции «Елк», лидером которой в парламенте является Пашинян. Ален Симонян напомнил, что в ходе протестов позицию Пашиняна не поддержали соратники по фракции из двух других партий.

Открытые переговоры

Карапетян вечером во вторник на встрече с иностранными послами сообщил, что 25 апреля у него с Пашиняном будет встреча, где они должны найти решения выхода из непростой ситуации. «Повестка дня будет открытой, как и полагается во время переговоров. Все решения должны истекать из Конституции страны и быть логичными», — отметил и.о. премьер-министра страны (цитата по ТАСС).

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В политической борьбе есть своя логика, Пашинян смог поднять на ноги народ, смог провести серьезные акции, смог объединить политические и общественные силы, поэтому утверждение Пашиняна премьером является логичным развитием событий, считает армянский политолог, председатель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян. «Тем более что в премьерской системе правления (Армения стала парламентской республикой после изменения Конституции в 2015 году. — РБК) именно глава правительства является главной политической фигурой», — добавляет он. Если Пашинян не будет утвержден премьером на время до выборов, участники акций протестов этого не поймут и протесты будут продолжены, прогнозирует Григорян. По его мнению, в Республиканской партии после ухода Саргсяна с поста премьера начнется разлад, так как это партийное объединение состоит в основном из чиновников, номенклатуры и провластных бизнесменов, у которых нет общей идеологии. Вряд ли члены партии будут упорствовать и не поддержат Пашиняна в качестве премьера, полагает Григорян.

Республиканская партия будет делать все, чтобы Пашинян не возглавил правительство, однако такое поведение чревато очередной волной народного противостояния, которая совершенно невыгодна партии, говорит директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Оба опрошенных РБК эксперта указывают на трудности, с которыми столкнутся РПА и партия Пашиняна на возможных досрочных выборах. Республиканская партия начнет терять людей и поддержку, уверены эксперты. Но и у Пашиняна будут сложности из-за отсутствия широкой партийной структуры, на которую он может опереться, чтобы получить большинство в парламенте и проводить через него решения, говорит Искандарян.

Создать такую структуру за короткое время, в которое должны пройти выборы, практически невозможно, продолжает Искандарян. Тем не менее партия лидера оппозиции может значительно увеличить представительство в парламенте за счет популярности его фигуры, уверен Степан Григорян.