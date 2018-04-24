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Халатный контроль
Газета № 073 (2797) (2404) Общество, 23 апр, 11:32
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Халатный контроль
ВЦИОМ изучил мнение россиян о надзоре в сфере здравоохранения
Три четверти россиян высказались за независимый контроль медицинской сферы, следует из опроса ВЦИОМа. Эксперты также считают, что Минздрав не должен одновременно контролировать и отвечать за систему здравоохранения
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Контроль за медициной

Медицинскую сферу должны контролировать структуры, независимые от медицинского сообщества, в частности страховые компании, полагают три четверти опрошенных россиян (75%), следует из опроса ВЦИОМа, посвященного теме обязательного медицинского страхования (ОМС). Сейчас работу медиков и медицинских учреждений в стране контролирует подведомственный Министерству здравоохранения Росздравнадзор. Финансирование зависит от числа прикрепленных к поликлиникам или пролеченных в больницах пациентов.

По мнению 60% респондентов, финансирование больниц, поликлиник и других медицинских учреждений должно зависеть от количества жалоб пациентов. Кроме привязки денежных потоков в медучреждения к отзывам граждан 30% опрошенных высказались за финансирование в зависимости от качества услуг и 43% — за формирование заработной платы врача исходя из качества его работы. Еще 18% предложили рейтинговать поликлиники и больницы по качеству работы.

Положительно сказаться на качестве медицинских услуг может и усиление контроля над профессионализмом врачей (42%), а также введение персональной ответственности руководителей больниц и поликлиник за качество лечения (41%) и усиление контроля со стороны государства (38%), уверены участники опроса.

Актуальными вопросами в сфере здравоохранения респонденты назвали оснащенность современным оборудованием (57%) и квалификацию врачей (50%). Об актуальности диагностирования болезней на ранних стадиях высказались 49% опрошенных.

Реформа существующей системы ОМС стала предметом для обсуждения в Совете Федерации. В конце марта 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против существующей системы медицинского страхования, назвав ее неэффективной. В частности, она раскритиковала деятельность страховых компаний. «Скажите, пожалуйста, сколько средств граждан уходит на содержание этих страховых компаний? Это просто прокладки по перекачиванию денег граждан», — заявила Матвиенко. Эксперты Минздрава не согласились со спикером Совфеда и заступились за ОМС.

Рыночный подход

Желание граждан контролировать медицинские услуги через финансирование указывает на неудовлетворенность населения этой сферой, полагает руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию обязательного медицинского страхования Александр Трошин. В случае если финансирование медучреждений действительно будет зависеть от оценки их работы, ее должны будут давать как пациенты, так и независимые структуры, чтобы избежать ситуаций, когда некомпетентный, но доброжелательный врач будет оцениваться выше более квалифицированного коллеги, считает он.

Среди населения сформировалась устойчивая группа сторонников рыночного подхода, утверждает директор центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. Установилась четкая корреляция между качеством лечения и финансированием медицинских центров, полагает он. «Потребитель услуг хочет видеть себя в качестве цели и критерия качества социальной политики, иметь мобильность и хорошую защищенность, оперировать страховыми инструментами», — указывает эксперт.

Финансирование можно было бы привязать к оценке качества услуг при определенных условиях, полагает первый проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон. Первое — оценка качества медицинской услуги профессионалами, врачами, независимыми от организационной вертикали Минздрава. «Не может быть контролером тот же орган, который сам отвечает за качество медицинской помощи», — указывает Якобсон. Второе — это оценка пациентами. Она должна ограничиваться сведениями о вежливости и условиях оказания медицинской помощи, отмечает эксперт.

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина ранее высказывали мнение, что власти для развития здравоохранения в первую очередь должны увеличить его финансирование, а участие населения должно выразиться в соплатежах за медицинские услуги. Эксперты ЦСР отмечают, что госрасходы на здравоохранение должны возрасти с 3,2% ВВП в 2016 году до 5% в 2035-м, но этого все равно будет мало, необходимо ​«разумное объединение усилий государства, работодателей и платежеспособной части граждан». Льготы для наиболее нуждающихся граждан ЦСР предлагает сохранить.

Страховые представители

Отдельно респонденты ответили на вопросы ВЦИОМа, посвященные работе страховых представителей. Такие сотрудники появились в российских страховых компаниях в 2016 году. Они должны консультировать население по вопросу о правах пациентов в медицинских учреждениях, сообщать о сроках диспансеризации и т.д.

Опрашиваемые должны были указать, какие функции страховых представителей считают наиболее полезными. На выбор им было предложено семь вариантов ответа. Респонденты заявили о заинтересованности в таких функциях страховых представителей, как контроль над качеством медуслуг и соблюдение сроков госпитализации (49%), информирование и напоминание о диспансеризации (43%). Помощь пациенту в разрешении конфликтных ситуаций выбрали 23%, а контроль над соблюдением назначений врача — 21%. 5% заявили, что у страховых представителей нет полезных функций.

Россиян просили ответить на вопросы, насколько они следят за здоровьем. Подавляющее большинство, 80%, осознают, что следить за здоровьем необходимо, но делают это только 12%. Еще 68% стараются, но получается не всегда, а 19% уделяют своему здоровью мало внимания. Почти половина опрошенных, 43 и 41% соответственно, мало спят и не находят времени на отдых. Физкультурой почти не занимаются (реже одного раза в неделю) 46% россиян, 32% не следят за своим питанием. Половина опрошенных склонны заниматься самолечением, а 37% не проходят профилактические осмотры.

Опрос был проведен по заказу ЦСП «Платформа» методом телефонного интервью 11 апреля 2018 года. В нем приняли участие 1 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Среди опрошенных помощь по ОМС за последний год получили 52%. Всего хотя бы раз в медучреждения по полису ОМС обращались 89%.

Автор: Полина Звездина.
Теги: ВЦИОМ , Минздрав , ФОМС , опрос ВЦИОМа
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