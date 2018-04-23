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Капитанская неочевидность
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Капитанская неочевидность
Газета № 072 (2796) (2304) Бизнес, 20 апр, 09:07
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Капитанская неочевидность
Крупнейшего российского производителя алкоголя подозревают в недобросовестной конкуренции
Федеральная антимонопольная служба заподозрила Beluga Group, крупнейшего производителя крепкого алкоголя, в недобросовестной конкуренции. Служба требует прекратить выпуск горьких настоек, маскирующихся под бренди, виски и ром
Фото: Елена Нагорных / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько административных дел в отношении структур ПАО «Белуга Групп» (Beluga Group), одного из крупнейших российских производителей спиртных напитков, по признакам нарушения ст. 14.2 закона «О защите конкуренции». Группу подозревают во введении потребителя в заблуждение, следует из материалов ФАС.

Речь идет, в частности, о выпускаемых ею алкогольных напитках Captain’s Brandy, Captain’s Whisky и Captain’s Rum. Лишь при детальном изучении этикеток выясняется, что это не бренди, виски или ром, как можно было бы подумать, а горькие настойки «Капитанская» на основе коньяка, виски и со вкусом рома «сильвер». «Покупателю бросается в глаза крупная и яркая надпись Captain’s Brandy, остальные надписи выполнены мелким и трудно читаемым на расстоянии шрифтом, что создает возможность приобретения потребителями напитка по ошибке», — отмечает ФАС в определении о рассмотрении одного из административных дел.

Служба ссылается на жалобу покупателя, который утверждает, что отказался бы от покупки, если бы знал, что ему предлагают настойку.

В октябре—декабре 2017 года ФАС выдала структурам Beluga Group предписание не вводить в гражданский оборот настойки, в чьих названиях содержатся слова «бренди», «виски» и «ром». Срок этого предписания истек. Поэтому ведомство возбудило административные дела, следует из материалов ФАС.

Beluga Group, как сообщили РБК в ее пресс-службе, «находится во взаимодействии» с ведомством и учитывает все его рекомендации, касающиеся оформления продукции. Все напитки линейки Captain's Collection выпускаются согласно ГОСТу, с указанием полного состава ингредиентов, а также того, что все они являются настойками (кроме Captain's Gin), это указано как на этикетке, так и на контрэтикетке, утверждает представитель группы.

По разным ГОСТам

Производство настоек, бренди, виски и рома регулируется разными ГОСТами, напоминает ФАС. Настойки — ликеро-водочный продукт крепостью от 25 до 60 градусов, изготовленный из полуфабрикатов и ингредиентов, придающих вкус горечи, а для производства коньяка и бренди требуется дистиллят из особого вида винограда, выдержанный «в контакте с древесиной дуба не менее трех лет». Как отмечает ФАС, производство бренди, равно как виски и рома, — более дорогостоящий процесс, чем выпуск настоек.

В интернет-магазинах стоимость бутылки 0,5 л Captain's Brandy, Captain's Whisky и Captain's Rum определена в 270–370 руб., а производимого той же Beluga Group бренди «Золотой резерв» — уже 450 руб. за 0,5 л.

Beluga Group, которая ранее называлась «Синергией», вывела Captain’s Rum на федеральный уровень в 2015 году на волне спроса на аналоги крепкого импортного алкоголя. В настоящее время в линейку входит четыре напитка со вкусом коньяка, виски, рома и джина. Выручку от продаж линейки Captain's Collection группа не раскрывает. В отчете за 2016 год говорилось, что продажи продукции под этими марками выросли в 2,3 раза, настойки продавались в 50 тыс. торговых точек.

Всего в 2017 году, по данным Росстата, было произведено 5,42 млн дал ликеро-водочных изделий крепостью выше 25%, к которым относятся и настойки. Из них более 838 тыс. дал выпустили заводы Beluga Group. По этому показателю группа занимает первое место среди производителей такой продукции. Однако основным напитком для Beluga Group является водка — в прошлом году она произвела 9,6 млн дал водки, что позволило занять ей первое место и в этом сегменте (всего было выпущено 79,8 млн дал водки). В прошлом году Beluga Group произвела в целом 11,8 млн дал алкогольных напитков, заработав 33,7 млрд руб.

Возвращение «в рамки приличия»

В случае признания факта недобросовестной конкуренции производитель должен будет прекратить вменяемое нарушение и привести упаковку товара в соответствие с существующим законодательством, уточняют в ФАС. За нарушение ст. 14.2 закона «О защите конкуренции» юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму 100–500 тыс. руб. за каждое административное нарушение. Штраф не освобождает от обязанности исполнять решения и предписания антимонопольного органа, напоминает адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Павел Терещенко. Кроме того, граждане, заявившие в ФАС о приобретении продукции по ошибке, могут через суд потребовать возмещения понесенных расходов, считает адвокат Глеб Плесовских.

Популярность имитирующих виски, бренди и ром напитков выросла в кризисном 2015 году. Производители не только используют в названии, к примеру, слово «виски», но и имитируют бутылки этого напитка и этикетки известных марок, поэтому ФАС ставит производителей «в рамки приличия», отмечает управляющий партнер брендингового агентства Depot WPF Алексей Андреев. По его мнению, если из названия настоек исчезнут слова «виски», «бренди» и «ром», производители будут больше уделять внимания брендингу — качеству оформления стекла, закупорки, этикетки. Сама замена этикетки не приведет к значительным финансовым расходам: пресс-форма стоит менее 20 тыс. руб., отмечает Андреев.

Проблема в маркетинге, а не в факте продажи напитка, считает ведущий юрист компании Sameta Бэла Дударова. Она рекомендует производителям более ответственно относиться к тому, как они позиционируют товар на рынке: «Если конкуренты [Beluga Group] используют такие же приемы, то им также стоит насторожиться».

Автор: Наталья Новопашина.
При участии: Елена Сухорукова.
Теги: «Синергия» , УФАС , алкоголь , конкуренция
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