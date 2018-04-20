Банкротство по-братски

Компания Дмитрия Ананьева попросит признать себя несостоятельной

Банк «Промсвязькапитал» Дмитрия Ананьева подаст на банкротство. При этом долг банка перед его основным кредитором, ПСБ, — 7,8 млрд руб. Компании обычно сами подают на банкротство, чтобы контролировать его процесс, говорят юристы

Дмитрий Ананьев (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

О намерении АО «Промсвязькапитал» подать заявление в Арбитражный суд Москвы о признании себя банкротом говорится в материалах компании на «Федресурсе», едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц. В качестве кредитора компании указано ПАО «Промсвязьбанк». Объем обязательств АО «Промсвязькапитал» перед Промсвязьбанком на 1 января 2018 года составлял 7,8 млрд руб., большая часть из этой суммы — обязательства по облигациям, сообщил источник РБК на финансовом рынке.

«Вероятно, эти бумаги были приобретены банком в конце 2016 года или начале 2017-го, это был выпуск объемом на 10 млрд руб. и, очевидно, нерыночное размещение», — добавил собеседник РБК.

В настоящее время Промсвязьбанк находится в процессе санации, на его базе государство намерено создать банк для обслуживания оборонно-промышленного сектора России.

В пресс-службе ПСБ отказались от комментариев об объеме обязательств «Промсвязькапитала» перед банком, сославшись на то, что это коммерческая информация.

Доходность в сотни тысяч процентов

АО «Промсвязькапитал» принадлежит ООО «Инвест С», которое не участвует в уставном капитале других компаний (ранее этой компании принадлежал страховщик жизни «Аско-Жизнь», ее братья Алексей и Дмитрий Ананьевы купили перед санацией Промсвязьбанка). Согласно последнему раскрытию информации об аффилированных лицах, владелец АО «Промсвязькапитал» — нидерландская Promsvyaz Capital B.V. Через эту компанию Ананьевы владели долями в Промсвязьбанке и банке «Возрождение». После санации Промсвязьбанка Центробанком братья решили разделить бизнес, и Алексей Ананьев передал свою долю в Promsvyaz Capital B.V. Дмитрию.​

Представитель Дмитрия Ананьева не стал комментировать тему банкротства «Промсвязькапитала».​

Среди обязательств «Промсвязькапитала» — два облигационных выпуска общим объемом 20 млрд руб., следует из данных Мосбиржи. Оба имеют срок погашения в 2026 году. При этом по обоим выпускам в ближайшее время предстоят купонные выплаты — 20 апреля на сумму 525 млн руб., 25 мая — на сумму 512,5 млн руб.

Один из выпусков, по данным биржи, крайне низко оценен инвесторами — доходность бумаг с погашением в апреле 2026 года вечером 19 апреля, по данным биржи, составляла сотни тысяч процентов — 295418,75%. 19 апреля Мосбиржа сообщила, что информация о размере купонного дохода по апрельским облигациям «Промсвязькапитала» эмитентом не предоставлена и биржа не будет рассчитывать накопленный купонный доход по этим бумагам.

Второй выпуск облигаций «Промсвязькапитала» с погашением в ноябре 2026 года пока оценивается выше — его доходность составляет 10,3%.

Управляющий по собственному выбору

В конце декабря 2017 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения кредитный рейтинг облигаций «Промсвязькапитала» «в связи с неприменимостью методологии». Тогда агентство отмечало, что облигационный заем «Промсвязькапитала» обслуживается за счет материнской компании — Promsvyaz Capital B.V.

Promsvyaz Capital B.V. за последние месяцы фактически утратила активы. Контрольный пакет (50,03%) в Промсвязьбанке был размыт после того, как ЦБ в середине января списал собственный капитал Промсвязьбанка до 1 руб. А доля в банке «Возрождение» (52,7%) была разделена между шестью кипрскими компаниями (каждой из них принадлежит менее 10% банка).

В соответствии с законодательством юридическое лицо обязано подать на собственное банкротство, если объем обязательств компании превысил объем ее активов.

Главное преимущество в случае подачи компанией заявления о собственном банкротстве — выбор арбитражного управляющего. «Кто первым подал на банкротство — тот и управляет процессом», — говорит партнер юридической компании «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. Только при переходе к следующей процедуре банкротства (например, из наблюдения в конкурсное производство), кредиторы могут сменить управляющего, отметила она.

В любом случае недостаточность или полное отсутствие активов для удовлетворения требований кредиторов в процедуре конкурсного производства должно закончиться подачей заявления о привлечении лиц, виновных в доведении компании до банкротства (будь то ее бывшее руководство или бенефициары) к субсидиарной ответственности, поясняет адвокат. При этом у кредиторов, обладающих большим количеством голосов, в банкротстве будет достаточно влияния, чтобы принудить даже лояльного должнику арбитражного управляющего к подаче такого заявления, заключает Тарнопольская.