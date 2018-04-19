Платежеспособные мощности

Эксперты АКРА оценили доходность российской энергетики

В следующие три года российские энергетики получат рекордные доходы благодаря энергоблокам, которые они ввели в строй после реформы РАО «ЕЭС». Дивиденды отраслевых компаний также должны вырасти, считают эксперты агентства АКРА

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

​Рекордные показатели

В 2018–2020 годах российские генерирующие и сетевые энергокомпании увеличат свободный денежный поток и рентабельность до рекордных показателей, говорится в прогнозе рейтингового агентства АКРА, с которым ознакомился РБК. Причин две: завершение или снижение инвестиционных программ (у всех, кроме «Росатома») и повышенные платежи за ввод новых энергоблоков по договорам о предоставлении мощности, указывают эксперты агентства.

Договоры о предоставлении мощности (ДПМ) энергетики и крупные потребители заключили после реформы РАО «ЕЭС» в конце 2000-х годов. В рамках этих договоров компании обязались построить 41,2 ГВт новых энергоблоков на тепловых, гидро- и атомных электростанциях, а потребители — оплатить их строительство через повышение платежей за мощность. Эти платежи энергетики получают в течение десяти лет с момента запуска каждого нового энергоблока, причем в последние четыре года из десяти — в повышенном размере, напоминает старший директор АКРА Наталья Порохова. Четырехлетний период уже начался для большинства новых энергоблоков, пояснила она РБК.

Платежи по ДПМ формируют три четверти EBITDA в отрасли, и в 2018–2020 годах рентабельность по EBITDA вырастет до 26% по сравнению с 25% в 2017 году, говорится в обзоре АКРА.

К концу 2017 года генерирующие компании почти закончили свои программы ДПМ: они построили 128 новых энергоблоков, то есть 94% от обещанного количества. В 2018–2019 годах энергетики введут последние 1,3 ГВт, писали аналитики Vygon Consulting. Таким образом, в 2018–2020 годах инвестпрограммы энергетиков снизятся, а значит, вырастет свободный денежный поток, делают вывод эксперты АКРА.

Снижение инвестиций генерирующих компаний, в свою очередь, приведет к сокращению инвестпрограммы сетевой ФСК, которая до сих пор строила много объектов для подключения новых электростанций к сети, объясняет Порохова. У ФСК был хронический отрицательный свободный денежный поток, а в 2019 году из-за снижения капитальных вложений он наконец станет положительным, говорит Порохова.

По ее оценкам, свободный денежный поток всей отрасли в 2019 году достигнет 77 млрд руб. А ее долговая нагрузка в 2018–2020 годах снизится до 1,6 с 1,7 EBITDA в 2017 году, говорится в обзоре АКРА.

В ожидании дивидендов

Впервые свободный денежный поток в отрасли стал положительным в 2016 году и останется таким до начала 2020-х годов, указывают эксперты АКРА. Такая ситуация может стимулировать рост дивидендных выплат в энергетике, прогнозируют они. Вопрос о дивидендных выплатах тем не менее остается открытым, говорит Порохова. Государство стремится наполнить бюджет, но высокие дивиденды со стороны инфраструктурных компаний будут означать, что их обеспечат потребители за счет более высоких платежей за электроэнергию, рассуждает она.

Пиковый поток возврата на инвестиции действительно придется на 2018–2020 годы, подтверждает представитель «Т Плюс» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга). Дополнительный денежный поток компания уже направляет на погашение долгов по кредитам, их сокращение — приоритет в финансовой политике компании в ближайшие годы, объясняет он. «Газпром энергохолдинг» стремится соблюдать баланс между дивидендами, долгом и инвестициями, сказал РБК представитель компании, не уточнив планы по выплатам. Представитель «Интер РАО» отказался раскрывать соответствующий прогноз. Дивиденды ФСК за 2017 год будут не ниже выплаченных за 2016 год (18 млрд руб.), делать прогноз на 2018 год пока преждевременно, заявил РБК представитель компании.

Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Скляр согласен с выводами АКРА. «Правда, свободный денежный поток будет рекордным только в 2018 году, а с 2019 года мы рассчитываем, что в России заработает программа модернизации по принципу ДПМ (компании будут получать высокие платежи от потребителей за обновление старых ТЭЦ), и компании опять начнут увеличивать инвестпрограммы», — объясняет он. Дивиденды в этот период вряд ли вырастут: в условиях ограничения внешнего финансирования компании постараются профинансировать будущие проекты по модернизации в основном за счет собственных средств, считает аналитик.

Ближайшие годы для энергетиков действительно будут благоприятными с точки зрения финансовых показателей, и, скорее всего, компании увеличат дивидендные выплаты, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Но начиная с 2021 года, когда компании получат все платежи за новые энергоблоки, их финансовое положение пошатнется, считает эксперт. Дело в том, что новые энергоблоки на газовых турбинах содержать гораздо затратнее, чем старые, — дороже обходятся ремонты и зарубежное оборудование, объясняет он. В модернизации использовались зарубежные газовые турбины большой мощности, в России такого оборудования пока нет.

Цена за старую мощность (130–140 тыс. руб. за МВт) примерно в пять раз меньше, чем платежи по ДПМ, этих денег не хватит на содержание новых энергоблоков, у компаний появятся стимулы законсервировать только что построенные установки, считает Пикин. Сейчас Минэнерго и компании активно обсуждают новую программу ДПМ — теперь на модернизацию старых ТЭЦ предусмотрены капитальные затраты на 1,3 трлн руб., еще 700 млрд руб. Минэнерго хочет потратить на повышение платы за старую мощность, напоминает он. Это может спасти финансовое положение энергетиков, но окончательного решения о модернизации пока не принято, заключает Пикин.