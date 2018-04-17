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Запад требует доступа в Думу
Газета № 068 (2792) (1704) Политика, 16 апр, 22:05
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Запад требует доступа в Думу
Как Лондон и Париж объяснили причины ударов по Сирии
Правительства Франции и Великобритании отстаивают свое право на удар по Сирии, обвиняя Москву и Дамаск в препятствовании расследованию инцидента в Думе. В Москве обвинения отрицают и вновь говорят, что химатака была постановкой
Фото: Matt Dunham / AP

В понедельник, 16 апреля, участники бомбардировки Сирии (Великобритания, Франция и США) продолжали защищать свое право на нанесение ударов, которые вызывали негодование не только Дамаска и Москвы, но и некоторых членов оппозиции в трех странах. Одновременно в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прошло заседание исполнительного совета, на котором представители США и Великобритании повторили тезисы своих правительств о воспрепятствовании расследованию со стороны России и Сирии.

«Постановка» против «сокрытия следов»

Сессия исполнительного совета ОЗХО была созвана для обсуждения ситуации в сирийской Думе и расследования, которое должны провести эксперты организации. По сообщениям неправительственных организаций и данным, полученным правительствами США, Франции и Великобритании, высока вероятность, что на территории пригорода Дамаска 7 апреля произошла химическая атака. Ответственность за нее лидеры Франции, Великобритании и США возложили на сирийский режим и его союзников — Россию и Иран. Химатака стала поводом для бомбардировки 14 апреля трех объектов, связанных с сирийской программой разработки химоружия, повторила причину военного удара премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте в понедельник.

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Представитель США в ОЗХО Кеннет Уорд на заседании в организации обвинил Россию в планах сорвать начатое расследование ОЗХО. Как полагает представитель Вашингтона, россияне при посещении места химатаки могли замести все следы (текст заявления Уорда есть в распоряжении РБК). О том, что в первые часы после сообщения о якобы примененном химоружии Думу посетили российские военные и врачи Красного Полумесяца, сообщил еще 9 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на исполнительном совете, сообщил, что место предполагаемой атаки обследовали российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. Они под охраной российской военной полиции посетили места, в которых якобы применялось химоружие, и не нашли ни одного признака того, что таковое в Думе применялось: ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале, не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов, сообщил дипломат. «У нас есть не просто «высокая степень уверенности» <...> а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии», — заявил Шульгин (текст его выступления есть у РБК).

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Участникам исполнительного совета он рассказал, что российским специалистам удалось обнаружить двух медиков, которые попали на кадры, которые распространяются как доказательство химатаки. Ранее о том, что Минобороны удалось установить личность двух человек с видеокадров, на которых якобы показаны жертвы предполагаемой химатаки, сообщал представитель ведомства Игорь Конашенков.

На брифинге 13 апреля он продемонстрировал интервью с двумя мужчинами, представившимися сирийскими врачами. Они рассказали, что на кадрах не жертвы химической атаки, а жертвы пожара и что среди посетителей больницы были провокаторы, которые начали обливать всех водой и кричать, что присутствовавшие поражены отравляющими веществами. После того как паника была заснята, провокаторы скрылись.

Коллег по заседанию Шульгин призвал поддержать расследование экспертов ОЗХО в Думе. При этом постпред Великобритании в организации Питер Уилсон на заседании рассказал, что специалисты, уже прибывшие в Сирию, не смогли попасть в Думу из-за недопуска представителями правительства и России. То, что представители Сирии и России пока не дали экспертам допуск в город, подтвердил секретариат ОЗХО. В его сообщении, распространенном вечером в понедельник, говорится, что в субботу девять членов команды экспертов прибыли в Дамаск, но участвовавшие в обсуждении работы миссии представители России и Сирии сказали, что, пока не будут решены все вопросы безопасности, эксперты не смогут приехать в Думу, которую сирийские власти при поддержке российских военных заняли на прошлой неделе.

Вместо этого представители сирийской стороны предложили экспертам провести интервью с 22 свидетелями, которые могут быть доставлены в Дамаск. Ранее Москва протестовала против такого метода. В частности, Россию не устроили выводы расследования ОЗХО и ООН прошлогоднего инцидента в Хан-Шейхуне, так как тогда интервью свидетелей и анализы брались не на месте, а в других местах, например в Турции.

Право на атаку

В недопуске экспертов к месту инцидента обвиняла Россию и Сирию и британский премьер Мэй, вызванная в понедельник в парламент на дебаты. Парламентариев возмутило то, что глава правительства не обратилась к ним за разрешением на военную операцию. Мэй на претензии отвечала, что у нее были все основания для проведения операции, так как дипломатические меры были исчерпаны. Россия блокирует все резолюции по Сирии, в том числе наложила вето на резолюции, которые продлили бы работу миссии ОЗХО и ООН по расследованиям химических атак в Сирии. Понимая, что дипломатический путь не приведет к успеху, было принято решение поддержать союзников и принять участие в операции, сообщила Мэй. По ее словам, удары удовлетворяли трем критериям: они помогли предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации, другой альтернативы спасению жизней не было, к тому же атака была пропорциональной. Ее целью не было вмешательство в гражданскую войну или свержение президента Башара Асада, повторила свои прежние тезисы Мэй. Она несколько раз заверила депутатов, что участие в атаке было самостоятельным решением правительства: «Мы сделали это не потому, что президент Трамп принудил нас» (цитата по The Guardian).

Тереза Мэй (Фото: Simon Dawson / Reuters)

Однако лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин настаивал, что обязанностью премьера было вынести вопрос о военной операции на обсуждение парламента и что Лондон должен был получить санкцию ООН. Сделать это было невозможно из-за позиции России, объясняла Мэй.

​Такие же дебаты прошли в понедельник во французском парламенте, из-за того что президент Эмманюэль Макрон, так же как и президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании, не получил согласие депутатов на военные действия. «Своей силой и своими ударами Франция подтвердила свой статус политической и военной державы», — защитил решение президента премьер Эдуар Филипп (цитата по «РИА Новости»). Однако не все депутаты согласились с ним. «По мнению лидера фракции «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона, операция была проведена в отсутствие доказательств.

То, что не все во французском и британском парламенте поддерживают удары по Сирии, свидетельствует только о том, что в парламентах этих стран есть нормальная оппозиция, говорит вице-президент Центра политических технологий Борис Макаренко. «Все задачи, которые поставили перед собой США, Великобритания и Франция, они выполнили», — добавляет собеседник РБК. Они послали Асаду сигнал о недопустимости применения химического оружия, отправили такой же сигнал и России, не допустив при этом военной конфронтации с Москвой, а также продемонстрировали атлантическую солидарность, избежав жертв среди мирного населения, уверен эксперт.

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Сирийская тема обсуждалась и с министрами иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. В совместном заявлении министры заявили, что понимают целесообразность ударов США, Великобритании и Франции по правительственным объектам в Сирии, так как их единственной целью было предотвращение использования Дамаском химического оружия для убийства собственных граждан. По словам верховного представителя Евросоюза по внешней политике Федерики Могерини, «единственный» способ закончить войну в Сирии — «надавить» на Дамаск с тем, чтобы у сирийского правительства появилась воля для участия в переговорах в рамках Женевского процесса, сделать это могут союзники Асада — Россия и Иран. Представитель ЕС также добавила, что оппозиция готова к диалогу: «Теперь нам нужно, чтобы Дамаск сел за стол переговоров».

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев.
Теги: ОЗХО , Сирия , Тереза Мэй
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