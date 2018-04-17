Виктору Вексельбергу прописали закрытый режим

ЦБ начал удалять информацию об акционерах банков

С сайта ЦБ исчезли упоминания о долях Виктора Вексельберга в Меткомбанке и банке МФК. Это вряд ли убережет их от рисков, связанных с нахождением бизнесмена под санкциями, считают эксперты

Виктор Вексельберг (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Потерянный акционер

Из размещенного на сайте Центробанка списка акционеров Меткомбанка исчез Виктор Вексельберг, которому через ООО «Ренова» принадлежало в банке 9,9%. На сайте Меткомбанка ООО «Ренова» есть в списке акционеров (100% в ООО «Ренова» принадлежит Вексельбергу, следует из ЕГРЮЛ).

При этом Вексельберг и «Ренова» присутствовали на схеме акционеров банка на сайте ЦБ как минимум до конца прошлой недели. Это показывает и версия соответствующего документа ЦБ, сохранившаяся в кэше Google.

РБК направил запросы в ЦБ, Меткомбанк и группу «Ренова»; на момент публикации материала ответы на эти запросы не поступили. ​Меткомбанк (штаб-квартира в городе Каменске-Уральском) занимает 78-е место по объему активов среди российских банков, согласно рейтингу «Интерфакс-100».​

Меткомбанк — не единственный банковский актив Вексельберга. Через кипрскую Winterlux Limited ему принадлежит 39,4% акций банка «Международный финансовый клуб» (МФК). Помимо Вексельберга, совладельцем этого банка является Михаил Прохоров (27,74%), еще 19,71% принадлежит его группе ОНЭКСИМ, а 13,14% владеет Екатерина Игнатова, супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который также под американскими санкциями.

В январе ОНЭКСИМ подал в ФАС ходатайство о покупке 100% акций МФК, в конце марта оно было одобрено.

Утром 16 апреля в списке акционеров МФК на сайте ЦБ Виктор Вексельберг еще присутствовал. Спустя некоторое время эта информация исчезла. По состоянию на 13:00 мск вместо файла с данными об акционерах выдавалась надпись «Ошибка 404». Представитель МФК сообщил РБК, что банк соблюдает требования по раскрытию информации и данные об акционерах есть на его сайте.

Олег Дерипаска, также включенный в последний список SDN (Specially Designated Nationals List), через «Ингосстрах» владеет долей в банке «Союз». На 16 апреля он все еще значился среди акционеров банка в списке на сайте ЦБ.​

Удалить с сайта

В декабре Госдума приняла закон о праве правительства определять случаи, когда банки и другие финансовые организации могут не раскрывать или ограничивать раскрытие информации. В конце марта Банк России сообщал, что ведет работу по ограничению доступа к сведениям, которые можно использовать для выявления связей между банками и попавшими под санкции физическими и юридическими лицами. Регулятор отмечал, что подготовил проекты правительственных постановлений, согласно которым сведения о бенефициарах, фигурирующих в зарубежных санкционных списках, не подлежат раскрытию на сайтах ЦБ и самих финансовых организаций.

Сейчас банки обязаны раскрывать цепочки контролирующих собственников вплоть до публичного акционерного общества или физического лица не позднее чем через десять дней после того, как узнали о соответствующих изменениях.

Но для того, чтобы скрыть информацию, имеющую риск для банков в связи с западными санкциями, ЦБ может не дожидаться официальных регулирующих документов. В разъяснениях для Ассоциации банков России регулятор указывал, что «еще до принятия соответствующих законодательных изменений» с сайта ЦБ был удален «перечень уполномоченных банков, осуществляющих банковское сопровождение сделок по ГОЗ (гособоронзаказу), а также исключена информация о включенных в санкционные списки (SDN) российских юридических и физических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации».

Санкции за взятки в Коми

Минфин США внес Виктора Вексельберга в санкционный список 6 апреля 2018 года. Он был назван в числе «олигархов», которым «позволял обогащаться режим Владимира Путина». В список также попала и группа компаний «Ренова». Гражданам США и американским компаниям нельзя вести бизнес как с подсанкционными бизнесменами, так и с теми компаниями, где у этих бизнесменов контрольный пакет.

В конце октября 2017 года американский Минфин дал разъяснения о применении санкций в отношении лиц и компаний, которые помогают проводить сделки в интересах россиян из санкционных списков. Власти США могут вводить санкции в отношении финансовых организаций (банки, брокеры, инвесткомпании), о которых известно, что они содействуют «значимым финансовым транзакциям» в интересах лиц из списка SDN.

В своем комментарии к включению Вексельберга в санкционный список Минфин США отметил, что Вексельберг работает в российской энергетической сфере, а также напомнил о деле в отношении главы холдинга «Т-Плюс» (входит в «Ренову») Бориса Вайнзихера и управляющего директора и миноритария «Реновы» Евгения Ольховика, которые подозреваются во взятках руководству Республики Коми.

Евгений Ольховик также входит в число акционеров Меткомбанка. Кроме него, в списке еще несколько членов совета директоров «Реновы» — Михаил Сиволдаев, Игорь Черемикин, Андрей Шторх, Ирина Матвеева и Владимир Кремер. Раньше 99,98% банка принадлежало кипрской компании Вексельберга Winterlux Limited, но в декабре 2016 года бизнесмен принял решение сделать акционерами банка топ-менеджеров «Реновы». Группа объясняла, что часть акций Меткомбанка продали топ-менеджменту для увеличения устойчивости банка и повышения мотивации директоров «Реновы». За первое полугодие 2017 года банк выплатил акционерам дивиденды на сумму 286 млн руб.

Бессмысленный шаг

​Причиной удаления информации с сайта ЦБ является риск американских вторичных санкций, которые могут вводиться против иностранных финансовых институтов (foreign financial institutions, к ним относятся и российские банки), если те помогают лицам из списка SDN проводить существенные транзакции, сказал РБК глава французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.

ЦБ ранее сообщал, что согласовал проекты постановлений правительства, ограничивающие информацию о сделках, одной из сторон которой является российское юрлицо или физлицо, включенное в санкционные списки, в том числе при раскрытии обществами информации о крупных сделках и раскрытии эмитентами информации в соответствии с законом о рынке ценных бумаг. Это выглядит достаточно бессмысленно, считает Волошин: во-первых, контрагенты вряд ли удовлетворятся отсутствием информации о бенефициаре (располагать такой информацией их обязывают правила и стандарты Know Your Customer/Customer Due Diligence — «знай своего клиента»), во-вторых, информация о том, что Вексельберг — акционер этих банков, доступна из множества источников (списки аффилированных лиц, СМИ, архивы веб-страниц и т.п.). «Естественно, ни один западный контрагент не упустит из виду эти сведения», — говорит эксперт.

Учитывая, что за последнее время никаких сделок с продажей долей Вексельберга в Меткомбанке и МФК не было объявлено (как это произошло, например, с продажей части пакета бизнесмена в швейцарском машиностроительном концерне Sulzer), скорее всего, речь идет о стремлении акционеров исключить «спонтанные риски» с точки зрения использования банков для дальнейших операций, рассуждает партнер юридической компании Paragon Advice Group Александр Захаров. До этого соответствующие меры об ограничении доступа к информации об акционерах под санкциями были одобрены регулятором, напоминает он. В то же время у контрагентов банка в любом случае остается право запросить информацию о составе акционеров банка, и в случае отказа от предоставления такой информации они вправе отказаться от сотрудничества. Отказ от предоставления полной информации об акционерах может стать основанием для подозрений и со стороны иностранных регуляторов, заключил юрист.