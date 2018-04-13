ЦБ замахнулся на рыночные активы

Регулятор назвал лидеров столичной теневой розничной торговли

Центробанк оценил теневой сектор московской розницы в 600 млрд руб. в месяц. Большая часть это суммы конвертируется в криптовалюты и уходит в Китай, заявил представитель регулятора

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Нелегальная наличность

Банк России назвал розничную теневую торговлю основным каналом для вторичного нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил 12 апреля директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters. «По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 млрд руб. обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем», — подчеркнул он. По его словам, 90% торговых операторов там — китайские производители и торговцы.

«Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем», — заключил он.

Все упомянутые представителем ЦБ оптово-розничные рынки контролируются Годом Нисановым и Зарахом Илиевым — совладельцами группы компаний «Киевская площадь», в число активов которой входит также ТЦ «Европейский» и гостиница «Украина». Компания является крупнейшим рантье России по итогам 2017 года. По подсчетам журнала Forbes, выручка «Киевской площади» от сдачи в аренду коммерческой недвижимости составила в 2017 году $1,5 млрд. Представитель «Киевской площади» не ответил на вопросы РБК.

Прямыми собственниками оптово-розничных рынков «Фуд Сити», «Садовод» и «Москва» являются частные лица. «Фуд Сити» расположен на Калужском шоссе, в Новой Москве. Площадь агрокластера — 930 тыс. кв. м. Его собственник — ООО «Пламя», контролируемое пятью физлицами: Моше и Илюшей Юсиповыми, Людмилой Дергун, Ялчином Гасановым и Владимиром Ильяевым. Рынок «Садовод» на 14-м км МКАД принадлежит ООО «Флора и фауна». Владельцами последнего помимо зятя однокурсника и друга Владимира Путина Ильгама Рагимова являются Араз Мехдиев, Наор Азраев, Давид Нисанов, Раши Ильяев и Шарон Юсифов. Рынок занимает несколько зданий, расположенных на территории около 60 га возле Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. В Публичной кадастровой карте большая часть зданий отмечена как некапитальные строения, поэтому их точная площадь не указана. ТК «Москва» в районе Люблино занимает 194 тыс. кв. м. Он контрол​ируется ООО «Фирма Илион-Трейд», принадлежащим шести физлицам: Бен Цион Зараховичу и Роману Лазировичу Илиевым, Фариду Гершумову, Наору Азраеву, Шарону Юсифову и Эдику Ильяеву. Большинство этих физлиц являются также совладельцами и других компаний, входящих в «Киевскую площадь».

Больше в тени, чем на свету

Оценка ЦБ теневого оборота торговли в этих центрах на уровне 600 млрд руб. в месяц составляет 20–25% от ежемесячного оборота розничной торговли в России, по данным Росстата, и превышает объем розничной торговли в Москве. По итогам 2017 года статистическое ведомство оценивало объем розничной торговли в столице в 4,5 трлн руб. Месячный же оборот в течение года колебался в столице в пределах от 347 млрд до 486 млрд руб., а в целом по стране — 2,2–3,1 трлн руб.

В Минпромторге РБК не стали комментировать оценку Банка России, заявив, что используют в своей работе данные официальной статистики.

500–600 млрд руб. в месяц — справедливая оценка для оборота теневого сектора в целом по российской рознице, считает председатель правления — президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Московский регион в обороте теневой торговли может составлять, по его оценкам, 80–85%. Тот же «Фуд Сити» занимается оптовой торговлей, с него продукция расходится по близлежащим регионам», — отметил эксперт. «В целом в основном рынки формируют теневой оборот. А каков их объем, никто не скажет, он поэтому и называется теневым», — сказал Карпов.

Розничная нелегальная торговля, например рынки, в теневом обращении наличных денег, действительно, играют немаловажную роль, говорит доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. «Многие покупатели не требуют в таких точках чека, а предприниматели нередко пользуются незарегистрированными кассами. У таких торговых предприятий, как правило, совсем небольшой уставный капитал, и они часто после нескольких месяцев работы просто прекращают свое существование и начинают работать под другим юрлицом», — описывает эксперт схему работы на оптово-розничных рынках. Теневой оборот через такие компании оценить очень сложно, так как зачастую они работают полулегально: половину товаров продают по прозрачной схеме, а более маржинальные — по серой, утверждает Хестанов.

Вывод через криптовалюту

Названные ЦБ рынки «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». «Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту», — обрисовал схему вывода денег Юрий Полупанов.

В этих торговых точках также функционируют обменные пункты, «которые не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-либо другим», подчеркнул глава департамента ЦБ. Также есть другая категория обменников, работающих под вывесками операционных касс и банков, но предварительные объемы по оборотам, подсчитываемые ЦБ дистанционно, не совпадают со статистикой, которую эти пункты сдают в Банк России, сообщил Полупанов.

​Отрицать факт того, что криптовалюты используются в оптово-розничной торговле, смысла нет, говорит руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты при Госдуме Элина Сидоренко. «То, что китайские торговцы используют криптовалюту, не секрет: создаются анонимные электронные кошельки, код к которым отсылается получателю по электронной почте», — сказала она. Но как только криптовалюте дадут определение в России на законодательном уровне, сделав ее объектом гражданского права, такие денежные потоки будет легко контролировать, легче чем оборот налички, полагает она. И уже через несколько лет ситуация изменится в лучшую сторону.

Но если у Банка России есть доказательства того, что на «Садоводе» и других торговых площадках осуществляется продажа криптовалют на фиатную валюту, то это уголовно наказуемое преступление и этим должна заниматься прокуратура, считает Сидоренко. Вообще история с нарушениями на рынках давнишняя, напоминает она. «Там процветает очень много преступлений, связанных с миграционной политикой и отмыванием преступных доходов, и пора было давно в этом разобраться», — подытожила руководитель думской рабочей группы.