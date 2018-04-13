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ЦБ замахнулся на рыночные активы
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ЦБ замахнулся на рыночные активы
Газета № 066 (2790) (1304) Финансы, 12 апр, 12:50
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ЦБ замахнулся на рыночные активы
Регулятор назвал лидеров столичной теневой розничной торговли
Центробанк оценил теневой сектор московской розницы в 600 млрд руб. в месяц. Большая часть это суммы конвертируется в криптовалюты и уходит в Китай, заявил представитель регулятора
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Нелегальная наличность

Банк России назвал розничную теневую торговлю основным каналом для вторичного нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил 12 апреля директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters. «По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 млрд руб. обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем», — подчеркнул он. По его словам, 90% торговых операторов там — китайские производители и торговцы.

«Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем», — заключил он.

Все упомянутые представителем ЦБ оптово-розничные рынки контролируются Годом Нисановым и Зарахом Илиевым — совладельцами группы компаний «Киевская площадь», в число активов которой входит также ТЦ «Европейский» и гостиница «Украина». Компания является крупнейшим рантье России по итогам 2017 года. По подсчетам журнала Forbes, выручка «Киевской площади» от сдачи в аренду коммерческой недвижимости составила в 2017 году $1,5 млрд. Представитель «Киевской площади» не ответил на вопросы РБК.

Прямыми собственниками оптово-розничных рынков «Фуд Сити», «Садовод» и «Москва» являются частные лица. «Фуд Сити» расположен на Калужском шоссе, в Новой Москве. Площадь агрокластера — 930 тыс. кв. м. Его собственник — ООО «Пламя», контролируемое пятью физлицами: Моше и Илюшей Юсиповыми, Людмилой Дергун, Ялчином Гасановым и Владимиром Ильяевым. Рынок «Садовод» на 14-м км МКАД принадлежит ООО «Флора и фауна». Владельцами последнего помимо зятя однокурсника и друга Владимира Путина Ильгама Рагимова являются Араз Мехдиев, Наор Азраев, Давид Нисанов, Раши Ильяев и Шарон Юсифов. Рынок занимает несколько зданий, расположенных на территории около 60 га возле Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. В Публичной кадастровой карте большая часть зданий отмечена как некапитальные строения, поэтому их точная площадь не указана. ТК «Москва» в районе Люблино занимает 194 тыс. кв. м. Он контрол​ируется ООО «Фирма Илион-Трейд», принадлежащим шести физлицам: Бен Цион Зараховичу и Роману Лазировичу Илиевым, Фариду Гершумову, Наору Азраеву, Шарону Юсифову и Эдику Ильяеву. Большинство этих физлиц являются также совладельцами и других компаний, входящих в «Киевскую площадь».

Больше в тени, чем на свету

Оценка ЦБ теневого оборота торговли в этих центрах на уровне 600 млрд руб. в месяц составляет 20–25% от ежемесячного оборота розничной торговли в России, по данным Росстата, и превышает объем розничной торговли в Москве. По итогам 2017 года статистическое ведомство оценивало объем розничной торговли в столице в 4,5 трлн руб. Месячный же оборот в течение года колебался в столице в пределах от 347 млрд до 486 млрд руб., а в целом по стране — 2,2–3,1 трлн руб.

В Минпромторге РБК не стали комментировать оценку Банка России, заявив, что используют в своей работе данные официальной статистики.

500–600 млрд руб. в месяц — справедливая оценка для оборота теневого сектора в целом по российской рознице, считает председатель правления — президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Московский регион в обороте теневой торговли может составлять, по его оценкам, 80–85%. Тот же «Фуд Сити» занимается оптовой торговлей, с него продукция расходится по близлежащим регионам», — отметил эксперт. «В целом в основном рынки формируют теневой оборот. А каков их объем, никто не скажет, он поэтому и называется теневым», — сказал Карпов.

Розничная нелегальная торговля, например рынки, в теневом обращении наличных денег, действительно, играют немаловажную роль, говорит доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. «Многие покупатели не требуют в таких точках чека, а предприниматели нередко пользуются незарегистрированными кассами. У таких торговых предприятий, как правило, совсем небольшой уставный капитал, и они часто после нескольких месяцев работы просто прекращают свое существование и начинают работать под другим юрлицом», — описывает эксперт схему работы на оптово-розничных рынках. Теневой оборот через такие компании оценить очень сложно, так как зачастую они работают полулегально: половину товаров продают по прозрачной схеме, а более маржинальные — по серой, утверждает Хестанов.

Вывод через криптовалюту

Названные ЦБ рынки «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». «Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту», — обрисовал схему вывода денег Юрий Полупанов.

В этих торговых точках также функционируют обменные пункты, «которые не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-либо другим», подчеркнул глава департамента ЦБ. Также есть другая категория обменников, работающих под вывесками операционных касс и банков, но предварительные объемы по оборотам, подсчитываемые ЦБ дистанционно, не совпадают со статистикой, которую эти пункты сдают в Банк России, сообщил Полупанов.

​Отрицать факт того, что криптовалюты используются в оптово-розничной торговле, смысла нет, говорит руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты при Госдуме Элина Сидоренко. «То, что китайские торговцы используют криптовалюту, не секрет: создаются анонимные электронные кошельки, код к которым отсылается получателю по электронной почте», — сказала она. Но как только криптовалюте дадут определение в России на законодательном уровне, сделав ее объектом гражданского права, такие денежные потоки будет легко контролировать, легче чем оборот налички, полагает она. И уже через несколько лет ситуация изменится в лучшую сторону.

Но если у Банка России есть доказательства того, что на «Садоводе» и других торговых площадках осуществляется продажа криптовалют на фиатную валюту, то это уголовно наказуемое преступление и этим должна заниматься прокуратура, считает Сидоренко. Вообще история с нарушениями на рынках давнишняя, напоминает она. «Там процветает очень много преступлений, связанных с миграционной политикой и отмыванием преступных доходов, и пора было давно в этом разобраться», — подытожила руководитель думской рабочей группы.

Как закрывали рынки в Москве

История крупных оптово-розничных вещевых и продовольственных рынков в России началась в 90-х годах, после распада СССР. Самые знаменитые из них находились в Москве — это Черкизовский рынок и рынок в Лужниках. Бороться с их существованием власти начали уже в 2000-х, делая акцент на том, что торговля на таких рынках плохо контролируется и налоги с этой деятельности практически не собираются, а также на наличии многочисленных нарушений в сфере санитарного, таможенного и миграционного законодательств.

Летом 2009 года московские власти закрыли Черкизовский рынок, крупнейшую оптовую базу по продаже одежды и ширпотреба. По данным правоохранительных органов, на рынке хранилось 6 тыс. контейнеров контрабандного груза общей стоимостью $2 млрд. Вскоре последовала распродажа активов группы АСТ, совладельца Черкизовского рынка, а один из бенефициаров, Тельман Исмаилов, на некоторое время уехал в Турцию.

Знаменитый столичный вещевой рынок в Лужниках прекратил свое существование с 1 июля 2011 года. Руководитель департамента торговли и услуг столицы Михаил Орлов тогда рассказывал, что в ходе проверок на рынке было выявлено незаконное использование​ земельных участков, нарушения миграционного законодательства, норм противопожарной безопасности и технической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, а также целый ряд других нарушений. Взамен торговцам будут предложены свободные места на других рынках Москвы и Подмосковья, обещали власти.

Место Черкизовского рынка и «Лужников» вскоре заняли «Садовод» и торговый центр «Москва», говорили РБК ​​таможенные брокеры и ​предприниматели, импортирующие одежду и обувь. По словам собеседников РБК, оттуда оптовики развозят товар по всей стране.

Авторы: Анастасия Криворотова, Людмила Петухова, Анна Михеева, Наталья Новопашина, Алексей Пастушин.
Теги: мелкая розница , криптовалюта , теневой бизнес
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