Акционирование с уведомлением

В Госдуму внесли предложения о реорганизации «Почты России»

В Госдуму вновь внесен законопроект о преобразовании «Почты России» из ФГУПа в акционерное общество. Реформа предприятия позволит «Почте России» привлекать финансирование для развития

Фото: Денис Синяков для РБК

Проект закона «Об особенностях реорганизации ФГУП «Почта России», основах деятельности создаваемого акционерного общества и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» внесен в Госдуму в четверг, 5 апреля, группой депутатов и сенаторов. Документ предполагает преобразование «Почты России» из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству.

«Базовым положением указанного законопроекта является сохранение 100% контроля государства над деятельностью вновь создаваемого акционерного общества», — приводятся слова генерального директора «Почты России» Николая Подгузова в сообщении организации по итогам пресс-конференции, посвященной обсуждению законопроекта.

Долгая дорога к АО

Первая попытка акционирования ФГУПа предпринималась еще в 2014 году. Соответствующий законопроект тогда разработало Минкомсвязи. Как пояснял тогда замглавы министерства Михаил Евраев, форма акционерного общества позволит «в случае решения правительства в будущем привлечь стратегических инвесторов, а в дальнейшем провести и так называемое народное IPO, которое позволит большинству граждан России стать акционерами компании». Поддерживал инициативу и глава правительства Дмитрий Медведев: статус акционерного общества позволит почтовому оператору работать эффективнее, так как это снимает целый ряд ограничений на работу с инвесторами, пояснял он. Подготовка и проведение реорганизации ФГУПа было и основной задачей Дмитрия Страшнова, который возглавлял предприятие в 2013–2017 годах. Принять законопроект планировалось уже в 2014 году, а на последующую реформу ФГУПа правительство отводило полтора года. Подготовленный правительством документ тогда даже поступил в нижнюю палату парламента, но до первого чтения так и не дошел. Представитель комитета Госдумы по вопросам собственности отмечал, что акционирование «влечет повышенные риски необоснованного распоряжения федеральным имуществом и его бесконтрольного отчуждения». Члены комитета предлагали доработать документ, включив в него в том числе положения о том, что отчуждение недвижимого имущества организации может происходить только по решению правительства.​​

В июне прошлого года накануне своей отставки Дмитрий Страшнов в интервью РБК назвал так и не свершившееся акционирование ФГУПа одной из трех своих главных недоработок на посту гендиректора. «Акционирование как этап было заложено в рамках стратегии развития предприятия до 2018 года. Не хотелось бы заниматься конспирологией. У меня нет ответа, почему [акционирования не произошло по внесенному в 2014 году законопроекту]. С технической точки зрения компания готова к акционированию уже третий год», — отмечал он. О готовности предприятия к акционированию по итогам оценки работы предприятия в 2015 году говорила и занимавшая тогда пост главы Росимущества Ольга Дергунова, но изменений статуса законопроекта не происходило.

Вновь идея акционирования появилась практически сразу после назначения на пост гендиректора ФГУПа Николая Подгузова (июль 2017 года). Уже в октябре 2017 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил о достижении «консенсуса по законопроекту» с комитетами Госдумы и попросил парламентариев о поддержке. «Работа по ограниченной модели ФГУПа в каком-то смысле тормозит дальнейший ход реформ», — пояснял министр. «Это не приватизация, — подчеркивал вице-премьер Аркадий Дворкович. — Это преобразование в иную организационно-правовую форму, где государство будет продолжать [быть] 100-процентным собственником. Никуда эти активы не денутся, все будут под крылом государства, поэтому и стоит принять закон». Он отмечал, что новый текст законопроекта отличается от того, который вносился в 2014 году. «Мы улучшили нормы, привели их в соответствие с нынешним законодательством», — анонсировал Дворкович. ​

Оператор под присмотром

В новом законопроекте более подробно описана структура будущего акционерного общества, полномочия совета директоров, правления, гендиректора, положения, касающиеся имущества «Почты России», организация почтовых подразделений, гарантии работникам.

В частности, к компетенции совета директоров относится принятие решения об одобрении сделок, предметом которых является имущество, цена которого определена на уровне более 25% от балансовой стоимости всех активов компании или более 5 млрд руб. Совет также будет одобрять сделки с имуществом, в отношении которого имеется заинтересованность, сделки по покупке или продаже объектов железнодорожной инфраструктуры, прав на объекты интеллектуальной собственности и объектов имущества, рыночная стоимость которых составляет более 1 млрд руб. Кроме того, совет будет рассматривать вопросы о закрытии отделений почтовой связи.

Количество членов совета директоров будет определять правительство, но оно не должно превышать 11 человек. В совет не смогут входить сотрудники «Почты России», кроме ее гендиректора (но он не может занимать должность председателя совета). Независимые директора могут составлять не более одной трети от общего количества членов, остальные места заполнят представители государства.

«По состоянию на конец 2017 года «Почта России» завершила работу по регистрации прав собственности и хозяйственного ведения предприятия более чем на 95% объектов недвижимости из числа закрепленных за предприятием и подлежащих регистрации», — приводятся в сообщении «Почты России» слова Николая Подгузова. Размер уставного капитала компании будет равен балансовой стоимости имущества. Представитель «Почты России» не уточнил, какой будет эта цифра. Уставный фонд ФГУП «Почта Россия» равен 82,25 млн руб.

Имущество без ответственного Как сообщил РБК источник, близкий к «Почте России», имущественным комплексом компании и подготовкой к акционированию занимался заместитель гендиректора предприятия Евгений Елфимов. Он занимал эту должность с лета 2013 года и ушел из компании 27 марта 2018 года. Топ-менеджер подтвердил РБК эту информацию, но от дальнейших комментариев отказался. «Евгений Елфимов покинул предприятие по собственному желанию», — подтвердил представитель пресс-службы «Почты России». Кто займет этот пост вместо Елфимова, он не уточнил. По слова собеседника РБК, именно Елфимов обеспечил возврат более 7 тыс. объектов недвижимости, используемых «Почтой России», в федеральную собственность. С 2013 года «Почта России», в том числе через суды, занималась оформлением прав на имущественный комплекс предприятия. До этого объекты могли быть нелегально оформлены на сторонние структуры. В начале 2013 года зарегистрированных объектов было чуть более 20%.

Новая версия законопроекта также меняет перечень услуг, которые может оказывать «Почта России»: из основных видов деятельности, в частности, исключены непрофильные (вроде «осуществления редакционно-издательской деятельности», «проведения научных и патентных работ», «оказания медицинских, бытовых, курортно-санитарных услуг населению»).

Помимо оказания услуг почтовой связи к основному функционалу «Почты России» законопроект относит имеющиеся в действующем уставе функции: оказание транспортных и экспедиционных услуг, финансовых услуг при содействии финорганизаций, услуг по размещению рекламы. За обществом сохраняются функции платежного агента, оно может принимать платежи за коммунальные услуги и плату за товары и услуги.

При этом акцент сделан на оказание услуг в электронной форме. К видам деятельности «Почты России» предложено добавить возможность обеспечивать доступ к государственным и муниципальным услугам в электронной форме.

Новые границы бизнеса

По словам Николая Подгузова, реорганизация «Почты России» «позволит привлекать дополнительные средства для развития сети и повышения качества оказываемых услуг». Он отметил, что в конкурентной среде функционирование в формате ФГУПа накладывает определенные ограничения, которые делают работу «Почты России» менее эффективной.

При реорганизации ФГУПа в АО меняется управленческая и имущественная схемы, поясняет партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. «ФГУПу имущество принадлежит на праве оперативного управления и не является его собственностью. Это затрудняет, например, привлечение финансирования от банка, так как организация не может передать это имущество в залог. В случае с АО оно само является собственником имущества и может им свободно распоряжаться», — говорит юрист.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Владимир Плешаков считает, что преобразование ФГУПа в АО не несет никаких рисков нерационального распоряжения имуществом. Особенно если учесть, что 100% акций будет принадлежать государству. «Преобразованию «Почты России» в АО мешал тот факт, что она была убыточной. А убыточное предприятие не может существовать в рыночных реалиях. Даже минимальная прибыль уже дает возможность говорить о каких-то дивидендах», — говорит он. По итогам 2017 года чистая прибыль предприятия составила 758 млн руб.

С 2015 года «Почта России» перестала получать государственное финансирование и активно развивала новые коммерческие направления. Как пояснял Страшнов, возвращение к госсубсидиям «менее предпочтительно, чем просто дать компании возможность зарабатывать деньги самостоятельно в результате акционирования».

В середине февраля 2018 года «Почта России» заявила о сотрудничестве с крупнейшим по количеству магазинов в России продуктовым ретейлером «Магнит» и его новым основным акционером — ВТБ. Речь идет об объединении усилий на рынке интернет-торговли для создания маркетплейса (площадки электронной торговли). Предполагается, что «Магнит» сможет продавать товары через «Почту России», их будут доставлять курьеры предприятия. Кроме того, партнеры планируют совместно использовать сети распределительных и сортировочных центров, а также транспортные средства, логистическую и платежную инфраструктуры для расширения маршрутной сети доставки товаров и грузов. Это позволит создать нового крупнейшего игрока в ретейле: «Почта России» управляет 42 тыс. отделений — это в 2,5 раза больше, чем уже есть у «Магнита». Инвестиции в проект должны составить около 30 млрд руб.

Акционирование «Почты России» фундаментально не повлияет на сотрудничество с «Магнитом», если руководство «Почты России» все еще будет заинтересовано в ней, считает аналитик ФК «Уралсиб» Константин Белов. Это может изменить только процедуру самого сотрудничества — например, сделать ее прозрачнее, замечает он.