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«Дело Скрипаля» на двоих не делится
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«Дело Скрипаля» на двоих не делится
Газета № 060 (2784) (0504) 04 апр, 21:16
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«Дело Скрипаля» на двоих не делится
ОЗХО не поддержала предложение Москвы о совместном расследовании
Инициатива России о запуске совместного с Британией расследования по «делу Скрипаля» не получила поддержки в ОЗХО. По мнению Москвы, значительное число воздержавшихся стран отражает их сомнение в британской версии случившегося
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Российское предложение (подготовленное вместе с Китаем и Ираном) о проведении совместного британо-российского расследования для прояснения всех вопросов по так называемому делу Скрипаля не получило необходимых двух третей голосов (28 из 41) на внеочередном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

По данным британского МИД, из 41 члена исполнительного совета шестеро проголосовали за проект предложенного Россией решения, 15, включая Великобританию, проголосовали против, 17 представителей стран воздержались, представители двух стран отсутствовали и один представитель не был уполномочен проголосовать.

Москва в проекте решения также предлагала поручить главе техсовета ОЗХО сделать все возможное для налаживания такого расследования, пояснил после созванного по российской инициативе заседания совета постпред России при организации Александр Шульгин (трансляцию пресс-конференции вело посольство России в Гааге). «В ответ на это мы услышали мутные потоки лжи, замешанные на крутой русофобии», — заявил Шульгин.

В свою очередь, британский постпред в ОЗХО Джон Фогго пояснил, что российское государство является ключевым подозреваемым в проведении атаки в Солсбери, поэтому совместное расследование Лондона и Москвы было бы «извращением».

Расставить точки

Запрос на проведение экстренного заседания исполнительного совета ОЗХО Россия направила 29 марта. Поводом стало отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в английском Солсбери. Британские власти со ссылкой на данные английских экспертов заявили, что покушение с большой вероятностью организовали власти России, применив химическое оружие (нервно-паралитический агент) из группы «Новичок». Москва все обвинения отрицает, настаивая на завершении расследования международных экспертов. Скандал вокруг «дела Скрипаля» привел к дипломатическому кризису и массовой высылке российских дипломатов из стран Запада и иностранных — из России.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 29 марта объяснил созыв исполнительного органа ОЗХО стремлением к «нормальному разговору и установлению истины». Владимир Путин 3 апреля заявил, что на заседании должна быть «самым подробным образом» проанализирована ситуация. «Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло», — сказал российский лидер.​ Однако надежды российских официальных лиц не оправдались.

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​Раскол в организации​

Как следует из сообщения в Twitter посольства России в Нидерландах, предложения Москвы поддерживали еще 14 из 41 члена совета. Помимо готовивших резолюцию России, Ирана и Китая это семь бывших республик СССР (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан), три российских союзника в Латинской Америке (Венесуэла, Куба и Никарагуа), а также Пакистан и Сирия.

Однако в итоге проголосовали за внесенное Россией предложение всего шесть стран, сообщило агентство Reuters. По его данным, это Россия, Иран, Китай, Азербайджан, Судан и Алжир; представители 15 государств проголосовали против, а 17 — воздержались.

«Против выступили британцы, американцы, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной члены этих блоков и некоторые их союзники в Азии», — сообщил на пресс-конференции Шульгин. Большинство стран, входящих в исполнительный совет ОЗХО, по его словам, отказались «так или иначе ассоциировать себя с западной точкой зрения» и проголосовали либо за российское предложение, либо воздержались.

Представитель Болгарии Крассимир Костов, хотя его страна не числится в текущем составе исполнительного совета ОЗХО, сделал заявление от лица Евросоюза (Болгария сейчас председательствует в ЕС). По его словам, Россия отказывается предоставлять англичанам запрошенную информацию, уклоняется от своих обязанностей как страна-подписант конвенции и всячески подрывает авторитет ОЗХО в медиапространстве. Полное согласие с заявлением Костова и с оценками России, как «вполне вероятно» (highly likely) виновной в атаке в Солсбери, высказали представители некоторых других стран ЕС — Ирландии, Эстонии, Дании, Нидерландов.

Особой позиции придерживаются представители Швеции. Присоединяясь к заявлению от лица ЕС, шведская делегация подчеркнула, что до принятия конкретных мер на уровне ОЗХО необходимо дождаться заключения экспертов-химиков из организации. «Однако мы признаем за Лондоном право выбора своего ответа и право на собственное полицейское расследование согласно национальному законодательству. Это одна из причин, по которым вынесенный проект [российского предложения] является для нас неприемлемым», — добавил постпред Швеции Петер Люкке.

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Постоянный представитель Австрии Герхард Айзль в своей речи Россию не упомянул вообще. По его словам, хотя Вена и солидарна с общим заявлением Евросоюза, однако ожидает итогового вывода экспертов. Австрия наравне с Грецией и Кипром является одной из трех стран ЕС, которые публично отказались принимать любые дипломатические меры против Москвы до окончательного разъяснения инцидента в Солсбери.

Результаты через неделю

Во время заседания исполнительного совета генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю пообещал, что специалисты-химики организации завершат анализ образцов отравляющего вещества, примененного в Солсбери, к началу следующей недели. Работа группы экспертов ОЗХО в Солсбери началась 19 марта.

Решение России вынести предложение на заседание исполнительного совета было недальновидным, не нужно было ввязываться в процедуру, которая предполагает голосование, сказал РБК эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН в Ираке Антон Уткин. В исполнительном совете ОЗХО есть те, кто против российских предложений, и те, кто не хочет ввязываться, поэтому, вынося предложение на голосование, России следовало понимать, какой будет результат, учитывая атмосферу вокруг «дела Скрипаля», объясняет эксперт.

Теперь Москва может вернуться к действиям по процедуре, предусмотренной п. 4 ст. 9 Конвенции о запрещении химического оружия, говорит эксперт, которая разрешает подписавшему конвенцию запрашивать информацию безо всякого голосования.

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: Сергей Скрипаль , ОЗХО , Великобритания
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