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«Магнит» поднял рынок M&A
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«Магнит» поднял рынок M&A
Газета № 057 (2781) (0204) Экономика, 30 мар, 16:07
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«Магнит» поднял рынок M&A
Эксперты Thomson Reuters оценили объем сделок с российскими активами в начале 2018 года
Объем сделок слияния и поглощения в России за первый квартал 2018 года увеличился почти в два с половиной раза, говорится в обзоре Thomson Reuters. Основной вклад в этот рост внесла покупка 29% акций «Магнита» госбанком ВТБ
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Эффект «Магнита»

Сумма сделок слияния и поглощения (M&A) с участием российских компаний в первом квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017-го возросла на 147%, подсчитали аналитики Thomson Reuters.

Общая сумма сделок за первые три месяца этого года составила $7,47 млрд, из них на сделку по покупке акций «Магнита» банком ВТБ пришлось $2,45 млрд. В прошлом году объем рынка M&A в России в первом квартале составил $3,03 млрд. Динамика M&A в начале 2018 года оказалась нетипичной для этого периода — последние шесть лет объем сделок M&A в первом квартале сокращался (с $17,5 млрд в 2011 году до $3 млрд в 2017-м).

О покупке 29% акций «Магнита» у его основателя Сергея Галицкого было объявлено в середине февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Спустя месяц сделка была закрыта. Ее сумма, как объявили стороны, составила 138 млрд руб. Однако госбанк приобрел «Магнит» с дисконтом, указывали, в частности, аналитики Промсвязьбанка и БКС: ВТБ оценил одну акцию компании в 4,6 тыс. руб., что на 4% меньше цены на закрытии торгов на Московской бирже 15 февраля.​ Галицкий объяснил продажу тем, что «инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель», сам он остался владельцем 3% компании, покинул пост гендиректора и заявил, что планирует заниматься развитием юношеского футбола. Глава ВТБ Андрей Костин в феврале предположил, что госбанк может перепродать «Магнит» в среднесрочной перспективе.

Видео: РБК

Табак и никель

Среди других крупных покупок, обеспечивших рост объема сделок M&A в России в первом квартале года, — приобретение Japan Tobacco 100% «Донского табака»: JT оценила российскую компанию в 90 млрд руб., или $1,6 млрд (Thomson Reuters в своих расчетах оценивает ее в $1,7 млрд). Еще одна крупная сделка, которую учитывают аналитики, — продажа доли в «Норникеле» за $1,5 млрд. О ней в марте договорились UC Rusal и «Интеррос», «Норникель» планировал продать им 4% своих акций пропорционально их долям. Однако, как писал РБК, эти сделки могут быть расторгнуты, если на заседании Высокого суда Лондона в мае UC Rusal (компания ​считает цену сделки завышенной, а также опасается, что она подорвет баланс интересов акционеров) докажет, что они нарушают акционерное соглашение «Норникеля». «Интеррос» сделку уже закрыл, у UC Rusal есть время до мая.

По данным Thomson Reuters, сумма сделок между российскими компаниями в первом квартале года на фоне покупки «Магнита» возросла сразу на 817%, составив $5,35 млрд. Их количество снизилось при этом на 36%, до 161.

Впервые за долгое время крупнейшей сделкой M&A стало приобретение компании, не связанной с добывающей отраслью, отметил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Российский рынок M&A — это рынок не просто крупных, а очень дорогих сделок, на сделки дороже $50 млн обычно приходится от 65 до 80% объема (в прошлом году — 77,5%), и они чаще всего затрагивают топливно-энергетический сектор», — сказал он. Сделки M&A сейчас все чаще связаны с «реприватизацией» активов. В ближайшее время перелома этого тренда ждать не стоит, так как «во всех секторах экономики крупнейшие участники аффилированы с государством», считает Жарский.

Несмотря на увеличение объема сделок M&A в целом (с участием как российских, так и зарубежных инвесторов), за первый квартал 2018 года их число сократилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 219. В частности, приобретение российских активов иностранными компаниями снизилось на 32% в количественном и на 15% в стоимостном выражении. По подсчетам Thomson Reuters, основными зарубежными инвесторами в M&A для России являются Франция, Испания и Бермудские острова. Чаще других сопровождал сделки слияния и поглощения «ВТБ Капитал» — на его долю пришлось 32,8% рынка.​

Рынок M&A в этом году ждет «некоторое оживление», считает партнер практики «Стратегия и операционная эффективность АО «НЭО Центр» Александр Ракша. Этому поспособствует слияние банков в результате санаций, консолидация в непродовольственном ретейле, реализация стратегий госкорпораций, перечисляет он. Возможна также активизация сделок слияния и поглощения в строительном секторе и агропромышленной отрасли. Объем рынка мал, поэтому «любая крупная сделка будет оказывать на него существенное влияние», как и в случае с «Магнитом», считает Ракша.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: «Магнит» , Thomson Reuters , M&A , ВТБ
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