Золоту прибавят пробу

С 1 июня в России стартует эксперимент по специальной маркировке ювелирных изделий

Летом 2018 года в России начнется тестовая маркировка изделий из серебра, золота и драгоценных камней. Контролировать эксперимент будет Минфин, который до 1 декабря должен представить его итоги в правительство

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Помеченному верить

С 1 июня 2018 года в России начнется эксперимент по маркировке драгметаллов и камней, а также изделий из них. Соответствующее постановление премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 24 марта.

Уполномоченными организациями на проведение эксперимента, который продлится до 1 ноября, являются Минфин, Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба, Росфинмониторинг, а также Гохран России и Российская государственная пробирная палата. До 1 декабря 2018 года Минфин должен провести оценку итогов эксперимента и представить отзыв в правительство, которое примет решение об эффективности введения маркировки для этой группы товаров.

Что еще маркируют До 2024 года в России должна быть создана система полной прослеживаемости оборота товаров от производителя до конечного потребителя. С 2016 года в России обязательна маркировка изделий из меха, с февраля 2017-го стартовала добровольная маркировка лекарств (обязательной она станет с 2020 года), с января 2018-го начался почти годовой экспериментальный период по маркировке табачной продукции. С 1 июня 2018 года начнется маркировка обуви. В декабре 2017 года президент Владимир Путин одобрил идею создания единого оператора системы цифровой маркировки товаров в России на базе ООО «Оператор-ЦРПТ», «дочки» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и компании инвестора Александра Галицкого). Оператор, в частности, уже участвует в эксперименте по маркировке табачной продукции.

В отличие от других групп товаров (табак, обувь), оператором и разработчиком интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценностей будет АО «Гознак». Компания сама предложила взять на себя эти функции и будет осуществлять их на безвозмездной основе, отмечается в постановлении. В ЦРПТ не стали комментировать наделение функциями оператора по маркировке драгоценностей Гознака. В самом Гознаке также не смогли оперативно предоставить комментарий.

До 2 апреля Гознаку предстоит определить требования к самой информационной системе и обеспечению защиты содержащихся в ней данных. Каким образом будет реализована маркировка изделий, определит Минфин. Ранее предполагалось, что на бирках ювелирных изделий будет размещен QR-код, который поможет покупателю проверить их подлинность, позже на изделиях появится нанометка. «Разработана технология и уже применяется в ряде государств — [технология] нанометок, которые наносятся на камни, — рассказывал замминистра финансов Алексей Моисеев. — Метки настолько маленькие, что не влияют на потребительские свойства камня, их невозможно так [увидеть без специального оборудования], но они читаются машинами». При этом в Минфине уточняли, что нанометки — дорогостоящая технология, поэтому министерство планирует внедрять ее поэтапно. «На первом этапе мы ограничимся нанесением [маркировки] на сопроводительные бирочки», — анонсировал Моисеев. ​

Главная цель эксперимента с драгоценностями, как и в случае с маркировкой других групп товаров, — апробация возможности контроля за оборотом и легальностью происхождения товаров. В перечень видов драгоценностей, подлежащих маркировке, входит 14 товарных номенклатур (ТН ВЭД), в том числе несортированные и промышленные алмазы, рубины, сапфиры и изумруды, серебро и золото в необработанном виде, монетарное золото, необработанная или в виде порошка платина, ювелирные изделия и их части из серебра и прочих драгоценных металлов​.

Серые 10%

Участники рынка ювелирных изделий идею правительства поддерживают. Как заявил РБК член совета директоров Московского ювелирного завода Валерий Морозов, данная мера «не лишена смысла». По его словам, маркировка позволит обеспечить прозрачность всех процессов от производства до реализации, оградив покупателей от обмана со стороны недобросовестных игроков рынка. Он также надеется, что система не потребует дополнительных крупных затрат со стороны компаний.

Существующая пробирная система маркировки, изобретенная более 300 лет назад, устарела, отмечает гендиректор Гильдии ювелиров Эдуард Уткин. По его оценке, на нелегальную продукцию приходится не более 10% рынка ювелирных товаров. По итогам 2017 года объем продаж ювелирных изделий в России составил 220 млрд руб., соответственно, 22 млрд руб. — доля нелегального сектора. Кроме того, в отрасли существует проблема недостоверной информации. В категории полудрагоценных камней 70–75% изделий являются синтетическими, а не натуральными, отмечает эксперт. Создание интегрированной информационной системы, позволяющей проследить происхождение и качество товара, поможет решить эту проблему, указывает Уткин.

По словам представителя компании АЛРОСА, она готова принять участие в эксперименте по маркировке драгоценных камней. «При этом важно учесть ряд ограничений и рисков, — указывает собеседник РБК. — Технология маркировки не должна включать воздействие высокой температурой или давлением, а также любыми другими методами, которые могут привести к изменению характеристик драгоценного камня. При маркировке на поверхности алмаза или бриллианта ни в коем случае не должен страдать их товарный вид или свойства. В то же время изменения поверхности должны быть достаточными, чтобы подтвердить происхождение камня и исключить возможность подделки метки. Наконец, технология маркировки алмазов и бриллиантов должна быть совместима с современными производственно-логистическими процессами и технологиями, применяемыми на рынке».