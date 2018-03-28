KVP Group выкупает «Мосгорломбард»

ВТБ нашел собственника для непрофильного актива

Структура ВТБ подписала соглашение с сетью ломбардов KVP Group о продаже «Мосгорломбарда», входившего в список распродававшихся активов бывшего Банка Москвы (ныне БМ-банк). Три объекта из этого перечня по-прежнему не проданы

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

«ВТБ Капитал Управление активами» нашел покупателя на «Мосгорломбард», объединяющий 20 ломбардов в Москве и Московской области, сообщил 27 марта будущий собственник компании — сеть ломбардов KVP Group. «Мосгорломбард» входил в число проблемных активов подконтрольного ВТБ БМ-банка (бывшего Банка Москвы). Сумма сделки не раскрывается, но может составить 1,3 от оборотных средств «Мосгорломбарда», говорится в сообщении KVP. По оценке директора департамента клиентского обслуживания Национального рейтингового агентства (НРА) Светланы Каневской, сумма сделки может составить от 160 млн до 240 млн руб.

В пресс-службе ВТБ подтвердили подписание представителями группы соглашения о продаже «Мосгорломбарда».

В 2014 году Банк Москвы получил 100% акций сети ломбардов от правительства Москвы в обмен на принадлежавшую банку компанию «Энергокомплекс». Распродажей непрофильных активов БМ-банка структуры группы ВТБ занимаются с 2012 года, но полный перечень выставленных на продажу активов был опубликован в октябре 2016 года. Тогда банк предлагал купить целый ряд объектов недвижимости, девелоперских проектов, земельных участков и производственных площадок в Москве и регионах. Всего перечень насчитывал 31 лот. На текущий момент из данного списка продано более 99%, уточнили в пресс-службе ВТБ в ответ на запрос РБК. Сейчас в списке на сайте БМ-банка (*.doc) от 18 января 2018 года значится 12 непрофильных объектов на продажу (с учетом «Мосгорломбарда»). Сейчас непроданными остаются три объекта, в том числе офисный центр класса В+ в районе Патриарших прудов и здание на Старой Басманной.

Новый собственник сети ломбардов KVP Group планирует создать на базе «Мосгорломбарда» федеральную сеть многофункциональных финансовых центров, которые, как планируется, кроме чисто ломбардного бизнеса будут выдавать беззалоговые займы, займы под залог автомобилей и недвижимости, заниматься приемом различных платежей и продажей билетов. Инвестировать в ломбардный бизнес KVP намерена более $100 млн в течение пяти лет. В Центральном федеральном округе компания сохранит бренд «Мосгорломбард», в регионах будет работать под наименованием «Касса взаимопомощи» (КВП). Новым генеральным директором «Мосгорломбарда» станет председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин. По его оценкам, общий портфель ломбардного рынка сегодня составляет порядка 45 млрд руб., а годовой прирост рынка составляет 20%.