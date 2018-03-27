Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,53 56,89 EUR Нал. 71,55 70,81 USD Бирж. 57,18 +0,02 EUR Бирж. 71,00 -0,15 USD ЦБ. 57,00 -0,10 EUR ЦБ. 70,57 +0,14 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 7922,40 -368,20 MOEX 2251,71 +0,48% RTS 1240,63 +0,79% Brent 70,35 +0,34% DJIA 24202,60 +2,84% Nasdaq 7220,54 +3,26% FTSE 7014,91 +1,83%
Четверть Внуково улетает в Катар
Лента новостей
Конструкторы переделают скафандры для космонавтов корабля «Федерация» 12:29, Общество Власти Крыма подтвердили увольнение руководства «Черноморнефтегаза» 12:12, Бизнес Криптовалюта Verge подорожала на 19% на фоне падения рынка 12:09, Крипто Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 12:08, РБК и Билайн Более 13 тысяч боевиков и членов их семей покинули сирийский Арбил 12:02, Общество Флюиды Уэса Андерсона и мать-природа: названы лучшие фотографии года 11:59, Стиль Тулеев попросил прощения лично у Путина за случившееся в Кемерово 11:54, Политика Премьер Словакии объяснил нежелание высылать российских дипломатов 11:54, Политика Российские регионы и города объявили траур по погибшим в Кемерово 11:41, Общество Путин пообещал «никого не прикрывать» и наказать виновных в пожаре в ТЦ 11:25, Общество Пострадавший при пожаре в Кемерово мальчик пришел в себя 11:16, Общество Рябков после слов Мэй призвал Лондон перестать «лазить в интернете» 11:11, Политика Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 11:09, РБК и Билайн Число пострадавших при пожаре в Кемерово достигло 67 11:02, Общество Путин возмутился отсутствием мэра Кемерово на совещании по пожару в ТЦ 10:55, Общество В Бурятии объявили траур после пожара в Кемерово 10:51, Общество Как выглядит модульный плавучий дом от российского дизайнера 10:49, Стиль Жители Кемерово вышли на стихийный митинг. Фоторепортаж 10:45, Фотогалерея  Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ 10:42, Спорт Twitter начал блокировать рекламу криптовалют 10:41, Крипто При пожаре в кемеровском торговом центре погиб 41 ребенок 10:36, Общество Белый дом проверит выдачу кредитов на $500 млн фирме семьи зятя Трампа 10:32, Политика Навыки презентации: как продать свою идею за миллион 10:29, Спецпроект РБК Бастрыкин назвал основную версию пожара в Кемерово 10:22, Общество Как получить деньги для развития бизнеса и найти партнеров 10:08, РБК и Сбербанк Путин посетил Кемерово после пожара в ТЦ. Фоторепортаж 10:04, Фотогалерея  Джонсон объяснил высылку дипломатов страхом перед Россией 10:01, Политика У холдинга-владельца «ВымпелКома» сменился руководитель 09:54, Бизнес
Четверть Внуково улетает в Катар
Газета № 053 (2777) (2703) Бизнес, 26 мар, 14:04
0
Четверть Внуково улетает в Катар
Qatar Airways готова приобрести долю в московском аэропорте
Qatar Airways намерена купить 25% аэропорта Внуково, сообщил гендиректор авиакомпании Акбар Аль-Бакер. Соглашение будет заключено в ходе визита эмира Катара в Москву
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Авиакомпания Qatar Airways намерена приобрести 25% московского аэропорта Внуково. Об этом заявил гендиректор перевозчика Акбар Аль-Бакер, передает «Интерфакс». По его словам, в понедельник, 26 марта, компания подпишет соглашение об интересе к приобретению (меморандум о взаимопонимании, MOU) доли во Внуково.

Документ будет подписан в рамках двухдневного визита в Москву эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в российскую столицу накануне и в понедельник должен встретиться с президентом Владимиром Путиным.

«Надеюсь, по прошествии восьми недель, когда придем к соглашению по деталям, подпишем соглашение по покупке», — сказал глава Qatar Airways. Сумму сделки и другие детали он не уточнил.

Внуково входит в тройку московских аэропортов. В 2017 году его пассажиропоток вырос на 30,1%, до 18,1 млн человек. 25% Внуково принадлежит Росимуществу, 34,15% — «Внуково альянс», 15,15% — «Сильвани», 12,07% — ЗАО «ВИК», 2,41% — АО «АНК». По данным СПАРК, «Сильвани», ВИК и АНК подконтрольны «Внуково альянс», который, в свою очередь, принадлежит председателю совета директоров Внуково Виталию Ванцеву и семье ​Андрея Скоча, сообщали «Ведомости».

​Советник руководителя Росимущества Денис Лазарев сказал РБК, что пока нет планов продавать госпакет акций аэропорта. Представитель Внуково отказался от комментариев. Ванцев отказался от комментариев. Представитель ФАС сообщил, что пока заявок на покупку аэропорта Внуково от Qatar Airways не поступало. 

В 2012 году Внуково привлек в Банке Москвы (входит в группу ВТБ) кредит на 10 млрд руб. сроком на пять лет для строительства нового терминала. В 2016 году ВТБ в рамках реструктуризации этого долга должен был получить в залог 74% акций аэропорта. Но переговоры зашли в тупик. В декабре 2017 года пресс-служба Сбербанка сообщила, что банк заключил с аэропортом Внуково сделку по рефинансированию кредитов, выданных другими банками, в частности из группы ВТБ. Сумма соглашения составила 9 млрд руб. Тогда же в залоге у Сбербанка оказался контрольный пакет аэропорта (63,78%) — 34,15% акций, принадлежащих «Внуково альянс», 15,15% — «Сильвани», 12,07% — ВИК и 2,41% — АНК. В понедельник представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Аналитик компании «Алор брокер» Кирилл Яковенко считает, что с учетом результатов ранее проводившихся оценок активов Внуково стоимость пакета может составить до $100–150 млн. По его словам, Qatar Airways идет на смелый шаг: до этого иностранные авиаперевозчики не приобретали столь крупную долю в российских аэропортах.

Иностранные инвестиции в аэропорты

В 2012 году стало известно о создании совместного предприятия «Базового элемента» Олега Дерипаски, сингапурской компании Changi Airports International и Сбербанка. Долю в головной компании холдинга «Базэл аэро» (входят четыре аэропорта: Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик) — кипрской Transport AMD — Сбербанк купил за $120 млн, 30% — Changi за $200 млн, 50% плюс одна акция Дерипаска оставил за собой у холдинга «Базовый элемент».

В ноябре 2016 года ​«Базовый элемент», Changi и Российский фонд прямых инвестиций объявили о покупке аэропорта Владивостока. Стороны будут владеть равными долями — по 33,3%. Покупателем выступил аэропорт Шереметьево. Сумма сделки не раскрывалась, два источника РБК, знакомых с ее условиями, называли сумму 6 млрд руб.

В сентябре 2017 года РФПИ и арабские инвесторы закрыли сделку по покупке у ВТБ 25% акций компании Thalita Trading Limited (Thalita) холдинговой компанией консорциума «Воздушные ворота Северной столицы». Объем инвестиций оценивался более чем в $200 млн. В результате сделки у ВТБ осталось 25%, еще 24,99% — у катарского государственного инвестфонда Qatar Investment Authority (QIA) и 25,01% — у немецкого холдинга Fraport.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: Qatar Airways , Внуково
Материалы по теме
СМИ узнали о подготовке к покупке Qatar Airways доли во Внуково Бизнес
Сбербанк рефинансирует кредиты Внуково на 9 млрд руб. Бизнес
Бывшего главного инспектора таможни Внуково осудили по делу о контрабанде Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.