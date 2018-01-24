В преддверии победы

Штаб Владимира Путина проведет в феврале серию патриотических митингов

Серия патриотических митингов пройдет 3 февраля по стране. Акции будут организованы при участии избирательного штаба Владимира Путина, на митинг может прийти и сам президент, рассказали источники РБК

Владимир Путин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Патриотизм на площадях

Патриотические митинги, приуроченные к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, пройдут 3 февраля в Москве и крупных российских городах. Об этом РБК рассказали три источника, близких к Кремлю. «Митинги — за страну, за единство», — пояснил один из собеседников РБК. «Тема — единение, но в том числе митинги, возможно, будут направлены против американских санкций», — сказал еще один близкий к Кремлю источник РБК.

Тема санкций действительно может быть затронута, но это зависит от того, какие действия к данному моменту предпримут США, а также «захотят ли поднять вопрос о санкциях активисты», которые будут выступать на митинге, пояснил другой близкий к администрации президента источник РБК.

К 29 января Минфин США должен завершить подготовку так называемого кремлевского доклада, в котором, как ожидается, будут упомянуты приближенные к высшей российской власти бизнесмены. Впоследствии они могут стать объектом американских санкций.

Годовщина победы в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. В этот день Владимир Путин посетит Волгоград, где примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине битвы, ранее сообщал РБК.

Дата 3 февраля выбрана для митингов потому, что «именно на следующий день после победы в Сталинградской битве об этом было сообщено миру», говорит один из собеседников РБК.

Где пройдет акция в Москве, пока неясно — обсуждается три возможных места его проведения, но не выбрано пока ни одно, уточнил собеседник, близкий к Кремлю. Организация акций проходит при участии избирательного штаба Владимира Путина, сказали два близких к администрации президента источника РБК. Не исключено, что на митинг придет и сам глава государства, добавил один из них.

Пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов сказал РБК, что организация всех мероприятий «находится в разработке». От дальнейших комментариев он отказался. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Путин может прийти на акцию.

Во время президентской кампании 2012 года, когда прошло несколько массовых митингов протеста, состоялось два масштабных мероприятия, в свою очередь организованных властью.

4 февраля 2012 года на Поклонной горе в Москве под лозунгом «Нам есть что терять» прошел «антиоранжевый» митинг. Эта акция была организована в противовес оппозиционному митингу на проспекте Сахарова, проходившему в тот же день. 23 февраля на стадионе «Лужники» состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Он прибыл на мероприятие и лично выступил перед собравшимися.

Зачем нужны митинги

Проведение митингов преследует несколько целей, говорит политолог Михаил Виноградов. Во-первых, это создание информационного повода; во-вторых, способ избежать «избыточной раздачи предвыборных обещаний» и возможность «увести повестку от темы предвыборной программы, где все же сложно рассчитывать на ошеломительный креатив, в сторону более размытой темы консолидации нации вокруг гордости дедами», рассуждает эксперт. «В целом шаг логичен с точки зрения заполнения повестки, однако он показывает, что уникальность и неповторимость креатива не является для штаба самоцелью, и они открыты к заимствованиям из прошлых кампаний Путина», — констатирует эксперт.

Организация митингов — это обычный, распространенный в мировой практике предвыборный ход, поясняет политолог Андрей Колядин. «Подобного рода мероприятия проходят регулярно во время избирательных кампаний, их проведение не выходит за рамки традиционных мобилизационных методов», — добавляет он. Конечно, кто-то может сказать, что Путин и так выиграет, а значит, и кампанию можно не вести, «но это не так», говорит Колядин. «Митинги — это один из элементов повышения явки, они действуют и как мобилизационный проект. Допустим, люди, которые еще не решили, пойдут ли они на выборы, могут увидеть, что к кампании присоединились доверенные лица президента, известные артисты. И человек, увидев это, может решить: я и сам пойду [голосовать]», — резюмирует эксперт.