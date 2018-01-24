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В преддверии победы
Газета № 012 (2736) (2401) 23 янв, 20:05
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В преддверии победы
Штаб Владимира Путина проведет в феврале серию патриотических митингов
Серия патриотических митингов пройдет 3 февраля по стране. Акции будут организованы при участии избирательного штаба Владимира Путина, на митинг может прийти и сам президент, рассказали источники РБК
Владимир Путин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Патриотизм на площадях

Патриотические митинги, приуроченные к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, пройдут 3 февраля в Москве и крупных российских городах. Об этом РБК рассказали три источника, близких к Кремлю. «Митинги — за страну, за единство», — пояснил один из собеседников РБК. «Тема — единение, но в том числе митинги, возможно, будут направлены против американских санкций», — сказал еще один близкий к Кремлю источник РБК.

Тема санкций действительно может быть затронута, но это зависит от того, какие действия к данному моменту предпримут США, а также «захотят ли поднять вопрос о санкциях активисты», которые будут выступать на митинге, пояснил другой близкий к администрации президента источник РБК.

К 29 января Минфин США должен завершить подготовку так называемого кремлевского доклада, в котором, как ожидается, будут упомянуты приближенные к высшей российской власти бизнесмены. Впоследствии они могут стать объектом американских санкций.

Годовщина победы в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. В этот день Владимир Путин посетит Волгоград, где примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине битвы, ранее сообщал РБК.

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Политика

Дата 3 февраля выбрана для митингов потому, что «именно на следующий день после победы в Сталинградской битве об этом было сообщено миру», говорит один из собеседников РБК.

Где пройдет акция в Москве, пока неясно — обсуждается три возможных места его проведения, но не выбрано пока ни одно, уточнил собеседник, близкий к Кремлю. Организация акций проходит при участии избирательного штаба Владимира Путина, сказали два близких к администрации президента источника РБК. Не исключено, что на митинг придет и сам глава государства, добавил один из них.

Пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов сказал РБК, что организация всех мероприятий «находится в разработке». От дальнейших комментариев он отказался. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Путин может прийти на акцию.

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Во время президентской кампании 2012 года, когда прошло несколько массовых митингов протеста, состоялось два масштабных мероприятия, в свою очередь организованных властью.

4 февраля 2012 года на Поклонной горе в Москве под лозунгом «Нам есть что терять» прошел «антиоранжевый» митинг. Эта акция была организована в противовес оппозиционному митингу на проспекте Сахарова, проходившему в тот же день. 23 февраля на стадионе «Лужники» состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Он прибыл на мероприятие и лично выступил перед собравшимися.

Зачем нужны митинги

Проведение митингов преследует несколько целей, говорит политолог Михаил Виноградов. Во-первых, это создание информационного повода; во-вторых, способ избежать «избыточной раздачи предвыборных обещаний» и возможность «увести повестку от темы предвыборной программы, где все же сложно рассчитывать на ошеломительный креатив, в сторону более размытой темы консолидации нации вокруг гордости дедами», рассуждает эксперт. «В целом шаг логичен с точки зрения заполнения повестки, однако он показывает, что уникальность и неповторимость креатива не является для штаба самоцелью, и они открыты к заимствованиям из прошлых кампаний Путина», — констатирует эксперт.

Организация митингов — это обычный, распространенный в мировой практике предвыборный ход, поясняет политолог Андрей Колядин. «Подобного рода мероприятия проходят регулярно во время избирательных кампаний, их проведение не выходит за рамки традиционных мобилизационных методов», — добавляет он. Конечно, кто-то может сказать, что Путин и так выиграет, а значит, и кампанию можно не вести, «но это не так», говорит Колядин. «Митинги — это один из элементов повышения явки, они действуют и как мобилизационный проект. Допустим, люди, которые еще не решили, пойдут ли они на выборы, могут увидеть, что к кампании присоединились доверенные лица президента, известные артисты. И человек, увидев это, может решить: я и сам пойду [голосовать]», — резюмирует эксперт.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Владимир Путин , Дмитрий Песков , Андрей Кондрашов
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