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8,5 млрд на возврат
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8,5 млрд на возврат
Газета № 012 (2736) (2401) Бизнес, 23 янв, 15:01
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8,5 млрд на возврат
Группа «Дикси» договорилась о делистинге
Группа «Дикси» договорилась о выкупе акций у своего крупнейшего миноритария — фонда Prosperity Capital Management — за 8,5 млрд руб. Это позволит четвертому по выручке ретейлеру провести запланированный делистинг на бирже
Фото: Олег Яковлев / РБК

Минус миноритарий

Группа «Дикси» достигла соглашения о выкупе акций со своим крупнейшим миноритарным акционером — фондом Prosperity Capital Management. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

Цена выкупа составит 340 руб. за акцию. Приобретение пакета размером более 20% будет проведено в течение первой половины 2018 года в несколько этапов. Сумма сделки должна составить более 8,5 млрд руб. На момент закрытия торгов во вторник, 23 января, акции «Дикси» на Московской бирже подорожали на 1,2%, до 331 руб.

Кому принадлежит «Дикси»

Группа «Дикси», четвертый по размеру выручки ретейлер в России, управляет одноименными магазинами, а также супермаркетами «Виктория» и гипермаркетами «Мегамарт». Основной акционер компании — кипрская Dixy Holding Limited, фактический контроль над группой осуществляет Игорь Кесаев (занимает в последнем рейтинге Forbes «200 богатейших людей России» 41-е место с состоянием $2,4 млрд).

Prosperity Capital Management — один из крупнейших инвестфондов, ориентирующийся на вложения в Россию и страны бывшего СССР. Всего под управлением фонда находятся активы на $3,9 млрд, указано на сайте фо​нда.

Совет директоров «Дикси» принял решение о делистинге на Московской бирже 23 ноября 2017 года. Тогда Prosperity Capital Management сообщил, что не поддерживает этот шаг, и проголосовал против делистинга на собрании акционеров. Если бы «Дикси» не удалось договориться с Prosperity Capital Management, проведение делистинга могло затянуться, указывает старший аналитик банка «Уралсиб» Константин Белов. Компания должна была бы выкупить у проголосовавшего против делистинга миноритария его пакет, но по закону на этот выкуп она могла направить не более 10% от стоимости своих чистых активов, или около 4,5 млрд руб. Стоимость пакета фонда почти вдвое превышала эту сумму.

Акции выкупит АО «Дикси Юг», дочерняя компании группы «Дикси». В рамках соглашения она уже увеличила свою долю в ПАО «Дикси Групп» до 75,12% акций и должна направить акционерам обязательное предложение о выкупе их доли, поясняется в сообщении группы.

Сторонам удалось достичь соглашения при условии, что «Дикси» завершит процедуру делистинга с Московской биржи только после исполнения своих обязательств перед акционерами. По словам директора Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко, все миноритарии компании получат возможность продать свои акции по 340 руб. Соглашение с Prosperity позволяет всем миноритарным акционерам реализовать свое право по продаже акций на равных условиях и в едином формате, подтвердил гендиректор «Дикси» Сергей Беляков.

Prosperity Capital Management вошел в капитал «Дикси» в 2007 году в ходе первичного размещения акций сети на Московской бирже. Тогда фонд получил 9,26% ретейлера и впоследствии наращивал свою долю. Всего «Дикси» во время IPO привлекла около $360 млн, цена была определена по нижней границе диапазона — $14,4 за бумагу.

Дошли до делистинга

Выручка «Дикси» в 2017 году сократилась на 9%, до 282 млрд руб. — продажи ретейлера показывали падение на протяжении всего года. Сопоставимые продажи сократились на 10,9%. Для сравнения: выручка крупнейшего российского ретейлера — X5 Retail Group — возросла за 2017 год более чем на четверть, до 1,28 трлн руб.

Худшие результаты показал основной формат сети — магазины у дома «Дикси», выручка которых снизилась на 11,3% в 2017 году. Компании пришлось закрыть больше всего магазинов этого формата — 112 за 2017 год. Всего в течение года группа закрыла 127 магазинов и открыла 28 новых (на конец года у компании их насчитывалось 2,7 тыс.), торговая площадь сократилась на 2,7%. Рост продаж «Дикси» замедлился еще в 2016 году, тогда же компания показала убыток в размере 2,8 млрд руб.

В 2017 году «Дикси» совершенствовала и оптимизировала операционную модель сети. По словам гендиректора компании Сергея Белякова, в планах «Дикси» на 2018 год — возобновление роста выручки и сопоставимых продаж.

Результаты «Дикси» показывают, что покупательная способность населения осталась слабой, что привело к более прагматичному поведению и низкой инфляции, констатировали аналитики Credit Suisse. «Дикси» показывала не лучшие результаты за последний год и проведение делистинга — вполне закономерное решение, считает Белов. По его словам, это может в том числе говорить о предпродажной подготовке: российский рынок продовольственного ретейла низко консолидирован по сравнению с развитыми рынками. Конкуренты сети, например «Пятерочка», наращивают долю на рынке, а «Дикси» с такими результатами проще продать свой бизнес более крупной сети, отмечает Белов.

Основной акционер не планирует продажу ретейлера и выкупает акции с биржи, потому что считает их недооцененными, утверждает источник РБК, знакомый с ситуацией. Представитель «Дикси» отказался от комментариев.

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: «Дикси» , делистинг , Prosperity Capital Management
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