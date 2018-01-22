Мэр воздействия

С чем связано задержание главы Махачкалы

Обвинение мэра Махачкалы в махинациях с землей — это первое, но не последнее громкое уголовное дело в Дагестане после смены главы республики, считают опрошенные РБК эксперты. Источники связывают мэра с врио премьера Дагестана

Муса Мусаев (Фото: Сергей Расулов / NewsTeam / ТАСС)

Махинации с землей

В отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева возбуждено уголовное дело, сообщила ​утром в пятницу, 19 января, пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Главу дагестанской столицы подозревают в превышении полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК). По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о предоставлении Арскому кирпичному заводу (ОАО «АСПК») в собственность земельного участка за плату в размере 1,1 млн руб., следует из пресс-релиза СКР. Переданные земли стоимостью 81 млн руб. входили в собственность Республики Дагестан.

В администрации Махачкалы и в доме мэра прошли обыски, рассказал РБК старший помощник руководителя СУ СК по Дагестану Расул Темирбеков. «Изъяты документы, которые могут иметь значение для дела», — сообщил он и добавил, что обычно по делам такой категории следствие выступает с ходатайством об отстранении от должности. Мусаева поместили в изолятор временного содержания, сообщил вечером в пятницу агентству «Интерфакс-Юг» информированный источник.

Мусу Мусаева силовики увезли из дома в шесть часов утра на служебной машине, но не в наручниках, отметил источник издания «Кавполит». Для градоначальника обыски стали полной неожиданностью — мэр планировал провести совещание и отменил его в полной растерянности, сообщил «Черновик». По информации журналистов, во время обыска в здании администрации Махачкалы силовики выломали двери рабочего кабинета заместителя мэра Курбана Курбанова, который курирует в мэрии капитальное строительство. Издание уточняет, что в мэрии работали в том числе сотрудники Генпрокуратуры, прибывшие в республику для проведения масштабных проверок органов власти. 13 января глава республики Владимир Васильев рассказал о скором приезде в Дагестан специальной группы из Москвы. Прокуроров заинтересовало соблюдение требований земельного, градостроительного и природоохранного законодательства в столице Дагестана — проверка была инициирована генпрокурором России Юрием Чайкой.

Визиту предшествовали сигналы со стороны республиканского управления Федеральной антимонопольной службы о нарушениях в мэрии. 26 декабря антимонопольщики обвинили комитет по управлению имуществом администрации Махачкалы в ограничении доступа к торгам по продаже недостроенного здания с земельным участком. В ноябре УФАС сообщило, что за три месяца мэрия Махачкалы незаконно изменила виды разрешенного использования 12 земельных участков общей площадью более 7,5 тыс. кв. м.

16 января Счетная палата республики опубликовала результаты собственной проверки деятельности администрации Махачкалы, по итогам которой заявила о нарушениях на общую сумму почти 3 млрд руб. Среди претензий Счетной палаты: нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, завышение стоимости строительных работ, нарушения при муниципальных закупках. Мусаев — не первый мэр Махачкалы, столкнувшийся с уголовным делом. В 2013 году силовики арестовали Саида Амирова, возглавлявшего столицу республики с 1998 года. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за подготовку террористического акта, посягательство на жизнь следователя СКР и другие преступления.

Муса Мусаев родился в 1966 году в Махачкале. В конце 1990-х перешел из банковской сферы в правительство республики — с 1999 по 2009 год занимал пост первого замруководителя финансового управления Министерства финансов Дагестана, затем работал на схожей позиции в финансовом управлении махачкалинской администрации. С 2011 по 2013 год возглавлял управление финансово-бюджетного контроля в республиканском Минфине, затем был назначен министром строительства республики. В 2015 году Мусаев стал мэром Махачкалы.

В ожидании чисток​

Уголовное дело против мэра последовало через три месяца после смены руководства республики. В октябре прошлого года врио главы Дагестана в рамках серии перестановок в губернаторском корпусе стал Владимир Васильев — генерал-полковник полиции в отставке и экс-замсекретаря Совбеза. До назначения он занимал пост вице-спикера Госдумы (в нижней палате Васильев был депутатом с четвертого по седьмой созыв). На посту главы Дагестана Васильев сменил Рамазана Абдулатипова, для которого отставка, по словам источников РБК в его окружении, была совершенно неожиданной. После ухода с поста главы республики Абдулатипов стал специальным представителем президента России по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с прикаспийскими государствами.

По словам источника «Интерфакса», задержание мэра явилось результатом расследования, проведенного управлением ФСБ России по Дагестану при содействии аппарата врио главы республики.​ После прихода Васильева была анонсирована серьезная работа проверяющих органов, и ее жертвами могут стать очень многие чиновники, работающие в сфере земельных отношений, прокомментировал РБК старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин. По его словам, земельные отношения в Дагестане предельно запутанны из-за особенностей местного законодательства, и любого чиновника, который этими вопросами занимается, «поймать вообще не проблема».

Дело против Мусаева — это знак, который «новый глава республики Владимир Васильев подает коррумпированным чиновникам региона», считает главред сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов. «Сейчас десятки, а может, сотни чиновников плохо спят и дрожат не только из-за своей будущей карьеры, но и из-за своей свободы и несвободы», — подчеркнул он. Задержание мэра Махачкалы он связывает и с попыткой Васильева «за​​воевать сердца» рядовых дагестанцев перед президентскими выборами.

Человек премьера

«Васильев обещал перемены, их от него ждали, вот они и начались, — прокомментировал РБК источник, близкий к администрации Дагестана. — У Мусаева было много проблем за время мэрства: при нем и водой люди травились, ​и собак отстреливали массово, и с транспортом коллапс произошел, и мусорный кризис был».

«С одной стороны, Мусаев сильно обновил и омолодил мэрию, в городе много хороших новшеств, но в то же время есть и много претензий к качеству этих новшеств, к общественным слушаниям и согласованиям с жителями», — рассказал РБК на условиях анонимности республиканский чиновник.

Скандал с сыном В мае полицейские остановили в Махачкале Mercedes сына мэра Бадрудина Мусаева за езду по встречной. В ходе конфликта Мусаев-младший подрался со стражами порядка и попытался завладеть полицейской машиной и пистолетом. В июне 2016 года ему предъявили официальное обвинение в применении насилия и публичном оскорблении представителя власти, но через месяц прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела. В декабре 2016 года прокуратура все же утвердила обвинительное заключение, но в сентябре прошлого года Советский районный суд Махачкалы оправдал Мусаева. В середине января Верховный суд Дагестана постановил отменить ранее вынесенный оправдательный приговор из-за неоднократной неявки Мусаева в суд.

«Мусаев был человеком врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, поэтому можно считать, что это удар по премьеру», — сказал РБК источник, близкий к руководству Дагестана. Гамидов в 1990-х годах возглавлял правление махачкалинского коммерческого банка «Эльбин» — именно в этом кредитном учреждении с 1993 по 1999 год Мусаев работал начальником валютно-экономического отдела.

Мусаева можно назвать человеком влиятельного врио премьер-министра республики Абдусамада Гамидова, подтвердил РБК Григорий Шведов. Мусаев долго работал с Гамидовым, но в последние годы стал усиливаться и становиться самостоятельной политической фигурой, уточнил РБК один из республиканских чиновников.​ Премьер республики комментариев РБК по этому поводу не предоставил.

Экс-глава республики Рамазан ​Абдулатипов сказал РБК, что он не судья и не прокурор, чтобы определять справедливость уголовного дела в отношении мэра, но добавил, что до Мусаева он сменил трех мэров и последнему достался «уничтоженный город». «Он показал себя наиболее эффективным руководителем, восстановил обеспечение города водой, работу общественного транспорта, благоустройство улиц и дворов», — отметил экс-глава Дагестана, выразив удивление, почему силовиков не интересовали куда более крупные махинации в земельной сфере при прошлом мэре.​ Близкий к руководству республики источник РБК связал публичную позицию Абдулатипова с самозащитой, поскольку именно при нем Мусаев занял пост мэра.