Объединенный полет

Правительство обсуждает передачу ОАК госкорпорации «Ростех»

Глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил переговоры о передаче Объединенной авиастроительной корпорации под контроль госкорпорации «Ростех». По его словам, «Ростех» готов инвестировать 30–40 млрд руб. в производство МС-21

Денис Мантуров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«Ростех» поможет MC-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК подтвердил, что в правительстве обсуждается передача Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) под контроль госкорпорации «Ростех».​ «Связана она [проработка вопроса передачи ОАК под контроль «Ростеха»] была в первую очередь с тем, что требуется дополнительное финансирование для разработки авиационной техники, в частности МС-21», — сказал Мантуров. По его словам, Минпромторг совместно с Минфином вышли с такой инициативой и проработали ее с другими ведомствами.

Этот вопрос уже обсуждался на наблюдательном совете «Ростеха», рассказал Мантуров (возглавляет набсовет госкорпорации). «Ростех» поддержал эту инициативу с точки зрения предоставления инвестиций на трехлетку от 30 до 40 млрд руб. из собственной прибыли предприятия, для того чтобы обеспечить своевременность реализации программы МС-21», — сообщил он.

Представитель «Ростеха» подтвердил РБК, что вопрос действительно обсуждался с федеральными органами власти. «Речь идет о важном для авиации, промышленности и в целом для страны проекте, которому нужны инвестиции. Если решение о вхождении ОАК в состав «Ростеха» будет принято, корпорация может выделить на развитие проекта гражданского самолета МС-21 порядка 30 млрд руб. в течение трех лет», — сказал он.

Решение о реализации проекта ближне-среднемагистрального самолета МС-21, разработкой которого занимается корпорация «Иркут», было принято еще в 2007 году, но первые летные испытания начались только в мае 2017 года. Общий объем инвестиций в программу превышает 100 млрд руб. (данные на середину 2016 года). В ОАК и «Иркуте» РБК не смогли оперативно предоставить более свежие данные по инвестициям.

Сейчас 92,31% ОАК принадлежит Росимуществу, 4,47% — ВЭБу, остальное (3,22%) — у частных акционеров, говорится на сайте корпорации. В состав ОАК входит около 30 компаний военного и гражданского профиля, в числе которых «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), корпорация «Иркут», «Туполев», «Ильюшин Финанс Ко.», «Авиастар-СП», РСК «МиГ». Выручка по итогам 2016 года достигла 417 млрд руб., из которых около 80% пришлось на военный сегмент. Чистый убыток составил 4,5 млрд руб. За 2016 год был произведен 141 самолет. Основными проектами в гражданском сегменте являются самолеты SSJ100 и МС-21. Также ведется работа по Ил-96-400М и российско-китайскому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету.

Идеи о вхождении ОАК в «Ростех» появлялись в течение нескольких лет. Но только в прошлом году были озвучены публично. В марте 2017 года в эфире телеканала «Россия 24» глава госкорпорации Сергей Чемезов анонсировал, что ОАК может быть включена в состав «Ростеха». На следующий день, 15 марта, вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что не считает необходимым включить ОАК в состав «Ростеха». «Объединенная авиастроительная корпорация существует отдельно. В этом году у нас очень важный процесс поглощения и интеграции в «Ростех» Уралвагонзавода. Я думаю, что сейчас «Ростеху» точно не до ОАК», — сказал он (цитата по ТАСС).

Принятие окончательного решения по передаче ОАК зависит от президента Владимира Путина, сказал РБК Мантуров. «Я думаю, что мы точно на уровне правительства выработаем единое решение и выйдем с этой инициативой, уже согласованной с президентом», — добавил он.

Представитель ОАК пояснил РБК, что целевая структура и конфигурация активов авиастроения — это решение акционера. Вне зависимости от принятого решения корпорация будет реализовывать приоритетные задачи, сказал он.

Неудачный опыт

Первым крупным проектом в области гражданской авиации для ОАК стал SSJ100 (его производит ГСС). В коммерческую эксплуатацию самолет поступил в 2016 году. Как ранее сообщал РБК, с ростом парка технические показатели самолетов снижались (по данным на март 2017 года). А самолеты, переданные авиакомпаниям, простаивают, писали «Ведомости». При этом сам производитель позже сообщил о росте надежности самолетов SSJ100, которая увеличилась с 96,94% в июле 2016 года до 97,85% в июне 2017-го.

​Как отмечает руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров, при эксплуатации SSJ100 часто возникают трудности, которые связаны с допущенными ГСС ошибками в проекте. «ГСС привлекала иностранных поставщиков комплектующих, давая им эксклюзивное право на поставку. В результате поставщики завышали цены и не всегда оперативно исправляли производственные дефекты», — рассказывает он. 12 января агентство Bloomberg сообщило о том, что мексиканская авиакомпания Interjet использовала компоненты четырех SSJ100 в качестве запчастей для остальных 18 самолетов. Но через несколько дней Interjet это опровергла.

Напрямую сравнивать проекты SSJ100 и МС-21 не стоит, оговаривается Гусаров: их выпускают разные корпорации (ГСС и «Иркут»), и МС-21 создается исключительно на деньги государства. «Конечно, у каждого нового самолета есть «детские болезни», а МС-21 — это действительно революционный проект (процент нововведений высок), но надеюсь, что в случае с этим проектом ошибки были учтены», — заключает он. ​