Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,29 56,52 EUR Нал. 69,83 68,95 USD Бирж. 56,75 +0,26 EUR Бирж. 69,37 +0,21 USD ЦБ. 56,59 +0,20 EUR ЦБ. 69,17 +0,15 EUR/USD 1,22 +0,00 BTC/USD Бирж. 11055,24 -48,92 MOEX 2277,89 +0,89% RTS 1264,70 +0,29% Brent 69,52 +0,10% DJIA 26115,65 +1,25% Nasdaq 7298,28 +1,03% FTSE 7725,43 -0,39%
Украина реверсирует к России
Лента новостей
По скандальной книге Вулффа об администрации Трампа снимут сериал 07:41, Политика В психоневрологическом интернате в Кузбассе обнаружили радиоактивный газ 07:07, Общество СМИ узнали о взятке следователям в $5 млн за освобождение Итальянца 06:34, Общество Трамп рассказал о нелюбви к спортзалу и пожаловался на еду в Белом доме 06:34, Политика В Бразилии грабители потребовали биткоины при нападении на обменник 06:08, Общество Режиссер заявил об обвинении Родченковым британских спортсменов в допинге 05:34, Общество В США зампрокурора застрелил подростка в зале суда 04:57, Общество СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока 04:37, Общество «Фонтанка» сообщила о задержании главы разведки Центра «Э» в Петербурге 04:28, Общество Британская палата общин приняла законопроект о выходе из ЕС 04:17, Политика В Пентагоне опровергли создание нового вооруженного формирования в Сирии 03:35, Политика WADA ответила на расследование СКР против Родченкова 03:21, Общество Трамп обвинил Россию в помощи Северной Корее 02:34, Политика В Ингушетии возбудили уголовное дело после поджога офиса «Мемориала» 02:34, Общество В шведском Мальмё произошел взрыв у полицейского участка 02:11, Общество В Москве локализовали пожар на рынке «Садовод» 01:48, Общество Журналист назвал местью отказ пустить его в заксобрание Петербурга 01:36, Общество Армена Джигарханяна госпитализировали из здания театра в Москве 01:25, Общество Тиллерсон пообещал оставить войска США в Сирии после разгрома ИГ 01:12, Политика В Госкино Украины сообщили о запрете властей на показ «Матильды» в стране 00:35, Общество Руководство Тимирязевки объяснило увольнение протестовавшего декана 00:23, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 00:22, РБК и МегаФон За что ФСБ задержала экс-руководителя службы безопасности Березовского 00:08, Общество Адвокат Януковича рассказал о его планах вернуться на Украину 00:06, Политика «Маскировка проблемы»: о каких рисках предупредили эксперты Давоса 17 янв, 23:51, Экономика Под Ростовом-на-Дону три боевых самолета приземлились на шоссе 17 янв, 23:46, Общество МИД России осудил международную встречу по КНДР в Ванкувере 17 янв, 23:23, Политика В Россию вылетел самолет с застрявшими в Мексике туристами 17 янв, 23:17, Общество
Украина реверсирует к России
Газета № 008 (2732) (1801) Бизнес, 17 янв, 15:53
0
Украина реверсирует к России
«Нафтогаз» готов возобновить сотрудничество с «Газпромом»
В Киеве сочли привлекательной цену российского газа и заявили о готовности возобновить закупки. Впрочем, для этого «Нафтогазу» придется погасить долг на $2 млрд и внести предоплату
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Дешевле, чем в Европе

«Нафтогаз» готов закупать газ у «Газпрома» и считает его цену привлекательной, заявил глава украинской компании Андрей Коболев. «Цена, по которой «Газпром» обязан продать нам газ, является привлекательной, и мы, как компания, считаем, что этим экономическим бенефитом необходимо пользоваться. Обязательство «Газпрома» продать нам газ объемом 5 млрд куб. м по цене ниже европейской мы считаем позитивным», — сказал он. Позже он добавил, что компания намерена возобновить закупки газа у «Газпрома» уже в первом квартале 2018 года.

Стокгольмский арбитраж, который рассматривал спор «Газпрома» и «Нафтогаза» из-за контракта на поставку газа на Украину, 22 декабря 2017 года обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный в 2014–2015 годах газ и снизил годовой объем закупок по контракту с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м, при этом оставив обязательное условие («бери или плати») по закупке 80% этого объема — не менее 4 млрд куб. м в год до истечения срока контракта в конце 2019 года. Украина перестала покупать газ у России в ноябре 2015 года и перешла на поставки из Европы — от европейских компаний и трейдеров.

Судись или плати: кто победил в тяжбе «Газпрома» и «Нафтогаза»
Бизнес

По словам главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, компания в ближайшие дни планирует начать переговоры с «Газпромом» по исполнению этого судебного решения. «Цена на российский газ по контракту с «Нафтогазом» рассчитана по формуле, определенной Стокгольмским арбитражем. Хотели бы особо подчеркнуть, что эта цена европейская и из нее не подлежат вычету расходы на транспортировку газа от европейских хабов до Украины», — говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома», потупившем в РБК. По словам представителя «Газпрома», в соответствии с этой ценой российская компания выставила Украине предварительные счета за январь и февраль, но предоплаты пока не получила. ​

В Стокгольме стороны договорились об обновленной формуле цены для поставок газа «Газпрома» на Украину с привязкой к спотовой цене газа на европейском хабе NCG (Net Connect Germany), пояснил РБК источник в «Газпроме». В формуле фигурирует небольшая надбавка к цене на этом хабе, компромиссная для обеих сторон спора, сказал он. Цена газа для Украины окажется никак не ниже той, что прописана у «Газпрома» в долгосрочных контрактах с Германией или Австрией, но все равно она будет выгоднее для покупателя, чем цена у европейских трейдеров, утверждает собеседник РБК. По его словам, в среду, 17 января, газ на NCG стоил около $240 за 1 тыс. куб. м, а трейдеры продают его на 15% дороже, или на $36 за 1 тыс. куб. м. Размер надбавки по новой формуле источник не уточнил.

Цены на газ из Европы имеют ту же самую расчетную базу — NCG плюс стоимость транспортировки от хаба до западной украинской границы, это предусмотрено постановлением правительства Украины от 27 апреля 2016 года, подтверждает заместитель генерального директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Авансы и долги

Объем экспорта российского газа в Европу в 2017 году увеличился на 8,1%, достигнув рекордных 193,9 млрд куб. м, сообщала пресс-служба «Газпрома». В случае возобновления поставок на Украину экспорт в Европу в 2018 году может сократиться на 4–5 млрд куб. м газа, отмечает источник в «Газпроме». Отказавшись от прямых закупок российского газа, Киев фактически приобретал его у посредников — европейских компаний и трейдеров, которые поставляли его по трубе в обратном направлении (реверсные поставки) из Европы на Украину, поясняет он. Поэтому и нужно будет исключить эти объемы из европейских поставок «Газпрома». Для российской компании в этом случае ничего не поменяется, если «Нафтогаз» будет платить вовремя и по согласованной в Стокгольме цене, заключает собеседник РБК.

Однако для возобновления закупок у «Газпрома» «Нафтогаз» должен погасить долг в размере $2 млрд и внести аванс, предупреждает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.​ За каждый день просрочки на сумму долга начисляется пени в размере 0,03% начиная с 22 декабря 2017 года. «В отношении той суммы долга, которая определена арбитражем, мы ожидаем от украинской стороны скорейшего исполнения решения. Тем более что каждый день $600 тыс. штрафов и пени начисляются украинской стороне. До сих пор они присужденную сумму не оплатили», — говорил 16 января зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

В последние два года топ-менеджеры «Нафтогаза» утверждали, что компания получает чистую прибыль в размере более $1 млрд в год, напоминает Гривач. Кроме того, можно договориться о компенсации долга за счет текущих платежей за транзит российского газа в Европу, допускает он. К тому же в Стокгольме рассматривается второй спор «Газпрома» и «Нафтогаза» вокруг стоимости транзита российского газа через Украину, решение по которому, как ожидается, будет вынесено 28 февраля. «Нафтогаз» рассчитывает получить доплату за транзит в размере от $6,5 млрд до $16 млрд. Если украинская сторона добьется какой-либо компенсации, взаимозачет требований останется на усмотрении сторон, говорит руководитель практики международных судебных споров и арбитража Art de Lex Артур Зурабян.​

До смены власти на Украине в 2014 году эта страна была одним из крупнейших покупателей российского газа наравне с Германией. По контракту, подписанному в 2009 году тогдашним премьер-министром страны Юлией Тимошенко, Украина была обязана покупать в России 52 млрд куб. м газа в год, причем 40 млрд из них по условию «бери или плати». На деле Киев никогда не покупал столько газа в России: в 2009 году Украина купила 38 млрд куб. м газа, а к 2013 году поставки сократились до 25,8 млрд куб. м. В 2015 году с учетом поставок в непризнанные ДНР и ЛНР поставки «Газпрома» на Украину составили всего 7,8 млрд куб. м.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: «Газпром» , «Нафтогаз Украины» , Стокгольмский арбитраж , экспорт газа
Материалы по теме
«Газпром» не станет обжаловать решение суда по спору с «Нафтогазом» Экономика
«Нафтогаз» назвал преимущества покупки газа у России после решения суда Бизнес
Судись или плати: кто победил в тяжбе «Газпрома» и «Нафтогаза» Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.