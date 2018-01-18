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Приложились как следует
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Приложились как следует
Газета № 008 (2732) (1801) Технологии и медиа, 17 янв, 17:08
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Приложились как следует
Россия вошла в топ-10 стран по тратам пользователей в Google Play
Россияне потратили на мобильные приложения в 2017 году $580 млн, подсчитали аналитики App Annie. При этом Россия впервые вошла в десятку крупнейших стран по уровню выручки в магазине Google Play
Фото: Philip Toscano / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / TASS

По итогам 2017 года Россия впервые вошла в десятку крупнейших стран по объему трат пользователей на приложения, размещенные в магазине Google Play, следует из отчета аналитической компании App Annie (есть у РБК). В прошлом году страна занимала 11-ю строчку этого рейтинга. В магазине приложений для iOS App Store страна, как и прежде, не входит в десятку и занимает то же 12-е место, как и в 2016 году.

Суммарно в магазинах приложений (учитывались расходы в App Store, Google Play и сторонних Android-магазинах; без вычета комиссии магазинов) россияне за прошедший год потратили $580 млн. Для сравнения: в 2016 году этот показатель составил $420 млн, в 2015 году — $350 млн (рост за три года — 65%). В целом​ в мире расходы потребителей на приложения в прошлом году составили $86 млрд. Лидерами рейтинга по тратам на приложения в Google Play были Япония, США, Южная Корея, Германия и Тайвань, а в App Store — Китай, США, Япония, Великобритания и Южная Корея.

По числу скачиваний приложений и в App Store, и в Google Play Россия осталась, как и год назад, на пятом месте в мире. Всего в 2017 году в мире пользователи скачали приложения 175 млрд раз, в России — 4,3 млрд раз.

«Последние два года ведущие страны показывают двузначный рост расходов потребителей. <...> Мы предполагаем, что подобная тенденция повторится и в других формирующихся экономиках — в России, Бразилии и Юго-Восточной Азии», — говорится в отчете.

В App Annie отметили, что расходы пользователей из России стремительно растут и это свидетельствует о том, что рынок становится более зрелым. «Именно в это время компаниям стоит заниматься монетизацией своих сервисов. Все успешные приложения проходят одни и те же стадии: привлечение пользователей, увеличение вовлеченности и только потом монетизация», — сказал РБК представитель компании.

Среди издателей наиболее доходных в России приложений для обеих платформ упоминаются российские компании Mail.Ru Group, «Яндекс» и «Литрес», а также InterActive Corp. из США (развивает приложение Tinder) и Badoo из Великобритании.

Ажиотажные загрузки

Среди тенденций прошлого года аналитики App Annie отметили рост времени, которое проводят в мобильных сервисах: в среднем каждый пользователь потратил 1,5 месяца в 2017 году на приложения. В Индонезии, например, в мобильных сервисах проводили 240 минут в день, в США — 150 минут, в России — 140 минут.

Также в App Annie отметили бурный рост приложений, связанных с криптовалютами. Причем их популярность напрямую зависела от стоимости денежных активов: например, количество пользователей ведущих приложений по работе с криптовалютами росло вместе с ценой биткоина. «Пики и спады на рынках и впредь будут отражаться на использовании приложений», — заключают эксперты.

Продолжают активно развиваться и приложения для мобильного шопинга: ноябрь 2017 года стал для него самым значительным месяцем в истории. В день холостяка (11 ноября) AliExpress занял первое место по загрузкам среди приложений в категории «Покупки» в 69 странах на iPhone и в 38 странах на Android-смартфонах. Киберпонедельник в США (27 ноября) принес $2 млрд дохода через мобильные устройства.

Отдельно в отчете упоминается мессенджер Telegram, созданный основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым. Аналитики App Annie отметили, что за последние два года общемировой MAU (monthly active users — активные пользователи в месяц) этого сервиса вырос на 75%. По мнению экспертов, это произошло за счет шифрования сообщений, скорости работы сервиса и «приверженности компании некоммерческому подходу», несмотря на перенасыщенность в категории соцсетей и мессенджеров.

Наши в топах

Из российских компаний в мировые топы App Annie попал только Playrix — вологодский создатель мобильных игр. В глобальном рейтинге компаний по доходам в Google Play в категории «Игры» компания заняла десятую строчку. Однако App Annie изменила страну происхождения Playrix в своих отчетах: ранее в них указывалось, что штаб-квартира компании расположена в России, а теперь — в Ирландии. По словам представителя App Annie, это было сделано по просьбе самой компании. «Playrix — международная компания. Изменение данных в профиле на информационной площадке App Annie носит чисто технический характер и не повлияет на работу компании. Мы активно расширяем сеть международных партнеров, открываем новые офисы и вакансии и продолжаем работать над лучшими играми в жанрах для мобильных устройств», — заявил представитель компании.

Как ранее писал РБК, в августе Playrix заняла первое место по доходам в Google Play среди европейских издателей приложений. Среди российских компаний в тот рейтинг также попал холдинг Mail.Ru Group, занявший пятое место.

Россия платящая

По мнению консультанта по продуктам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Алишера Хасанова, повышение расходов пользователей из России именно в Google Play связано с несколькими причинами. «Разработчикам приходится больше времени ждать разрешений для обновления или выпуска продукта на площадке Apple. Релизы же на Google Play происходят куда быстрее. Я сам наблюдал, как часть разработчиков тестирует свои первые запуски в Google Play, а потом выходят в App Store», — говорит он. Кроме того, есть приложения, которые лучше зарабатывают в Google Play, поскольку ориентируются на клиентов Android, доля которых в России достаточно высока. По данным «Связного», за девять месяцев 2017 года доля Android в сегменте смартфонов в России составила 88%.

С этим согласны и в App Annie. «В целом в России, как и в других странах, пользователи iPhone тратят больше. Россия — страна, в которой доминируют Android-устройства, в связи с этим версии приложений для этой операционной системы имеют больше пользователей, чем у iOS», — отметила территориальный директор по Центральной Европе Сильвия Буэрманн. В то же время в декабре, несмотря на разницу в количестве пользователей, оба магазина приложений сгенерировали почти одинаковую сумму: $31 млн — у App Store и $30 млн —​ у Google Play, сообщила она РБК. ​

Партнер фонда Target Global Александр Фролов отметил, что россияне стали охотнее платить за качественные сервисы. «При этом мы также наблюдаем потенциал для дальнейшего роста в этом направлении, поскольку на данный момент рынок качественных приложений нельзя назвать пресыщенным», — считает он. По словам Фролова, почти завершился переход с концепции платных приложений на предоставление услуг по подписке, и в следующем году активно будут развиваться приложения для шопинга, слежения за здоровьем и образовательные сервисы, которые «явно еще далеки от своего потолка». «Также интересным выглядит сегмент дополненной реальности, потому что после невероятного успеха Pokemon Go в 2016 году и некоторого затишья в 2017-м интерес пользователей к подобным приложениям увеличился. Возможно, в 2018 году нас ждет еще один интересный перформанс в этой сфере», — заключил эксперт.

Автор: Ирина Ли.
Теги: мобильные приложения , App Store , App Annie , Google Play Store
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