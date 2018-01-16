Минтранс посадили на мель

Финская Wärtsilä отказалась поставлять генераторы крымской судоверфи

Финская Wärtsilä отказалась поставлять генераторы крымской судоверфи «Залив» из-за санкций. Заводу пришлось сдвинуть сроки строительства аварийно-спасательного судна за 2,8 млрд руб. Всего в России построено четыре таких судна

Судостроительный завод «Залив» в Керчи (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Санкции в отношении Крыма привели к отказу нескольких иностранных производителей поставлять оборудование для аварийно-спасательного судна, которое строится на керченском судостроительном заводе «Залив», в частности, финская Wärtsilä отказалась от поставок генераторов, сообщил РБК источник, знакомый с материалами Минтранса (это ведомство выступает заказчиком судна). Это подтвердили РБК партнер нескольких российских судостроительных компаний и представитель Wärtsilä.

По словам одного из источников, отказ поставлять дизельные генераторы привел к увеличению срока строительства судна и необходимости корректировки проектной документации. Он не сказал, на сколько именно сдвинулись сроки окончания строительства (изначально судно планировалось сдать уже в 2018 году).

Представитель Wärtsilä сказал РБК, что компания отказалась поставлять дизельные генераторы керченской судоверфи из-за санкций ЕС. «Этот вопрос тщательно рассматривался, и было принято решение, что это (поставка оборудования в Крым. — РБК) не будет соответствовать существующему санкционному режиму. Поэтому Wärtsilä не может предоставить запрошенное оборудование», — добавил он. Собеседник подчеркнул, что Wärtsilä давно и плодотворно работает с Россией и готова продолжать сотрудничество, но только в рамках действующих правил.

Пресс-служба Минтранса пока не ответила на запрос РБК.

Крым под запретом ​Европейские санкции, которые были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России, предусматривают запрет на экспорт из ЕС на полуостров товаров и технологий, которые могут быть использованы в областях транспорта, телекоммуникаций или энергетики. Они также запрещают европейским компаниям и гражданам инвестировать в предприятия Крыма и импорт местных продуктов. ​Летом 2017 года действие санкций было продлено до 23 июня 2018 года. В июле 2017 года случился международный скандал из-за поставок турбин Siemens в Крым. Немецкий концерн продал четыре турбины в марте 2015 года для использования исключительно на Таманском полуострове, но у купленного оборудования сменился собственник, и «дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт» переправила его в Крым для строительства двух электростанций общей мощностью 940 МВт. Siemens пыталась оспорить эту поставку в суде и вернуть себе турбины, но 14 декабря и 10 января ее иски были отклонены.

Минтранс заказал строительство аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт еще в 2015 году у единственного поставщика — Зеленодольского завода им. А.М. Горького (входит в группу «Ак Барс»). По данным отраслевых изданий «Корабел» и Port News, это судно строится на керченской верфи «Залив». В 2014 году «Коммерсантъ» писал о том, что новое руководство «Залива» связано с зеленодольским судозаводом.

Аварийно-спасательное судно строится полностью за счет бюджета в рамках федеральной целевой программы. Его стоимость составляет 2,79 млрд руб. Всего в России построено четыре таких судна, все — на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Ленинградской области. Верфь «Залив» кроме строительства и ремонта судов также производит специальные металлоконструкции для Крымского моста.

Представители «Залива» и зеленодольского завода не ответили на запросы РБК.