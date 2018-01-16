Самозанятость не заинтересовала россиян

Глава Минэкономразвития признал провал замысла налоговых каникул

Меры по легализации доходов самозанятых не дали нужного результата, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, нужны новые стимулы. Эта часть населения недостаточно мотивирована к обелению своих доходов, поясняют эксперты

Максим Орешкин (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

Официальное число самозанятых в России не превышает нескольких сотен человек и нужны новые меры, чтобы вывести доходы работающих на себя россиян из тени, заявил министр экономического развития Максим Орешкин 15 января на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«То, что было сделано, надо это честно признать, не привело к тому результату, который ожидался. [Всего лишь] сотни человек, которые зарегистрировались в новом статусе, причем часть из них были индивидуальными предпринимателями и просто перерегистрировались в другой статус. Тот режим, который нужен для самозанятых, должен быть в первую очередь удобным. Когда предлагается [сделать] крупную разовую выплату в конце года по страховым платежам — это то, что людям, конечно, некомфортно, неудобно, и ожидать, что многие будут работать в таком режиме, неправильно», — сказал министр.

Для легализации доходов самозанятых нужно создавать удобный режим налогообложения и переходить к транзакционным налогам, заявил Орешкин, чтобы они платили проценты с денежных поступлений, но если их нет, то никаких обязанностей по уплате не возникало.

Не хватает мотивации

Правовой статус самозанятых был утвержден в июле 2017 года. К ним относятся граждане, которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями — в частности, няни, сиделки, репетиторы, водители и т.п. Сейчас им позволено заниматься предпринимательской деятельностью без регистрации ИП, хотя раньше это уголовно наказывалось. Зарегистрировавшиеся самозанятые обязаны платить со своих доходов налог 13%. При этом правительство освободило некоторые категории самозанятых от уплаты налогов в 2017–2018 годах. Налоговые каникулы введены, в частности, для нянь, репетиторов и домработниц.

По состоянию на 1 декабря, как следует из последних данных Федеральной налоговой службы, в России зарегистрированы 813 самозанятых, причем в некоторых регионах ни одного.

Самозанятые должны получить дополнительные возможности по банковскому кредитованию и другим инструментам, над которыми «стоит подумать», сказал также Максим Орешкин. У Минэкономразвития есть предложения по таким возможностям, скоро они будут готовы, добавил он.

Вряд ли граждане будут добровольно платить дополнительные налоги, если в противном случае их не привлекут к ответственности, рассуждает директор Центра социально-политического мониторинга Андрей Покида. «Вывод из тени самозанятых должен включать как минимум два условия. Во-первых, неизбежность наказания за неофициальную деятельность. Второе — и самое главное — посильная налоговая нагрузка на длительную перспективу в отношении самозанятых», — считает он. Небольшой процент с доходов самозанятых, скорее всего, для их деятельности будет безболезненным, но он должен быть существенно ниже НДФЛ, то есть 13%, подчеркивает Покида.

Председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов отметил, что для легализации самозанятых необходимо максимально «пропагандировать то, что может дать государство», например, подключение к образовательным платформам и льготные займы. Сейчас самозанятые в отличие от ИП и юрлиц «не имеют существенных средств и времени на то, чтобы разобраться и понять, какие именно возможности им предлагают и какие требования к ним будут предъявляться», указывает партнер Vinder Law Office Вячеслав Фальковский. Таким образом, у самозанятых нет возможностей вникать в закон и желания что-то менять, резюмирует он.

В ожидании поблажек

Выход самозанятых из тени позволит собирать больше средств в фонд ОМС и сможет компенсировать те расходы, которые сейчас несут регионы, пояснил министр в Совете Федерации конечную цель правительства.

Пока меры по легализации самозанятых не имели успеха по двум причинам, объяснял ранее Центр социально-политического мониторинга РАНХиГС. Во-первых, они охватывают небольшую аудиторию, а, во-вторых, граждане не стремятся к постановке на учет, так как не уверены в том, какие дальнейшие действия ожидать от властей. Кроме того, нередко самозанятость для граждан является лишь дополнительной формой дохода.

Как считает Сергей Борисов, для самозанятых также «должны быть какие-то поблажки на предмет неудачи». В то же время, оговаривается он, надо создать и систему, позволяющую «уличить самозанятого в мошенничестве».

Весной прошлого года Совет Федерации предлагал свой способ налогообложения самозанятых. Законопроект членов верхней палаты Евгения Бушмина и Сергея Рябухина предполагал, что налог ими уплачивается в виде покупки патента — «фиксированного авансового платежа до начала налогового периода». Размер патента устанавливается для каждого региона. Кроме того, самозанятые также авансом будут уплачивать страховые взносы по пониженной ставке — 5% МРОТ в месяц (3% — на пенсионное страхование, 2% — на медицинское). Это значительно меньше, чем у ИП, которые платят 31,1% МРОТ в месяц. При этом, по словам Евгения Бушмина, число самозанятых в России может составлять от 15 млн до 22 млн человек.