Повышение через погашение

ЛУКОЙЛ обнародовал планы по росту акционерной стоимости компании

Крупнейшая частная нефтяная компания России ЛУКОЙЛ заявила о планах погасить 10% казначейских акций и потратить до $3 млрд на buy-back. Это повысит акционерную стоимость компании, сказал ее президент Вагит Алекперов

Вагит Алекперов (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Совет директоров ЛУКОЙЛа на заседании в пятницу, 12 января, поддержал предложение менеджмента по погашению основной части казначейских акций, находящихся на балансе группы, и использованию оставшихся акций в новой долгосрочной программе мотивации ключевых работников компании, сообщила пресс-служба компании. Совет также поддержал программу обратного выкупа акций (buy-back).

«Считаю, что данные изменения будут способствовать дальнейшему повышению акционерной стоимости компании», — заявил президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. На этих новостях акции ЛУКОЙЛа на Московской бирже достигли максимума за всю историю торгов: по состоянию на 14:14 мск котировки выросли на 6,9%, до 3942 руб. за бумагу. По итогам торгов рост немного скорректировался (+5,98%), капитализация составила 3,32 трлн руб.

Всего планируется погасить до 10% акций в течение 2018 года, сказал Алекперов, выступая на пресс-конференции. Еще до 40 млн акций (5,5%) будет депонировано для мотивации менеджмента компании, добавил он. В новой программе мотивации, рассчитанной на пять лет, будут участвовать несколько сотен менеджеров. Основная часть казначейского пакета ЛУКОЙЛа принадлежит его 100-процентной кипрской «дочке» LUKOIL Investments Cyprus, которая владеет 16,18% акций нефтяной компании.

По словам Алекперова, после погашения казначейских акций его пакет в ЛУКОЙЛе не превысит 30%, а вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна — составит чуть больше 10%. Глава ЛУКОЙЛа в июне 2017 года говорил в интервью РБК, что ему принадлежит 24,8% нефтяной компании. А у Федуна было 9,78%.

К тому же ЛУКОЙЛ может направить $2–3 млрд в течение пяти лет на покупку собственных акций, если это будет необходимо, сказал Алекперов. Впоследствии эти акции также будут погашены, «цели держать их у себя нет никакой», сказал «Интерфаксу» первый вице-президент компании Александр Матыцын.

Нефтяная компания скупала собственные акции еще с начала 2000-х годов, в том числе в 2010–2011 годах выкупила 12,6% акций у одного из своих акционеров — американской ConocoPhillips (ранее владела 20% компании, а затем решила избавиться от этих бумаг).

ЛУКОЙЛ планировал использовать казначейские акции в сделках M&A, например для выкупа доли Башкирии в «Башнефти», в том случае, если бы купил контрольный пакет компании у Росимущества, рассказывал Алекперов. Но в результате 50,08% «Башнефти» купила «Роснефть».

Инвесторы давно задавали компании вопросы, зачем она держит такой большой пакет казначейских акций, и ждали погашения, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Для сделок использовать казначейские акции менее выгодно, чем привлекать новый долг, а с заимствованиями у ЛУКОЙЛа проблем нет, как и с денежным потоком, объясняет он. В мае 2017 года ЛУКОЙЛ продал свой алмазный бизнес структуре «Открытия» за $1,45 млрд, у компании сильно вырос денежный поток, напоминает аналитик. Теперь, после погашения казначейских акций, прибыль компании на каждую оставшуюся акцию возрастет, вероятно, вырастут и дивиденды, замечает он.

Вероятно, ЛУКОЙЛ решил направить средства на очередной выкуп собственных акций, так как сейчас у компании хорошее финансовое состояние, накопилось много денег на балансе, и более выгодного применения им компания пока не видит, предполагает аналитик S&P Александр Грязнов.

На совете директоров ЛУКОЙЛа также были подведены предварительные итоги деятельности в 2017 году и поставлены задачи на 2018 год по исполнению программы стратегического развития на 2018–2027 годы. ЛУКОЙЛ чувствует себя комфортно: уровень долга невысокий (на конец третьего квартала 2017 года соотношение чистый долг/EBITDA составило 0,42), занимать в 2018 году компания пока не планирует, на счетах скопилось около $4 млрд, которые ЛУКОЙЛ может потратить на покупки, если поступят выгодные предложения, рассказал Алекперов. Он также объявил о трех приоритетах для компании: повышение эффективности, формирование положительного денежного потока и выплата дивидендов из собственных средств.

В 2018 году ЛУКОЙЛ планирует инвестировать, как и в прошлом году, 550 млрд руб., из них 80% средств — в России. Большая часть этой суммы (около 85%) будет вложена в добычные проекты, сказал Алекперов. Компания планирует сохранить добычу на уровне 2017 года — 85,9 млн т.