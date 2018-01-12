Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,52 EUR Нал. 68,77 67,72 USD Бирж. 56,43 -0,60 EUR Бирж. 67,86 -0,39 USD ЦБ. 57,00 +0,12 EUR ЦБ. 68,06 +0,17 EUR/USD 1,21 +0,00 BTC/USD Бирж. 13625,00 +329,57 MOEX 2246,45 +0,64% RTS 1248,75 +1,14% Brent 69,25 +0,20% DJIA 25574,73 +0,81% Nasdaq 7211,78 +0,81% FTSE 7762,94 +0,19%
Футбол под градусом
Лента новостей
Экологи потребовали от ФРГ запретить строительство «Северного потока-2» 07:01, Политика СМИ сообщили о подготовке в КНДР полигона к ядерному испытанию 06:43, Политика Глава минфина США заявил о возможном выходе страны из НАФТА 06:15, Политика СМИ узнали о первой в России покупке электростанции с целью майнинга 05:34, Технологии и медиа Трамп посетовал на стремление мигрантов из «вонючих дыр» переехать в США 05:09, Политика Цукерберг пообещал показывать в ленте Facebook больше сообщений от родных 05:04, Технологии и медиа Пентагон заявил о подготовке к кибератаке «Терабайт смерти» 04:18, Технологии и медиа МИД осудил ограничения на голосование россиян в Латвии 03:14, Политика СМИ узнали о возможных санкциях против 50 человек из окружения Путина 02:56, Политика В аварии на МКАД погибли два человека 02:49, Общество Истребители ВКС за неделю произвели четыре перехвата у границ России 02:25, Политика Эксперты нашли признаки подготовки «русских хакеров» к Олимпиаде-2018 02:15, Политика Послы России и США встретились в Вашингтоне 02:01, Политика Трамп заявил о поставке в Норвегию несуществующих истребителей 01:37, Политика Трамп рассказал о своих хороших отношениях с Ким Чен Ыном 00:49, Политика Пьяный россиянин на велосипеде погиб в ДТП на Шри-Ланке 00:25, Общество «Дочка» «Роснефти» попросила суд Делавэра отклонить два иска против нее 00:03, Экономика Вероятности вместо гарантий: как снизить напряжение между США и Россией 00:01, Мнение Последний шанс Меркель: почему затянулись коалиционные переговоры 00:01, Политика В Киеве отвергли подозрения в причастности к атаке на базы России в Сирии 11 янв, 23:48, Политика Глава Минфина США заявил о работе над новым санкционным списком по России 11 янв, 23:47, Политика Компания Брэнсона успешно испытала космолет для туристов 11 янв, 23:35, Технологии и медиа Берлускони поддержал слова Денев о праве мужчин «приставать к женщинам» 11 янв, 23:26, Общество ДНР частично осталась без сотовой связи и обвинила в аварии Украину 11 янв, 22:58, Политика США заявили о непричастности к атаке дронов на Хмеймим 11 янв, 22:46, Политика Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 11 янв, 22:36, РБК и МегаФон Самый возрастной футболист в истории продлил контракт со своим клубом 11 янв, 22:35, Спорт В больнице остался последний пострадавший при взрыве в «Перекрестке» 11 янв, 22:30, Общество
Футбол под градусом
Газета № 004 (2728) (1201) Общество, 11 янв, 20:13
0
Футбол под градусом
Владимир Путин допустил возвращение рекламы водки
Президент заявил, что власти подумают над тем, чтобы разрешить рекламу крепких алкогольных напитков в российских СМИ во время чемпионата мира по футболу
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Главный редактор журнала «Огонек» Сергей Агафонов попросил президента Владимира Путина расширить возможности для получения доходов от рекламы. В частности, он попросил ослабить ограничения по рекламе алкоголя в рамках чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году. Трансляцию встречи президента с главными редакторами печатных изданий и информационных агентств вел телеканал «Россия 24».

Путин в ответ сначала сказал: «Вы хотите, чтобы во время крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?» — но потом пообещал подумать об этом. Глава государства также не согласился с мнением о том, что водка является частью российской культуры. «Это в лучшем случае субкультура», — добавил он.

Но президент отметил, что предложение Агафонова «не лишено основания», так как в последние годы доходы от рекламы сократились в два раза. «Рекламный рынок, как шагреневая кожа, уменьшается», — сказал Путин. Он напомнил, что уже разрешена реклама пива и российских вин. «А что там осталось? Водка? Коньяк? .. Хорошо, давайте подумаем», — добавил президент. При этом он сказал, что «виски — это совсем плохо».

В 2015 году правительство уже рассматривало возможность смягчения или отмены запрета на рекламу алкогольной продукции в средствах массовой информации, но против этого предложения выступили в Федеральной антимонопольной службе. Тогда о пересмотре законодательства Путина тоже попросили представители СМИ. Годом ранее были внесены поправки в закон «О рекламе», разрешившие до начала 2019 года рекламировать пиво.

Компания Group IB подсчитала, что интернет-магазины в 2017 году заработали на нелегальной торговле алкоголем 1,7 млрд руб.

В российской Beluga Group, производящей алкогольные напитки, заявили, что возвращение рекламы окажет положительное влияние на развитие индустрии. ​«Информирование потребителя о качестве продуктов в разумное время, ближе к ночи, необходимо. Конечно, не должно быть давления на молодежь, но реклама важна для осознанного выбора напитка», — рассказал РБК владелец компании Александр Мечетин.

Создатель бренда «Путинка» Станислав Кауфман в разговоре с РБК отметил, что отрасли полезна любая реклама, если она не будет «провоцировать детей к пьянству». «Во всем мире реклама алкоголя ограниченно разрешена, а у нас нет, но люди пьют не меньше — просто выбирают что попало», — сказал он.

Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, в свою очередь, заявил РБК, что компания приветствует любое послабление для российского вина. Главная проблема на данный момент не в телерекламе (она разрешена после 23:00), а в фактическом запрете продвижения в интернете, считает он.

Союз производителей алкогольной продукции, в свою очередь, выступает за возможность рекламировать алкоголь в печатных СМИ. Об этом РБК сообщил председатель правления союза Дмитрий Добров. «Сейчас, по сути, коммуникация с потребителем осуществляется только в точках продаж», — отметил он. Добров добавил, что снятие запрета на рекламу крепкого алкоголя в печатных СМИ «абсолютно точно» не приведет к увеличению его потребления.

Генеральный директор производителя вина в Крыму Alma Valley Андрей Григорьев заявил РБК, что считает «недопустимыми любые послабления для крепкого алкоголя до тех пор, пока в стране не изменится модель алкогольного потребления». «Тем более что период проведения ЧМ — всего один месяц, и будет велик соблазн под тем или иным предлогом этот срок для рекламы крепкого алкоголя продлить. Печатные СМИ этот месяц тоже не спасет — это умирающие носители информации», — добавил он.

Авторы: Андрей Гатинский, Мария Истомина, Дмитрий Окрест, Наталья Новопашина.
Теги: Владимир Путин , Водка , Реклама
Материалы по теме
Милонов попросил Минпромторг спрятать прилавки с алкоголем Общество
В России вступил в силу запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков Общество
Оборот незаконной торговли алкоголем в интернете достиг 1,7 млрд руб. Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.