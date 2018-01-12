Rosneft Trading прибегла к аргументам апелляционного суда

«Дочка» «Роснефти» попросила отклонить иски Crystallex и ConocoPhillips

Rosneft Trading считает, что суд Делавэра должен освободить ее от претензий компаний Crystallex и ConocoPhillips. Те обвиняют «дочку» «Роснефти» в «мошенническом» получении в залог 49,9% акций американской CITGO

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Швейцарская трейдинговая компания Rosneft Trading S.A., на 100% принадлежащая «Роснефти», просит окружной суд в штате Делавэр отклонить исковые заявления против нее, поданные канадской Crystallex International и американской ConocoPhillips, следует из судебных документов, изученных РБК.

Rosneft Trading была названа ответчиком, наряду с венесуэльской государственной нефтекомпанией PDVSA и ее «дочкой» в Делавэре PDVH, по двум схожим искам в октябре 2016 года и январе 2017 года (РБК писал о них здесь и здесь). Crystallex и ConocoPhillips обвинили PDVSA, PDVH и Rosneft Trading в «мошеннической передаче» (fraudulent transfer) между собой актива — залоговых прав на 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании CITGO. Истцы добиваются от Венесуэлы компенсаций на миллиарды долларов за национализированные активы и считают, что Венесуэла через ряд сделок с участием акций CITGO целенаправленно уводила денежные средства из-под прицела кредиторов.

Помог апелляционный суд США

Защита Rosneft Trading ссылается на решение Апелляционного суда Третьего округа США от 3 января 2018 года, утверждая, что после этого решения исковые требования к структуре «Роснефти» лишились всяких оснований. Апелляционный суд разбирал вопрос о том, распространяется ли понятие «мошенническая передача» актива, определенное в законе Делавэра, на оспариваемые Crystallex сделки между PDVH (зарегистрирована в Делавэре, принадлежит PDVSA и владеет CITGO), ее материнской компанией в Венесуэле и «дочкой» в США, в которых деньги CITGO через дивиденды сначала переводились на PDVH, а затем выводились за пределы Соединенных Штатов.

Суд применил формальный подход, хотя и признавая, что такой трансферт преследовал цель помешать кредиторам Венесуэлы дотянуться до ее активов, апелляционный суд постановил, что по закону Делавэра «мошеннический перевод» может осуществляться только должником, а PDVH формально таковым не является — это корпорация, не отвечающая по долгам государства.

«Суд [Делавэра] должен <…> применить позицию Апелляционного суда и вынести решение о снятии требований к Rosneft Trading S.A.», — считает защита компании (ее позиция изложена в письме судье Леонарду Старку от 10 января, с которым ознакомился РБК). Такое же мнение партнер юрфирмы Abrams & Bayliss Джон Симен, представляющий интересы Rosneft Trading, направил и по иску ConocoPhillips (судья Старк ведет оба этих спора, которые по существу идентичны). «Апелляционный суд явно установил, что передача актива не может давать основания для судебного преследования, если она не осуществлена непосредственно должником», — указывает защита Rosneft Trading. Поскольку в сделке, где Rosneft получила в залог 49,9% CITGO в обмен на предоставленное венесуэльцам финансирование, передача актива тоже осуществлялась компанией PDVH, а не государством-должником, эта сделка тоже должна быть выведена из-под статьи о «мошенническом трансфере» закона Делавэра, утверждают представители Rosneft. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

Шансы Crystallex

Crystallex уже заявила суду о намерении до 17 января подать в апелляционный суд прошение о пересмотре его выводов — в этом случае апелляционный суд, если согласится, будет рассматривать дело в расширенном составе, Crystallex сможет представить новые аргументы. Но Rosneft Trading считает, что «прошение Crystallex о повторном слушании дела с высокой вероятностью не будет удовлетворено». У канадской компании есть и другой шанс: она может вернуться в окружной суд Делавэра и попытаться подать скорректированную жалобу против PDVSA и ее соответчиков, считают юристы Cleary Gottlieb Ричард Купер и Боаз Мораг (.pdf). Для этого Crystallex сначала понадобится доказать, что коммерческая деятельность государственной PDVSA в США снимает с нее суверенный иммунитет, а затем убедить суд в том, что PDVSA — это «альтер эго» венесуэльского государства, а значит, может отвечать по его долгам (Венесуэла по решению международного арбитража должна Crystallex $1,2 млрд за национализацию золоторудного проекта в 2011 году).

В любом случае январское решение апелляционного суда «ставит барьер на усилиях Crystallex по отмене переводов активов, которые она считает мошенническими», пишут юристы Cleary Gottlieb.

Rosneft Trading получила залоговые права на 49,9% акций CITGO осенью 2016 года в качестве обеспечения по кредиту, выданному для PDVSA (сумма кредита, по данным Crystallex, составила $1,5 млрд). Американские конгрессмены неоднократно выражали опасения, что дефолт Венесуэлы по этому кредиту может привести к тому, что «Роснефть» станет владельцем почти половины крупного оператора НПЗ в США. Но глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что компания не собиралась и не собирается получать CITGO в управление. В июле 2017 года Reuters сообщало со ссылкой на источники, что «Роснефть» договаривается с PDVSA об обмене своих залоговых прав на акции CITGO на доли в нефтяных месторождениях и соглашение о поставке топлива.

Призрачное примирение

Все иски Crystallex к PDVSA и ее «дочкам» (включая иск, в котором фигурирует Rosneft Trading) должны были быть приостановлены, а в перспективе отозваны, если бы вступило в силу мировое соглашение, которое Crystallex и Венесуэла неожиданно заключили в середине ноября 2017 года. Это бы не повлияло на параллельный иск ConocoPhillips по поводу передачи залоговых прав на акции CITGO (в отличие от вынесенного решения апелляционного суда, которое затрагивает оба иска, ставя их под сомнение). Условия соглашения между Crystallex и Венесуэлой были конфиденциальны, общая сумма, которую согласилась выплатить Венесуэла, не раскрывалась. Но из материалов канадского суда, утверждавшего это соглашение (у РБК есть эти материалы), следовало, что Венесуэла обязалась заплатить первый транш в размере $25 млн до 30 ноября и второй транш на $15 млн — до 31 декабря 2017 года.

Венесуэла не смогла перевести Crystallex даже первый платеж, мировое соглашение так и не вступило в силу, следует из материалов суда Делавэра. «Не ясно, вступит ли оно вообще в силу», — писали юристы PDVSA и PDVH 22 декабря. Представители Crystallex заявляли 20 декабря в суде канадской провинции Онтарио, что Венесуэла инициировала первоначальный платеж, но в условиях «охоты» кредиторов на Венесуэлу и экономических санкций США такие платежи могут занять от трех до четырех недель. Представители PDVSA не ответили на запрос РБК, а юристы Crystallex отказались комментировать мировое соглашение.