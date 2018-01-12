Переговоры последней надежды

Почему затянулось формирование правительства Германии

Блок партий Ангелы Меркель и социал-демократы завершают переговоры о создании нового правительства. Промедление уже стоило популярности нынешнему канцлеру ФРГ, однако не отразилось на состоянии национальной экономики

Ангела Меркель (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

​В ночь на 12 января в Берлине завершатся консультации по формированию нового правительства. В них участвуют 39 человек — руководство левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ), консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) и его «сестринского» Христианско-социального союза из Баварии (ХСС).

Переговоры должны завершиться к утру пятницы, однако, если согласия найдено не будет, консультации могут быть продлены, отмечает Reuters. Утром в четверг, перед началом последнего дня консультаций, канцлер ФРГ и лидер ХДС Ангела Меркель отметила, что намерена как можно скорее договориться о политической платформе будущего кабинета. Предстоящий переговорный день она назвала «трудным».

Вынужденный шаг

Официально утвержденного правительства в Германии нет уже почти четыре месяца — с момента последних парламентских выборов. На голосовании 24 сентября 2017 года правящий блок ХДС/ХСС получил 32,9% голосов и 35% мест в бундестаге, что намного хуже предыдущего результата 2013 года (41,5 и 49,3% соответственно).

После выборов в сентябре 2013 года СДПГ и блок ХДС/ХСС в декабре того же года сформировали так называемую большую коалицию, но после четырех лет работы партнерство привело к взаимному недовольству из-за невозможности правоцентристов и левоцентристов полноценно продвигать свои повестки внутри кабинета.

В день выборов лидер СДПГ Мартин Шульц объявил, что партия не намерена вновь входить в кабинет как «младший партнер» Меркель. В связи с этим канцлер пыталась сформировать кабинет с либеральной Свободной демократической партией и «Зелеными», но в ночь на 20 ноября переговоры провалились после выхода из них либералов. Сразу после этого президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший лидер СДПГ, призвал свою партию рассмотреть возможность вхождения в правительство вновь.

До формирования нового кабинета продолжает работу предыдущее правительство «большой коалиции», созданное в декабре 2013 года. По закону если новый кабинет не собран за три месяца после выборов (то есть к концу декабря 2017 года), то должны быть объявлены перевыборы. Однако президент Штайнмайер воспользовался своим правом по ст. 69 Конституции и попросил текущее правительство остаться до назначения нового.

Неделя на зондаж

Предварительные переговоры — так называемое зондирование — между СДПГ и блоком ХДС/ХСС о создании правительства начались 7 января. Еще до новогодних праздников Меркель и Шульц договорились уложиться в пять дней и закончить к утру 12 января.

Всего политики выделили 15 тематических блоков для обсуждения. По оценке газеты Die Zeit, наиболее спорными могут оказаться социально-экономические вопросы — страхование, пенсии, повышение минимального размера оплаты труда, налог на солидарность в пользу бывших земель ГДР. Участникам переговоров уже удалось договориться по некоторым экологическим и экономическим вопросам, указывает Reuters. Партии согласились отсрочить дату сокращения выбросов углекислого газа: предполагалось, что к 2020 году объем выбросов должен быть уменьшен на 40% по сравнению с уровнем 1990 года, но партии решили, что срок может быть сдвинут на первую половину десятилетия.

Партии также договорились смягчить нынешнюю прогрессивную систему налогообложения: налог на доход в размере 42% будет браться не с годового дохода €53,7 тыс., а с €60 тыс.

По внешней и внутренней политике компромисс более чем возможен, отмечает издание, в том числе и по вопросу воссоединения семей беженцев. Мораторий на въезд членов семей ранее принятых беженцев действует до марта этого года. СДПГ настаивает на его снятии ранее этого срока, однако ХДС/ХСС считают необходимым тщательно изучить ситуацию, прежде чем принимать решение.

Шульц перед началом переговоров утверждал, что приоритетной темой он считает обсуждение места Германии в Евросоюзе. «Мы примкнем к правительству только при условии, что новый кабинет сделает Европу еще более сильной», — заверил он. К 2025 году руководство СДПГ хочет создать «объединенные штаты Европы», а ХДС/ХСС, хотя и поддерживает укрепление Евросоюза, выступает с более умеренных позиций.

Мартин Шульц (Фото: Markus Schreiber / AP)

В случае согласия лидеров СДПГ на создание коалиции итоги «зондирования» должны быть утверждены на партийном съезде 21 января. Если положение дел устроит делегатов, они немедленно могут дать зеленый свет уже официальным переговорам о формировании правительства вместе с ХДС/ХСС. Если же переговоры провалятся, как это было в случае с либералами и «Зелеными», страну ждут досрочные выборы либо правительство меньшинства, против чего неоднократно выступала сама Меркель.

Ранее в разговоре с РБК эксперт-германист, замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов утверждал, что избрание «пестрого» парламента и медленное формирование правительства затормозят политические процессы в Германии до лета 2018 года — властям трудно будет проводить через бундестаг какие-либо важные законопроекты и инициативы. По данным Südeutsche Zeitung, при самом благоприятном развитии событий формирование кабинета произойдет не раньше весны.

​Эпоха застоя

В немецком обществе затянувшийся переходный период выражается в стабильно растущем скептицизме. По данным январского опроса агентства Infratest Dimap (ежемесячно проводится по заказу телеканала ARD), лишь 53% немцев так или иначе положительно относятся к продолжению правления Меркель. Последние месяцы показатель последовательно снижался с октябрьских 61%. За обновление руководства ХДС выступают сейчас 75% немцев (даже среди сторонников партии этот показатель довольно высок — 60%).

Немецкое общество, следует из опроса Infratest Dimap, расколото примерно пополам в вопросе о том, стоит ли Меркель управлять страной до выборов 2021 года либо до этого срока уступить место преемнику. На прошлой неделе вице-спикер бундестага от СДПГ Томас Опперманн предложил ограничить пребывание человека на посту канцлера двумя сроками. Взамен, по его словам, следует продлить избирательный цикл между парламентскими выборами и назначением кабинета с текущих четырех до пяти лет.

«Канцлер — это с большим отрывом самая трудная работа в стране. После десяти лет уже едва возможно подавать новые импульсы и отвечать на вызовы, как того требует демократия», — добавил Опперманн. Меркель возглавляет правительство ФРГ уже 12 лет.

Рейтинги Шульца падают еще быстрее, чем у Меркель, положительно его политику оценивают лишь 30% немцев, если сравнивать с 39% в декабре. В целом возвращение «большой коалиции» левоцентристов и консерваторов так или иначе поддерживают лишь 45% опрошенных. Предыдущее создание «большой коалиции» в декабре 2013 года тогда позитивно оценивали 66% немцев.

Однако политическая стагнация сочетается в ФРГ с успешным экономическим развитием. По данным государственного статистического бюро Destatis, рост ВВП в 2017 году составил рекордные за шесть лет 2,2%. Безработица к ноябрю 2017 года сократилась до 3,4% от трудоспособного населения с 3,8% в октябре. Индекс делового климата, по версии агентства CESifo, вырос за год со 110,1 до 117,2 пункта, держась последние месяцы вокруг исторического максимума.

Затянутый процесс формирования правительства ФРГ решительного влияния на Россию не оказывает, однако косвенные негативные факторы присутствуют, отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. «Повышается общая неопределенность подхода Берлина в отношениях с Россией, хотя радикального поворота ни в худшую, ни в лучшую сторону ждать не стоит. Отношения с Москвой — важное, но далеко не ведущее направление дипломатии ФРГ», — рассказал он РБК.

По мнению Тимофеева, проблемы немецкой внутренней политики замедляют урегулирование в Донбассе. «Пауза в политике не способствует каким-либо решительным шагам, и текущая дипломатическая деятельность продолжится по инерции. Но также нельзя забывать, что внешняя политика Берлина связана с общеевропейским курсом и слабо зависит от внутренних процессов», — добавил эксперт.