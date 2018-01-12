Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,52 EUR Нал. 68,77 67,72 USD Бирж. 56,43 -0,60 EUR Бирж. 67,86 -0,39 USD ЦБ. 57,00 +0,12 EUR ЦБ. 68,06 +0,17 EUR/USD 1,21 +0,00 BTC/USD Бирж. 13625,00 +329,57 MOEX 2246,45 +0,64% RTS 1248,75 +1,14% Brent 69,25 +0,20% DJIA 25574,73 +0,81% Nasdaq 7211,78 +0,81% FTSE 7762,94 +0,19%
Постепенная зачистка
Лента новостей
Экологи потребовали от ФРГ запретить строительство «Северного потока-2» 07:01, Политика СМИ сообщили о подготовке в КНДР полигона к ядерному испытанию 06:43, Политика Глава минфина США заявил о возможном выходе страны из НАФТА 06:15, Политика СМИ узнали о первой в России покупке электростанции с целью майнинга 05:34, Технологии и медиа Трамп посетовал на стремление мигрантов из «вонючих дыр» переехать в США 05:09, Политика Цукерберг пообещал показывать в ленте Facebook больше сообщений от родных 05:04, Технологии и медиа Пентагон заявил о подготовке к кибератаке «Терабайт смерти» 04:18, Технологии и медиа МИД осудил ограничения на голосование россиян в Латвии 03:14, Политика СМИ узнали о возможных санкциях против 50 человек из окружения Путина 02:56, Политика В аварии на МКАД погибли два человека 02:49, Общество Истребители ВКС за неделю произвели четыре перехвата у границ России 02:25, Политика Эксперты нашли признаки подготовки «русских хакеров» к Олимпиаде-2018 02:15, Политика Послы России и США встретились в Вашингтоне 02:01, Политика Трамп заявил о поставке в Норвегию несуществующих истребителей 01:37, Политика Трамп рассказал о своих хороших отношениях с Ким Чен Ыном 00:49, Политика Пьяный россиянин на велосипеде погиб в ДТП на Шри-Ланке 00:25, Общество «Дочка» «Роснефти» попросила суд Делавэра отклонить два иска против нее 00:03, Экономика Вероятности вместо гарантий: как снизить напряжение между США и Россией 00:01, Мнение Последний шанс Меркель: почему затянулись коалиционные переговоры 00:01, Политика В Киеве отвергли подозрения в причастности к атаке на базы России в Сирии 11 янв, 23:48, Политика Глава Минфина США заявил о работе над новым санкционным списком по России 11 янв, 23:47, Политика Компания Брэнсона успешно испытала космолет для туристов 11 янв, 23:35, Технологии и медиа Берлускони поддержал слова Денев о праве мужчин «приставать к женщинам» 11 янв, 23:26, Общество ДНР частично осталась без сотовой связи и обвинила в аварии Украину 11 янв, 22:58, Политика США заявили о непричастности к атаке дронов на Хмеймим 11 янв, 22:46, Политика Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 11 янв, 22:36, РБК и МегаФон Самый возрастной футболист в истории продлил контракт со своим клубом 11 янв, 22:35, Спорт В больнице остался последний пострадавший при взрыве в «Перекрестке» 11 янв, 22:30, Общество
Постепенная зачистка
Газета № 004 (2728) (1201) Общество, 11 янв, 19:59
0
Постепенная зачистка
Минобрнауки проверит на плагиат диссертации руководителей ведомства
Ольга Васильева поручила проверить на плагиат диссертации своих заместителей и директоров департаментов Минобрнауки. К такому решению министр пришла после появления заявления о плагиате в работе замминистра Григория Трубникова
Ольга Васильева (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

​Министр образования и науки Ольга Васильева дала поручение директору департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки Сергею Пахомову проверить на плагиат диссертации всех руководителей ведомства — заместителей министра и глав департаментов, рассказали РБК два источника в министерстве.

Министр приняла это решение на еженедельном совещании с руководством ведомства 9 января. Пока поручение не оформлено официально, и точного срока его исполнения нет, но речь идет о ближайших двух месяцах, говорит собеседник РБК в ведомстве.

В Минобрнауки отказались комментировать ситуацию. Связаться с Сергеем Пахомовым на момент публикации материала не удалось.

Проблемы с синхротроном

На совещании 9 января, как утверждает источник РБК в Минобрнауки, обсуждалось письмо жителя Хандыги Виктора Пинигина, который требует лишить докторской степени курирующего развитие науки заместителя министра, академика РАН Григория Трубникова. Пинигин утверждает в своем заявлении, направленном в Минобрнауки (копия есть у РБК), что в докторской диссертации «Синхротрон релятивистских тяжелых ионов Нуклотрон в ускорительном комплексе NICA» Трубникова есть плагиат.

Как утверждает Пинигин, Трубников почти половину своей диссертации заимствовал из кандидатских диссертаций физиков Андрея Бутенко и Виктора Карпинского. У каждого из них Трубников был научным соруководителем, обе диссертации защищены 11 октября 2012 года. Сам Трубников защитился 14 ноября того же года. Андрей Бутенко и Виктор Карпинский заявили изданию «Газета.Ru», что не имеют никаких претензий к Трубникову и отвергают все обвинения Пинигина. «Могу лишь назвать «игры» вокруг диссертации Трубникова очень грязными и недостойными», — сказал Бутенко.

Заявление Пинигина получили также члены клуба «1 июля» — неформального сообщества академиков и членов-корреспондентов РАН, сообщило вольное сетевое общество «Диссернет». В письмах членам клуба «1 июля» Пинигин подписался как активист якутского отделения «Диссернета». В «Диссернете» утверждают, что такого активиста у них нет.

Пинигин пояснил РБК, что он сотрудничал с активистом «Диссернета» в Якутии, имя которого он не стал называть, и именно поэтому так подписался. При этом он подвергает сомнению научную новизну трех из шести положений диссертации замминистра. «Я обнаружил эти грубые нарушения буквально за полдня исследований, где-то через пару дней после заседания президиума ВАК по делу Мединского, где Трубников уверял всех, что видел какие-то неуловимые документы из личного дела Мединского», — заявил РБК Пинигин.

Тотальная проверка

У «Диссернета» нет замечаний к работе Трубникова. «Экспресс-анализ диссертации Трубникова показал, насколько это можно было выяснить за пару часов, которые у нас на это были, что имеет место нормальное соавторство, о котором должным образом заявлено», — сообщил РБК  сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин.

Член клуба «1 июля» академик РАН физик Вадим Бражкин рассказал РБК, что изучил претензии Пинигина и полагает, что они беспочвенны. «Это просто совместная работа. Трубников и его товарищи вместе работали и вместе готовили описания своей работы, и потом все вместе использовали эти описания в работах, но коллеги Трубникова защитились чуть раньше, чем он», — заметил он.

Доктор исторических наук Васильева хочет быть уверена в научной чистоплотности всех своих подчиненных, сказал РБК собеседник в ведомстве. В случае если плагиат обнаружат в работах руководителей министерства, которых нельзя будет лишить степени из-за давности защиты (срок, в который можно оспорить получение ученой степени, — десять лет), они будут уволены из Минобрнауки, подчеркнул он.

Всего чиновников такого уровня в министерстве 24. Известно, что ученые степени есть у 13 из них. «Подобная массовая проверка внутри ведомства будет проведена впервые», — сказал РБК бывший замминистра образования и науки, ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко.

Реванш «диссеродельцев»

Письмо Пинигина преследует цель очернить Трубникова в глазах министра, полагает ​Андрей Заякин. По его словам, Трубников внес ключевые правки в проект положения об экспертных советах Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и в проект изменений в положение о присуждении ученых степеней, которые ставят крест на «диссеродельном бизнесе», после чего и появилось заявление о лишении ученой степени самого Трубникова, причем с упоминанием «Диссернета».

Заякин отмечает, что в письме, направленном клубу «1 июля», Пинигин указывает на то, что Трубников поддерживал министра культуры Владимира Мединского, скандал вокруг докторской диссертации по истории которого продолжался с конца 2016-го до конца 2017 года, а это не так. «Подписи Трубникова нет ни на одном документе, проходившем в ВАК по делу Мединского. Приказ подписала сама Васильева — кажется, это был единственный такой приказ, лично подписанный министром за год. Обычно же их подписывает Трубников. Так что его поведение было ровно обратным: он дистанцировался от Мединского сколь возможно», — указывает Заякин.

Трубников подтвердил РБК, что работал над проектами изменений в положения об экспертных советах и присуждении ученых степеней. «Мы хотели повысить репутацию ВАК и диссертационных советов вузов. Так, я внес поправку, согласно которой диссертационный совет не может рассматривать работу, по которой выдал ученую степень, в случае, если к ней появились замечания. Также мы упростили порядок подачи заявления о лишении ученых степеней. Теперь оспорить степень из-за плагиата может любой человек, а не только профильный специалист», — сообщил замминистра РБК.

Авторы: Полина Звездина, Филипп Алексенко, Галина Казакулова.
Теги: Минобрнауки , Диссернет , плагиат , Ольга Васильева
Материалы по теме
Минобрнауки предложило выделять Росмолодежи еще по 167 млн руб. в год Общество
Минобрнауки отреагировало на решение Татарстана по изучению языка Общество
Последний представитель команды Ливанова уволится из Минобрнауки Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.