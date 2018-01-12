Постепенная зачистка

Минобрнауки проверит на плагиат диссертации руководителей ведомства

Ольга Васильева поручила проверить на плагиат диссертации своих заместителей и директоров департаментов Минобрнауки. К такому решению министр пришла после появления заявления о плагиате в работе замминистра Григория Трубникова

Ольга Васильева (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

​Министр образования и науки Ольга Васильева дала поручение директору департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки Сергею Пахомову проверить на плагиат диссертации всех руководителей ведомства — заместителей министра и глав департаментов, рассказали РБК два источника в министерстве.

Министр приняла это решение на еженедельном совещании с руководством ведомства 9 января. Пока поручение не оформлено официально, и точного срока его исполнения нет, но речь идет о ближайших двух месяцах, говорит собеседник РБК в ведомстве.

В Минобрнауки отказались комментировать ситуацию. Связаться с Сергеем Пахомовым на момент публикации материала не удалось.

Проблемы с синхротроном

На совещании 9 января, как утверждает источник РБК в Минобрнауки, обсуждалось письмо жителя Хандыги Виктора Пинигина, который требует лишить докторской степени курирующего развитие науки заместителя министра, академика РАН Григория Трубникова. Пинигин утверждает в своем заявлении, направленном в Минобрнауки (копия есть у РБК), что в докторской диссертации «Синхротрон релятивистских тяжелых ионов Нуклотрон в ускорительном комплексе NICA» Трубникова есть плагиат.

Как утверждает Пинигин, Трубников почти половину своей диссертации заимствовал из кандидатских диссертаций физиков Андрея Бутенко и Виктора Карпинского. У каждого из них Трубников был научным соруководителем, обе диссертации защищены 11 октября 2012 года. Сам Трубников защитился 14 ноября того же года. Андрей Бутенко и Виктор Карпинский заявили изданию «Газета.Ru», что не имеют никаких претензий к Трубникову и отвергают все обвинения Пинигина. «Могу лишь назвать «игры» вокруг диссертации Трубникова очень грязными и недостойными», — сказал Бутенко.

Заявление Пинигина получили также члены клуба «1 июля» — неформального сообщества академиков и членов-корреспондентов РАН, сообщило вольное сетевое общество «Диссернет». В письмах членам клуба «1 июля» Пинигин подписался как активист якутского отделения «Диссернета». В «Диссернете» утверждают, что такого активиста у них нет.

Пинигин пояснил РБК, что он сотрудничал с активистом «Диссернета» в Якутии, имя которого он не стал называть, и именно поэтому так подписался. При этом он подвергает сомнению научную новизну трех из шести положений диссертации замминистра. «Я обнаружил эти грубые нарушения буквально за полдня исследований, где-то через пару дней после заседания президиума ВАК по делу Мединского, где Трубников уверял всех, что видел какие-то неуловимые документы из личного дела Мединского», — заявил РБК Пинигин.

Тотальная проверка

У «Диссернета» нет замечаний к работе Трубникова. «Экспресс-анализ диссертации Трубникова показал, насколько это можно было выяснить за пару часов, которые у нас на это были, что имеет место нормальное соавторство, о котором должным образом заявлено», — сообщил РБК сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин.

Член клуба «1 июля» академик РАН физик Вадим Бражкин рассказал РБК, что изучил претензии Пинигина и полагает, что они беспочвенны. «Это просто совместная работа. Трубников и его товарищи вместе работали и вместе готовили описания своей работы, и потом все вместе использовали эти описания в работах, но коллеги Трубникова защитились чуть раньше, чем он», — заметил он.

Доктор исторических наук Васильева хочет быть уверена в научной чистоплотности всех своих подчиненных, сказал РБК собеседник в ведомстве. В случае если плагиат обнаружат в работах руководителей министерства, которых нельзя будет лишить степени из-за давности защиты (срок, в который можно оспорить получение ученой степени, — десять лет), они будут уволены из Минобрнауки, подчеркнул он.

Всего чиновников такого уровня в министерстве 24. Известно, что ученые степени есть у 13 из них. «Подобная массовая проверка внутри ведомства будет проведена впервые», — сказал РБК бывший замминистра образования и науки, ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко.

Реванш «диссеродельцев»

Письмо Пинигина преследует цель очернить Трубникова в глазах министра, полагает ​Андрей Заякин. По его словам, Трубников внес ключевые правки в проект положения об экспертных советах Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и в проект изменений в положение о присуждении ученых степеней, которые ставят крест на «диссеродельном бизнесе», после чего и появилось заявление о лишении ученой степени самого Трубникова, причем с упоминанием «Диссернета».

Заякин отмечает, что в письме, направленном клубу «1 июля», Пинигин указывает на то, что Трубников поддерживал министра культуры Владимира Мединского, скандал вокруг докторской диссертации по истории которого продолжался с конца 2016-го до конца 2017 года, а это не так. «Подписи Трубникова нет ни на одном документе, проходившем в ВАК по делу Мединского. Приказ подписала сама Васильева — кажется, это был единственный такой приказ, лично подписанный министром за год. Обычно же их подписывает Трубников. Так что его поведение было ровно обратным: он дистанцировался от Мединского сколь возможно», — указывает Заякин.

Трубников подтвердил РБК, что работал над проектами изменений в положения об экспертных советах и присуждении ученых степеней. «Мы хотели повысить репутацию ВАК и диссертационных советов вузов. Так, я внес поправку, согласно которой диссертационный совет не может рассматривать работу, по которой выдал ученую степень, в случае, если к ней появились замечания. Также мы упростили порядок подачи заявления о лишении ученых степеней. Теперь оспорить степень из-за плагиата может любой человек, а не только профильный специалист», — сообщил замминистра РБК.