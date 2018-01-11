За сроком, как за стеной

ЦБ признал невозможность воздействовать на недобросовестные НПФ

ЦБ признал, что, несмотря на поток жалоб на НПФ во время переходной кампании, у него нет реальной возможности привлечь недобросовестные фонды к ответственности. Противостоять их действиям россияне могут только через суд

Вкладчики у офиса НПФ (Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»)

​​Центробанк не в силах эффективно противодействовать фальсификациям при переводе накопительной пенсии россиян из одного пенсионного фонда в другой. Это следует из ответа ЦБ на жалобу гражданина РФ по этому поводу (копия документа есть в распоряжении РБК). Регулятор обладает правом, но не может административно наказывать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) за неправомерные действия их агентов, говорится в письме Центробанка, поскольку в подавляющем большинстве случаев к этому моменту истек срок давности по соответствующему правонарушению.

Представитель ЦБ отказался комментировать РБК конкретный случай, в связи с которым отвечал на жалобу, однако признал наличие проблемы, а также то, что в результате у пострадавших владельцев пенсионных накоплений остается один выход — суд.

​ Возмутительная кампания

Согласно законодательству россияне могут в любое время подать заявление о переводе своих пенсионных накоплений из фонда в фонд. При этом по результатам переходной кампании 2016 года, как показала проверка Счетной палаты, россияне «массово» обнаружили манипуляции при смене пенсионных фондов: одни остались в том фонде, из которого, согласно поданным заявлениям, были намерены уйти, другие были переведены в иной НПФ без их согласия на это, третьи не были предупреждены о потере инвестиционного дохода (это происходит при смене фонда чаще чем раз в пять лет).

Множество жалоб в связи с этим было подано в ЦБ. В 2017 году регулятор получил примерно в пять раз больше жалоб по итогам переходной кампании, чем за три предыдущих года, цитировал летом 2017 года «Интерфакс» зампреда ЦБ Владимира Чистюхина. За прошлый год в Банк России поступило более 8 тыс. обращений по этому поводу, рассказал РБК представитель регулятора.

В случае признания документов о смене НПФ подложными Центробанк рассматривает вопрос о привлечении фонда к административной ответственности, говорится в ответе Центробанка на жалобу гражданина. Однако в реальности Центробанк наказать фонды не может, поскольку срок для их привлечения к административной ответственности, как правило, истекает раньше, чем гражданин может доказать, что его права были нарушены.

Владимир Чистюхин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Это объясняется тем, что итоги переходной кампании становятся известны только после 31 марта следующего года — в течение трех месяцев ПФР рассматривает поданные в течение предыдущего года заявления и принимает решения по ним. И лишь после этого граждане, получив соответствующее извещение, получают возможность обнаружить манипуляции с накопительной частью их пенсии.

«При существующем порядке перехода из фонда в фонд и сам гражданин, и его предыдущий НПФ зачастую узнают о факте перевода пенсионных накоплений слишком поздно, когда единственной возможностью отстоять свои права остается обращение в суд. Недобросовестные фонды или их агенты рассчитывают именно на это, ​ учитывая нежелание многих людей начинать судебные разбирательства», — пояснил РБК представитель регулятора.

Ограничен сроком давности

В соответствии с пунктом 20 статьи 36.2 закона № 75-ФЗ НПФ обязан нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по обязательному пенсионному страхованию агентами, которые должны действовать по заданию фонда и под его контролем. «За указанное нарушение частью 10.1 статьи 15.29 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность», — пишет в ответе на жалобу Центробанк. Однако статья 4.5 КоАП РФ ограничивает годом срок для привлечения фонда к административной ответственности.

К административной ответственности фонд может быть привлечен только регулятором, и здесь действительно важную роль играют сроки давности, указывает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Подложное заявление о смене НПФ может быть датировано любым числом, но гражданин узнает о нем только после 31 марта следующего года, поясняет он, и применить административное наказание со сроком один год вряд ли получится — на то, чтобы доказать сам факт правонарушения, потребуется больше времени.

Кроме того, есть сложность с применением статьи об ответственности НПФ за действия их агентов — это сбор доказательств, связанных с тем, что подпись на заявлении действительно была поддельной, заявил РБК представитель ЦБ.

Советник Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин отмечает, что Центробанк мог бы применить и иные меры воздействия на НПФ — например, вынести предписание об устранении нарушений законодательства или даже аннулировать лицензию за неоднократное в течение года нарушение требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации. «Однако о таких прецедентах в российской практике, когда лицензию аннулировали из-за массовых жалоб граждан, мне неизвестно», — признает он.

Полученные от граждан жалобы с связи с переводом пенсионных накоплений, как уточнил РБК представитель Банка России, регулятор перенаправляет в правоохранительные органы.

В НПФ через суд

«У гражданина остается возможность потребовать через суд от фонда вернуть его накопления туда, где они хранились раньше. В этом случае признание Центробанком заявления подложным будет весомым дополнительным аргументом», — добавляет Тертычный. С ним согласен Лотфуллин — письмо Центробанка может стать важным доказательством правоты истца, однако даже оно не может гарантировать удовлетворение иска.

В случае, если договор с новым НПФ обнаружен по прошествии года, его необходимо признать недействительным в судебном порядке, после чего написать в НПФ требование вернуть пенсионные накопления предыдущему страховщику, объяснил порядок последующих действий представитель Центробанка. «Кроме того, ему должны быть переданы проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование собственных средств фонда, сформированные за счет дохода от инвестирования, в срок не позднее 30 дней со дня получения соответствующего решения суда. В этот же срок об этом необходимо известить Пенсионный фонд, который внесет соответствующие изменения в единый реестр застрахованных лиц», — заключил представитель регулятора.