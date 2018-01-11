Асад начал подготовку к Сочи

Турция призвала согарантов остановить наступление в Идлибе

Успешное наступление сил Башара Асада в провинции Идлиб вызвало напряженность в отношениях Турции, России и Ирана. Дамаск хочет подойти к конгрессу в Сочи с максимально сильными позициями, поясняют эксперты

Фото: Ammar Safarjalan / Imago / ТАСС

​Турция призвала Россию и Иран остановить в сирийской провинции Идлиб наступление сил, подконтрольных Башару Асаду. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, 10 января, в интервью турецкому агентству Anadolu. Он подчеркнул, что Москва и Тегеран, будучи вместе с Анкарой гарантами заключенного в декабре 2016 года перемирия между сирийским правительством и умеренной оппозицией (оно не распространяется на признанные террористическими организации), должны выполнить свои обязательства и оказать давление на Дамаск.

​Днем ранее, 9 января, послы России и Ирана в Анкаре были вызваны в МИД Турции, где им было передано недовольство властей страны обстановкой в зоне деэскалации в Идлибе — последней контролируемой силами умеренной оппозиции провинции в Сирии, где действуют большое количество ее вооруженных формирований, крупнейшими из которых являются «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам».

Идлиб остается самой беспокойной и проблемной из четырех зон деэскалации. Сложность в обеспечении контроля за соблюдением договоренностей обусловлена концентрацией там боевиков террористической группировки «Хайет Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название — «Фронт ан-Нусра»; обе организации запрещены в России), боевые действия против которой продолжаются.

Чавушоглу в среду раскритиковал нарушение Дамаском​ режима прекращения огня в Идлибе — по его словам, сирийская армия под предлогом борьбы с террористическими формированиями наносит удары по силам умеренной оппозиции, а также по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе больницам. «Если в какой-то местности действуют террористические организации, то нужно определить их точное местонахождение и проводить против них хорошо спланированные операции с использованием данных разведки», — отметил он в разговоре с Anadolu.

Асад прорывается

Сирийская армия развернула широкомасштабное наступление в провинции Идлиб в начале января. 7 января она вытеснила ХТШ из стратегически важного города Синджар на юге провинции, фактически перерезав пути снабжения боевиков из соседнего Хан-Шейхуна. Взятие Синджара позволило силам Асада за три дня продвинуться вглубь провинции на 9 км. Только за 9 января при поддержке ВКС России они отбили у оппозиции не менее 12 населенных пунктов. Правительственные войска и их союзники продолжили наступление в сторону города и контролируемой оппозицией авиабазы Абу ад-Духур, а также перекрыли трассу, соединяющую Абу ад-Духур с соседним крупным городом Маарет ан-Нууман. ​К утру 10 января сирийскую армию отделяли от авиабазы лишь 5 км.

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) в заявлении от 5 января обвинила ХТШ в сговоре с сирийским режимом и сдаче позиций и территорий на юго-востоке Идлиба без боя. ХТШ эти обвинения отвергает.

Как отмечает Reuters, по данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, с 22 октября армия Асада заняла более 95 населенных пунктов в провинциях Хама и Идлиб. 60 из них, в провинции Идлиб, были взяты под контроль за последние полмесяца. По мнению Антона Мардасова, эксперта Российского совета по международным делам (РСМД), стремительный прорыв Асада в начале января стал возможным благодаря переброске сил с востока после освобождения ключевых городов от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка).

Занятие авиабазы Абу ад-Духур даст правительственным частям как минимум два преимущества, считает Мардасов: «С военной точки зрения она может стать укрепленным пунктом для развертывания наблюдателей. С точки зрения логистики через нее могут соединиться союзные сирийской армии группировки, наступающие на Абу ад-Духур одновременно с севера и юга». Кроме того, отмечает эксперт, после взятия Абу ад-Духура подконтрольная оппозиции территория будет рассечена на два отдельных анклава. По прогнозам Мардасова, восточный анклав отойдет под контроль Дамаска.

Весь 2017 год основные игроки сражались в Сирии против ИГ. Теперь, когда она оттеснена на восток страны и понесла военное поражение, Дамаск вернулся к изначальной стратегической задаче — борьбе с оппозицией, отмечает арабист Леонид Исаев, старший преподаватель НИУ ВШЭ. «Главный враг Асада — это не ХТШ и даже не ИГ, а оппозиция, представленная двумя крупнейшими группировками: «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам». Против ХТШ сейчас объединились все основные силы, и с группировкой скоро будет покончено, но пока ее присутствие помогает Асаду оправдывать свое наступление», — отметил Исаев.

«Сейчас всплывают на поверхность истинные изначальные амбиции всех участников конфликта, которые раньше были завуалированы предлогом борьбы с ИГ», — согласен Антон Мардасов.​

Конгресс приближается

Обострение ситуации в провинции Идлиб происходит в преддверии Конгресса национального диалога Сирии, который должен пройти в Сочи 29–30 января. На нем представители официального Дамаска и различных оппозиционных движений должны обсудить будущее политическое устройство и послевоенное урегулирование ситуации в стране. Гаранты перемирия — Россия, Турция и Иран — продолжают согласовывать списки участников встречи. В частности, эта тема обсуждалась на московских переговорах министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Джавада Зарифа 10 января.

Наступление сирийской армии в провинции Идлиб косвенно связано с проведением конгресса, но не направлено на его срыв, уверен Исаев. «Конгресс пройдет в Сочи, на территории союзной режиму Асада страны. Как организатор и основной модератор Россия заинтересована в том, чтобы ее союзники получили там наиболее выгодные позиции. Это отразится на том, каковы будут итоговые политические решения конференции, которые можно будет передать спецпредставителю ООН по Сирии Стаффану де Мистуре как готовые предложения», — полагает эксперт.

Мардасов согласен, что Асаду невыгодно срывать форум в Сочи. По его мнению, поддерживаемые Россией действия Дамаска — «это попытка поставить всех игроков сирийского конфликта в заведомо неравные условия в преддверии конгресса в Сочи». В интересах Дамаска освободить до конгресса как можно больше территорий, чтобы выступать с еще более сильной позиции, резюмирует Исаев.